Vélez se juega el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza en Liniers: hora, TV y formaciones

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto igualó 0-0 en la ida disputada en Brasil. Desde las 19, con televisación de Fox Sports y Disney+

Maher Carrizo, delantero de Vélez,
Maher Carrizo, delantero de Vélez, en un ataque de su equipo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil (EFE/ Jarbas Oliveira)

Vélez Sarsfield jugará en el estadio José Amalfitani de Liniers la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil. El partido comenzará a las 19 horas, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión en vivo de Fox Sports y Disney+.

El encuentro de ida, disputado la semana pasada en el Arena Castelao de Brasil, terminó igualado 0-0, por lo que el vencedor del duelo que se jugará en Argentina avanzará a los cuartos de final del certamen continental. Si se repite el resultado de la ida habrá definición por penales. El detalle para esta tarde es que se esperan lluvias intensas durante toda la jornada, algo que podría condicionar el espectáculo.

El Fortín llega a este duelo clave entonando por una victoria 2-1 como local frente a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto lograron volver al triunfo luego de cuatro partidos en los que además no habían convertido goles. Esto le permitió a Vélez trepar al cuarto puesto de la Zona B, con 8 puntos, y sacarle otras cuatro unidades a Talleres y Aldosivi en la Tabla Anual que define un descenso.

El dato positivo para la V Azulada es que el defensor Emmanuel Mammana, quien había salido en el encuentro de ida en Brasil por una molestia física, está recuperado y sería titular en la zaga en reemplazo de Aaron Quirós. En cuanto a los lesionados, Agustín Bouzat y Michael Santos volvieron a entrenar a la par del grupo y son parte de la convocatoria para esta tarde.

Braian Romero definió al cuerpo
Braian Romero definió al cuerpo de Helton Leite en el duelo de ida entre Vélez y Fortaleza (Thiago GADELHA / AFP)

Por el otro lado, el equipo brasileño no atraviesa su mejor momento. Se encuentra penúltimo en el Brasileirao, en zona de descenso, y en su última presentación por el campeonato local perdió 2-1 en el Maracaná frente al Fluminense. Para aquel encuentro, el técnico Renato Paiva utilizó mayoría de suplentes pensando en la Copa Libertadores. La mala racha se extiende a cinco partidos sin triunfos (3 derrotas y dos empates). La última victoria de Fortaleza fue el 26 de julio ante Bragantino.

Para el choque frente a Vélez, Fortaleza no podrá contar con el defensor Mattheus Rosetto, expulsado en el duelo de ida. Además, el conjunto brasileño tiene 7 futbolistas argentinos en su plantel: Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Eros Mancuso y Emmanuel Martínez (posibles titulares); Juan Martín Lucero, José Herrera y Tomás Pochettino (lesionado).

El vencedor de Vélez y Fortaleza se enfrentará en la próxima instancia de Copa Libertadores al ganador de la llave entre Racing (0) y Peñarol (1), que jugarán la revancha a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Heider Castillo (Colombia)

Hora: 19

TV: Fox Sports y Disney+

