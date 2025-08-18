Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

Alpine marcha última en el Campeonato de Constructores y, salvo una sorpresa, terminará el curso 2025 en dicha posición (Photo by Ferenc ISZA / AFP)

La temporada 2025 de Alpine está siendo calamitosa. La escudería francesa atraviesa un preocupante momento institucional, con múltiples cambios en el organigrama estructural durante los últimos años, al punto de que hubo constantes variantes en cargos clave en la cúpula dirigencial. Dicha inestabilidad quedó reflejada en pista, con un monoplaza A525 que tiene un rendimiento notablemente inferior respecto a sus rivales, al mismo tiempo de que presenta claras complicaciones a la hora de manejarlo. No obstante, con 20 puntos cosechados en el Campeonato de Constructores, el team galo podría ser considerado como “el peor equipo” que más puntos sumó en la historia de la Fórmula 1.

Según un informe del medio especializado Motorsport, la escudería con sede en Enstone cosechó la mayor cantidad de puntos jamás obtenida por un equipo en el último puesto del campeonato mundial de la Máxima. Este logro se produce luego de 14 Grandes Premios disputados en la temporada, lo que resalta la singularidad de su desempeño en comparación con otros equipos que han ocupado esa posición en el pasado, aunque no anula el pésimo rendimiento del equipo en comparación a sus rivales.

Sin embargo, hay que resaltar que el sistema de puntuación de la Fórmula 1 ha experimentado modificaciones a lo largo de los años, lo que complica la comparación directa entre temporadas. Así las cosas, los 20 puntos de Alpine en 2025 resultan equivalentes, en términos relativos, a los ocho puntos que Toro Rosso (hoy en día Racing Bulls) sumó en 2009 durante una campaña de 17 carreras. Si se aplicara el sistema actual a aquella temporada, Toro Rosso habría alcanzado 29 puntos, aunque la menor cantidad de carreras y la mayor tasa de abandonos facilitaban que equipos menos competitivos accedieran ocasionalmente al top 10.

Alpine va a terminar como la escudería que finalizó en el último lugar con más puntos en la historia de la F1 (REUTERS/Marton Monus)

“Otra métrica interesante es el rendimiento en la clasificación, ya que Toro Rosso superó la Q1 14 de 34 veces posibles. Alpine actualmente tiene un récord de 18/34, incluyendo los sprints; por lo demás, un récord de 16/28 en las sesiones de clasificación regulares”, destaca el análisis del portal mencionado.

Otra de las particularidades que cuenta el caso de Alpine es que todos sus puntos fueron obtenidos por Pierre Gasly, un experimentado piloto que sabe lo que es ganar una carrera en la Máxima y que está cerca de llegar a los 200 Grandes Premios disputados. El grueso de sus cosechas se centran en el séptimo lugar en Bahréin y la sexta plaza en la que finalizó en Silverstone, donde realizó una clase magistral de manejo.

Sin embargo, la segunda butaca de Alpine sufrió el manejo de la directiva. Jack Doohan fue eyectado de la butaca después de seis participaciones, en las que protagonizó varios accidentes -Australia, dos en China, Japón y Miami- y tuvo un bajo rendimiento en pista.

El oceánico fue reemplazado por Franco Colapinto, quien tuvo que adaptarse sobre la marcha a un monoplaza que presentó claras dificultades de manejo y a la hora de realizar la puesta a punto. A pesar de que el argentino no pudo cosechar unidades, mostró un contundente progreso con el correr de sus participaciones y logró superar a Gasly tanto en clasificación como en la posición final en una carrera principal (la comparación está 5-3 a favor del galo), siendo el ritmo una de las armas principales del corredor de 22 años.

Pierre Gasly sumó 20 puntos al mostrar un notable rendimiento en pista, donde exprimió al máximo un monoplaza endeble (REUTERS/Bernadett Szabo)

En el Campeonato de Constructores de la temporada 2025, la distancia que separa a Alpine de su inmediato rival, Haas, es considerable. Esta cuenta actualmente con 15 puntos de ventaja, lo que complica las aspiraciones del equipo francés de abandonar el último lugar antes del cierre de la temporada. Todo esto se enaltece con el hecho de que, a falta de 10 Grandes Premios por delante, el team liderado por Flavio Briatore aseguró que no llevarán mejoras en el vehículo, algo que no hacen desde el GP de España en la fecha 9.

Por su parte, la referencia a Haas resulta pertinente, ya que el equipo estadounidense ostenta la segunda mayor cantidad de puntos para un último clasificado hasta el día de la fecha -con el curso 2025 en disputa-, con 12 unidades en la temporada 2023, repartidas entre Nico Hulkenberg (nueve puntos) y Kevin Magnussen (tres puntos).

Pese a esto, la escudería estadounidense contó con varios momentos destacados como lo fue la clasificación de Hulkenberg en segundo lugar en Canadá y el cuarto puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Austria, superando el mejor resultado clasificatorio de Gasly en Bahréin este año y el sexto puesto de Sébastien Buemi para Toro Rosso en Brasil 2009.

Colapinto mejoró los resultados de su predecesor Doohan, a pesar de tener que adaptarse sobre la marcha de las características del monoplaza A525 de Alpine

Por su parte, el desempeño de Haas en clasificación durante 2023 también fue notable: sus coches accedieron a la Q3 en 14 ocasiones, aunque la conversión de esas posiciones en puntos resultó problemática. El team norteamericano tuvo notables problemas con la degradación en sus neumáticos, algo que derivó en que su ritmo en pista cayera estrepitosamente en las carreras.

Más allá de que hubo múltiples escuderías que tuvieron un paso fugaz por la F1 y no sumaron puntos, hubo otros casos paradigmáticos de equipos que, pese a ocupar el último lugar, lograron sumar puntos. Minardi, en 2005, acumuló siete unidades, superando el total que había conseguido en la década anterior, gracias a un quinto y un sexto puesto en el atípico Gran Premio de Estados Unidos, disputado solo por seis coches. Sin embargo, el equipo italiano se mantuvo rezagado en términos de rendimiento, con su mejor resultado clasificatorio en el 13º puesto y sin superar el 12º lugar en carrera fuera de Indianápolis.

En total, la historia de la Fórmula 1 registra 13 ocasiones en las que el equipo que finalizó último en la tabla de constructores sumó puntos, distribuidas entre nueve escuderías diferentes. El primer antecedente corresponde a Arrows en 2002, que sumó dos unidades gracias a dos sextos lugares de Heinz-Harald Frentzen. A lo largo de los años, otros equipos que han ocupado esta posición y han logrado puntuar incluyen a Minardi (2004 y 2005), Spyker (2007), Toro Rosso (2009), Manor (2016), Sauber (2017 y 2024), Williams (2018, 2019 y 2022), Haas (2023) y, en la actualidad, Alpine.