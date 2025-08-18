Deportes

Por qué Alpine podría terminar la temporada de la Fórmula 1 como la peor escudería con más puntos en la historia

El equipo francés tiene chances de acabar en el fondo del Campeonato de Constructores a pesar de los esfuerzos de Pierre Gasly y Franco Colapinto

Guardar
Alpine marcha última en el
Alpine marcha última en el Campeonato de Constructores y, salvo una sorpresa, terminará el curso 2025 en dicha posición (Photo by Ferenc ISZA / AFP)

La temporada 2025 de Alpine está siendo calamitosa. La escudería francesa atraviesa un preocupante momento institucional, con múltiples cambios en el organigrama estructural durante los últimos años, al punto de que hubo constantes variantes en cargos clave en la cúpula dirigencial. Dicha inestabilidad quedó reflejada en pista, con un monoplaza A525 que tiene un rendimiento notablemente inferior respecto a sus rivales, al mismo tiempo de que presenta claras complicaciones a la hora de manejarlo. No obstante, con 20 puntos cosechados en el Campeonato de Constructores, el team galo podría ser considerado como “el peor equipo” que más puntos sumó en la historia de la Fórmula 1.

Según un informe del medio especializado Motorsport, la escudería con sede en Enstone cosechó la mayor cantidad de puntos jamás obtenida por un equipo en el último puesto del campeonato mundial de la Máxima. Este logro se produce luego de 14 Grandes Premios disputados en la temporada, lo que resalta la singularidad de su desempeño en comparación con otros equipos que han ocupado esa posición en el pasado, aunque no anula el pésimo rendimiento del equipo en comparación a sus rivales.

Sin embargo, hay que resaltar que el sistema de puntuación de la Fórmula 1 ha experimentado modificaciones a lo largo de los años, lo que complica la comparación directa entre temporadas. Así las cosas, los 20 puntos de Alpine en 2025 resultan equivalentes, en términos relativos, a los ocho puntos que Toro Rosso (hoy en día Racing Bulls) sumó en 2009 durante una campaña de 17 carreras. Si se aplicara el sistema actual a aquella temporada, Toro Rosso habría alcanzado 29 puntos, aunque la menor cantidad de carreras y la mayor tasa de abandonos facilitaban que equipos menos competitivos accedieran ocasionalmente al top 10.

Alpine va a terminar como
Alpine va a terminar como la escudería que finalizó en el último lugar con más puntos en la historia de la F1 (REUTERS/Marton Monus)

“Otra métrica interesante es el rendimiento en la clasificación, ya que Toro Rosso superó la Q1 14 de 34 veces posibles. Alpine actualmente tiene un récord de 18/34, incluyendo los sprints; por lo demás, un récord de 16/28 en las sesiones de clasificación regulares”, destaca el análisis del portal mencionado.

Otra de las particularidades que cuenta el caso de Alpine es que todos sus puntos fueron obtenidos por Pierre Gasly, un experimentado piloto que sabe lo que es ganar una carrera en la Máxima y que está cerca de llegar a los 200 Grandes Premios disputados. El grueso de sus cosechas se centran en el séptimo lugar en Bahréin y la sexta plaza en la que finalizó en Silverstone, donde realizó una clase magistral de manejo.

Sin embargo, la segunda butaca de Alpine sufrió el manejo de la directiva. Jack Doohan fue eyectado de la butaca después de seis participaciones, en las que protagonizó varios accidentes -Australia, dos en China, Japón y Miami- y tuvo un bajo rendimiento en pista.

El oceánico fue reemplazado por Franco Colapinto, quien tuvo que adaptarse sobre la marcha a un monoplaza que presentó claras dificultades de manejo y a la hora de realizar la puesta a punto. A pesar de que el argentino no pudo cosechar unidades, mostró un contundente progreso con el correr de sus participaciones y logró superar a Gasly tanto en clasificación como en la posición final en una carrera principal (la comparación está 5-3 a favor del galo), siendo el ritmo una de las armas principales del corredor de 22 años.

Pierre Gasly sumó 20 puntos
Pierre Gasly sumó 20 puntos al mostrar un notable rendimiento en pista, donde exprimió al máximo un monoplaza endeble (REUTERS/Bernadett Szabo)

En el Campeonato de Constructores de la temporada 2025, la distancia que separa a Alpine de su inmediato rival, Haas, es considerable. Esta cuenta actualmente con 15 puntos de ventaja, lo que complica las aspiraciones del equipo francés de abandonar el último lugar antes del cierre de la temporada. Todo esto se enaltece con el hecho de que, a falta de 10 Grandes Premios por delante, el team liderado por Flavio Briatore aseguró que no llevarán mejoras en el vehículo, algo que no hacen desde el GP de España en la fecha 9.

Por su parte, la referencia a Haas resulta pertinente, ya que el equipo estadounidense ostenta la segunda mayor cantidad de puntos para un último clasificado hasta el día de la fecha -con el curso 2025 en disputa-, con 12 unidades en la temporada 2023, repartidas entre Nico Hulkenberg (nueve puntos) y Kevin Magnussen (tres puntos).

