Jackie Stewart, la leyenda de la Fórmula 1 ante su desafío más difícil: la enfermedad incurable de su esposa

“La demencia le robó el pasado”, dijo el expiloto a The Times, al explicar cómo la enfermedad transformó su cotidianidad, llevándolo a fundar una organización dedicada a impulsar la investigación científica contra el trastorno neurodegenerativo que afecta a su mujer

Por Dante Martignoni

Jackie Stewart invierte millones en la investigación de la demencia tras el diagnóstico de su esposa Helen (REUTERS)

Es una enfermedad terrible y no tiene cura. Mi organización benéfica quiere cambiar eso, así que invertí millones en investigación”. Con estas palabras, Sir Jackie Stewart, leyenda de la Fórmula 1, resumió el desafío que enfrenta desde hace más de una década: el cuidado de su esposa Helen Stewart, diagnosticada con demencia frontotemporal en 2014.

A sus 86 años, no solo se ha convertido en un referente del automovilismo, sino también en un activista en la lucha contra esta enfermedad, como relató en una entrevista con The Times.

Desde su residencia a orillas del lago Lemán en Suiza, describió una rutina marcada por la dedicación a Helen, su compañera durante más de seis décadas. La vida cotidiana del ex piloto gira en torno a los cuidados que requiere su esposa, quien necesita atención especializada las 24 horas.

El ex piloto de Fórmula 1 adapta su hogar para cuidar a su esposa con demencia frontotemporal (@sirjackiestewart)

Para garantizarle la mejor calidad de vida posible, construyó un apartamento adaptado junto a su casa, donde Helen recibe asistencia profesional. “Tuve suerte de poder permitírmelo; no quería que ingresara en una residencia”, explicó al medio británico.

El entorno familiar se mantiene unido: su hijo menor, Mark Stewart, colabora en la gestión de la organización benéfica Race Against Dementia, mientras que la presencia de sus perros Jack y Jill aporta compañía y consuelo en los momentos más difíciles.

Investigación sobre demencia y labor de Race Against Dementia

La experiencia personal de Stewart con la demencia lo llevó a fundar Race Against Dementia en 2016, una organización que canaliza recursos hacia la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa.

El británico destinó millones de su propio patrimonio a la causa, convencido de la urgencia de encontrar una cura. Tras visitar varias residencias de ancianos, confesó a The Times que en ocasiones salía “llorando” ante la realidad de quienes padecen demencia y la falta de soluciones efectivas.

Race Against Dementia, la organización fundada por Stewart, impulsa la búsqueda de una cura para la enfermedad (REUTERS)

“La demencia le ha robado el pasado a mi esposa”, lamentó, subrayando el impacto devastador que la enfermedad tiene no solo en los pacientes, sino también en sus familias.

El peso emocional de la situación se refleja en la vida diaria de Stewart. Aunque mantiene una rutina de ejercicio y paseos con sus perros, reconoció que la enfermedad de Helen transformó su día a día.

El peso emocional de la situación se refleja en la vida diaria de Stewart. Aunque mantiene una rutina de ejercicio y paseos con sus perros, su principal enfoque sigue siendo Helen. Valora profundamente poder compartir las tardes y noches junto a su esposa, cuidándola personalmente y acompañándola en cada momento, lo que le permite mantener un vínculo cercano pese a las dificultades que impone la enfermedad.

Trayectoria en la Fórmula 1 y reflexiones sobre el automovilismo

Más allá de su activismo, Stewart repasó su trayectoria en la Fórmula 1, marcada por el éxito y la tragedia. Nacido cerca de Dumbarton, Escocia, y formado como mecánico, se consagró campeón del mundo en 1969, 1971 y 1973, con un total de 27 victorias en grandes premios.

Su carrera estuvo acompañada por la constante presencia de Helen, quien lo apoyó desde los boxes y compartió los riesgos inherentes al automovilismo de la época. “Perdí a muchos buenos amigos, como Jim Clark y mi compañero de equipo, François Cevert. Cada fin de semana nos jugábamos la vida”, recordó.

Tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 y 27 victorias en grandes premios, Stewart dejó una huella imborrable en el automovilismo (REUTERS)

Su empeño por mejorar la seguridad en las carreras le valió amenazas de muerte, pero considera que esa lucha representa su mayor logro: “Recibí amenazas de muerte por hacer que las carreras fueran más seguras; es mi mayor hazaña”.

También compartió detalles de su infancia y juventud, marcadas por la dislexia, una condición que no fue diagnosticada en su época escolar. “Me sentí como un tonto hasta que supe que era disléxico”, confesó. El deporte, primero como tirador y luego como piloto, le proporcionó la confianza que la escuela le negó.

En la actualidad, continua vinculado al mundo automovilístico. Este verano participó en Goodwood para conmemorar los 75 años de la Fórmula 1 y su récord invicto en la pista, logrado junto a Jim Clark en 1965.

Al referirse a la evolución del automovilismo, el escocés opinó sobre figuras actuales como Lewis Hamilton y el dominio de Red Bull.No veo ninguna razón por la cual Lewis Hamilton no pueda triunfar en Ferrari. Red Bull reinó durante mucho tiempo, y creo que tanto el deporte como los aficionados necesitaban un cambio ”, declaró a The Times.

El veterano Stewart considera que Hamilton tiene capacidad suficiente para triunfar en Ferrari, pese a su irregular presente (Europa Press)

A pesar de las limitaciones que impone la edad y la enfermedad de su esposa, mantiene una actitud centrada en el presente y en las posibilidades que aún le ofrece la vida.

