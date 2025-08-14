Deportes

El ranking que ubicó a Alpine como la peor escudería de la temporada 2025 de la Fórmula 1: “No es lo suficientemente buena”

Un prestigioso portal británico calificó con dureza el presente de la escudería francesa, que se ubica en el último lugar del Campeonato de Constructores

Alpine fue elegida como la peor escudería del presente en la Fórmula 1 (Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images)

La primera parte de la temporada para Alpine fue catastrófica. La escudería francesa marcha última en el Campeonato de Pilotos y, en vistas de exprimir al máximo el presupuesto de cara al 2026, no llevará mejoras en lo que resta del año. Esto, en conjunto con un monoplaza carente de rendimiento que estuvo por debajo de las expectativas y una constante inestabilidad en la cúpula dirigencial, posiciona al team con sede en Enstone como uno de los peores equipos en lo que va del curso actual de la Fórmula 1. En este contexto, un prestigioso portal especializado la catalogó como la peor escudería en 2025.

El medio británico The Race realizó un ranking en el que analizó profundamente el rendimiento de las escuderías en lo que va de la temporada 2025 del Gran Circo. Allí, apuntó con fiereza el presente de Alpine y los diversos problemas que tuvo que atravesar a lo largo del año.

“Para destacar sus esfuerzos, utilizamos la calificación clásica de un informe escolar. Esto significa una letra de la A a la F, donde la A es excelente y la F es terrible, para reflejar el nivel general de desempeño. Luego, hay tres subdivisiones disponibles: por ejemplo, B+, B- o B-. Esto refleja la eficacia del equipo para maximizar el potencial de su coche en pista”, destaca el periodista Edd Straw en su artículo.

¿La calificación de Alpine? Una rotunda “F”. La puntuación era la esperada para una escudería que pretende codearse con los primeros puestos y cerró con solamente 20 unidades después de los primeros 14 Grandes Premios. Y tiene 15 puntos de diferencia con el siguiente elenco en la tabla de Constructores -Haas va noveno con 35 unidades-.

Alpine solamente sumó 20 unidades de la mano de Pierre Gasly (Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images)

“Tras su sólido final de 2024 y su prometedor ritmo en las pruebas de pretemporada, Alpine parecía aspirante a liderar la zona media. Sin embargo, está en el fondo. Un problema clave es que, como explica el director técnico David Sánchez, ‘sabemos que vamos perdiendo en cuanto a la recuperación de energía’ del motor Renault. Esto no solo implica sacrificar la puesta a punto, sino que a menudo también provoca que el ritmo de carrera sea inferior al de clasificación”, destaca el medio mencionado.

En esta misma línea, el análisis hizo hincapié en las características del monoplaza A525, al cual los propios pilotos lo definieron como muy complicado de conducir: “El chasis en sí no es malo, especialmente sólido en las curvas rápidas, lo que lo ha convertido en el séptimo coche más rápido de media en ritmo de vuelta. Sin embargo, también ha tenido un rendimiento errático, y sería un error atribuirlo únicamente a una falla del motor de Alpine. Además, el coche tiene poca tracción y sufre en los baches”.

De hecho, esto último es algo en lo que puntualizó en reiteradas oportunidades Franco Colapinto, dejando en claro las falencias en el rendimiento y la puesta a punto que tiene el vehículo. “Sabemos que estar consistentemente entre los 10 primeros en las carreras es prácticamente imposible de lograr”, llegó a declarar Pierre Gasly, quien fue el autor de los 20 puntos que tiene el equipo.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de Alpine, tuvo que lidiar con salidas en cargos claves de la empresa, algo que también quedó reflejado en pista (REUTERS/Rula Rouhana)

El francés hizo valer su experiencia en la Fórmula 1 y supo sacar agua de las piedras con un Alpine que no está a la altura. Sin embargo, sus compañeros tuvieron diversos problemas en sus participaciones. El team galo arrancó la temporada con Jack Doohan al mando, quien subió a la butaca titular después de estar dos años como piloto reserva, al mismo tiempo que trabajaba en pista en diversos test.

Pese a esto, el australiano fue eyectado de su asiento después de seis Grandes Premios. En estos, el joven de 22 años no pudo sumar ningún punto y terminó siempre por detrás de Gasly. Además, protagonizó una serie de accidentes que mancharon sus presentaciones. Uno de ellos fue extremadamente grave, ya que destruyó su monoplaza después de golpearse en las prácticas libres del GP de Japón al no cerrar el DRS en la primera curva.

En su lugar quedó Franco Colapinto. El argentino tomó el control del segundo monoplaza de Alpine y mostró una notable progresión con el correr de las carreras. Incluso, supo igualar en ritmo a Gasly y terminó por delante de él en varios fines de semana. No obstante, el pilarense sintió los problemas del A525 y no pudo sumar ningún punto desde que debutó en el GP de Imola. Vale destacar que las características del auto francés son notablemente distintas al Williams FW46 en el que debutó el piloto albiceleste en 2024, algo que también quedó reflejado en sus actuaciones.

La dupla Colapinto-Gasly permanecerá hasta el final de la temporada (@AlpineF1Team)

“Si a eso añadimos la marcha repentina del director del equipo, Oliver Oakes, el resultado es una temporada deslucida”, agregó el portal The Race sobre el desempeño de Alpine. Para cerrar, dejó un contundente veredicto: “Simplemente, no es lo suficientemente bueno”.

Hay que resaltar que Alpine es la única escudería que tiene una calificación de “F” en las puntuaciones del portal británico. Otros equipos que fueron criticados con fiereza fueron Red Bull y Ferrari, ambos con D. Por su parte, Mercedes y Haas comparten una C-, mientras que Aston Martin está por delante con C+.

Dentro de los aprobados se destacan Racing Bulls, con B-, y Sauber, con B+. Por su parte, Williams se metió en el podio con una A-, aunque este veredicto podría haber sido diferente si sus resultados no hubieran caído estrepitosamente en los últimos Grandes Premios. La única escudería que se quedó con la A fue McLaren, que es cuestión de tiempo que revalide su título en el Campeonato de Constructores. Además, el de pilotos se peleará hasta el final entre Oscar Piastri y Lando Norris.