Pese a esto, la escudería estadounidense contó con varios momentos destacados como lo fue la clasificación de Hulkenberg en segundo lugar en Canadá y el cuarto puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Austria, superando el mejor resultado clasificatorio de Gasly en Bahréin este año y el sexto puesto de Sébastien Buemi para Toro Rosso en Brasil 2009.

Colapinto mejoró los resultados de
Colapinto mejoró los resultados de su predecesor Doohan, a pesar de tener que adaptarse sobre la marcha de las características del monoplaza A525 de Alpine

Por su parte, el desempeño de Haas en clasificación durante 2023 también fue notable: sus coches accedieron a la Q3 en 14 ocasiones, aunque la conversión de esas posiciones en puntos resultó problemática. El team norteamericano tuvo notables problemas con la degradación en sus neumáticos, algo que derivó en que su ritmo en pista cayera estrepitosamente en las carreras.

Más allá de que hubo múltiples escuderías que tuvieron un paso fugaz por la F1 y no sumaron puntos, hubo otros casos paradigmáticos de equipos que, pese a ocupar el último lugar, lograron sumar puntos. Minardi, en 2005, acumuló siete unidades, superando el total que había conseguido en la década anterior, gracias a un quinto y un sexto puesto en el atípico Gran Premio de Estados Unidos, disputado solo por seis coches. Sin embargo, el equipo italiano se mantuvo rezagado en términos de rendimiento, con su mejor resultado clasificatorio en el 13º puesto y sin superar el 12º lugar en carrera fuera de Indianápolis.

En total, la historia de la Fórmula 1 registra 13 ocasiones en las que el equipo que finalizó último en la tabla de constructores sumó puntos, distribuidas entre nueve escuderías diferentes. El primer antecedente corresponde a Arrows en 2002, que sumó dos unidades gracias a dos sextos lugares de Heinz-Harald Frentzen. A lo largo de los años, otros equipos que han ocupado esta posición y han logrado puntuar incluyen a Minardi (2004 y 2005), Spyker (2007), Toro Rosso (2009), Manor (2016), Sauber (2017 y 2024), Williams (2018, 2019 y 2022), Haas (2023) y, en la actualidad, Alpine.

Temas Relacionados

AlpineFranco ColapintoFórmula 1Pierre GaslyFlavio BriatoreJack Doohandeportes-argentinaF1

Últimas Noticias

El fastidio de Cavani tras ser el primer cambio en el triunfo de Boca Juniors y su reclamo a Úbeda: “¿Qué pasa?”

El delantero uruguayo volvió a desaprovechar una ocasión clara de gol y cuando salió de la cancha se cruzó con el ayudante de Russo

El fastidio de Cavani tras

Tom Brady criticó la ambición económica en el deporte universitario: “Estos chicos son muy jóvenes, sus cerebros ni siquiera están completamente desarrollados”

Entrevistado por el podcast “The Joel Klatt Show”, la leyenda de la NFL y actual analista remarcó la importancia de la orientación familiar y el rol de los adultos en la formación de los deportistas, en un contexto donde la presión externa y la validación inmediata desafían el desarrollo integral

Tom Brady criticó la ambición

Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”

El entrenador del Merengue habló en la previa del estreno ante Osasuna por La Liga y destacó las cualidades del ex River Plate

Xabi Alonso llenó de elogios

Dennis Rodman dio detalles de su relación con Vladimir Putin y los viajes a Rusia: modelos, hotel de lujo y colección de autos

La leyenda de la NBA habló sobre su amistad con el presidente ruso tras sus cinco visitas al país y de sus encuentros con Kim Jong Un, líder del régimen de Corea del Norte

Dennis Rodman dio detalles de

Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

El platense remontó en distintas oportunidades, aunque el checo Dalibor Svrcina contó con la templanza en el momento exacto para cerrar el duelo decisivo 6-4, 5-7 y 6-4

Thiago Tirante corrió siempre de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Quién era el hombre que fue asesinado por Gastón Zárate, el “perejil” del caso Dalmasso

Una turista italiana fue atacada con un ladrillazo camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

Mercados: caen las acciones y mejoran los bonos antes de una licitación de deuda clave para aspirar pesos

Jorge Taiana le respondió a José Luis Espert: “Es un hombre que se dedica a insultar y tuvo sus reversiones con el tráfico de sustancias ilícitas”

INFOBAE AMÉRICA
Era ateo y lo sobrenatural

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Detienen a dos falsificadores de obras de Carlos Cruz-Diez, exponente del arte cinético y óptico

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Eduardo Sacheri: “No hay ficción sobre Malvinas, ¿por qué esta incomodidad y silencio?“

¿Accidente o doble crimen? La muerte de una pareja tiene en vilo a los investigadores desde hace más de un año

TELESHOW
L-Gante habló sobre su relación

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto festejaron juntos el cumpleaños de su hija Giovanna: música, glitter y Bandana

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer