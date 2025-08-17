Deportes

La pelea más extraña de Jake Paul: así “noqueó” al pastel de casamiento de su hermano Logan

El influencer y boxeador tuvo una llamativa actitud en la boda de Logan Paul y Nina Agdal

Guardar
Jake Paul destruyó una torta de casamiento a las trompadas

Luego de vencer a Mike Tyson y Julio César Chávez Jr, el excéntrico Jake Paul protagonizó un llamativo episodio en el que descargó toda su potencia contra el pastel de casamiento de su hermano.

El momento en que el Youtuber descargó una serie de golpes sobre la torta de tres pisos, mientras sonaba el hit We are Family de Sister Sledge, se convirtió en uno de los clips más virales de las últimas horas. El propio púgil, de 28 años, compartió el video en sus redes sociales, acompañándolo con la pregunta: “¿Jake o pastel?”. La escena, que alternó entre lo surrealista y lo festivo, culminó con un abrazo entre los hermanos, reflejando el ambiente distendido que marcó la velada.

El hecho ocurrió en la unión entre Logan Paul y Nina Agdal, en una ceremonia privada y lujosa en el Lago de Como, en el norte de Italia. El evento, que reunió a familiares y amigos cercanos, se mantuvo alejado de la exposición mediática habitual de la pareja, ya que ni Logan ni Nina han publicado imágenes en sus redes sociales. La discreción contrastó con la magnitud de los festejos, que incluyeron una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

El acceso a los detalles del evento llegó principalmente a través de Jake Paul, quien utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer a sus seguidores una mirada de lo que sucedía en la boda. En uno de los videos, se observó a una Nina Agdal visiblemente emocionada pronunciando sus votos matrimoniales. Jake acompañó las imágenes con una confesión personal: “Realmente he estado llorando”.

La jornada también incluyó la presencia de Jutta Leerdam, prometida de Jake, quien posó junto a la pareja recién casada para las fotografías oficiales. La fiesta, según publicó el medio británico The Sun, se caracterizó por un ambiente que tuvo momentos relajados y otros de intensidad, como el que interpretó el youtuber frente al pastel.

El episodio de la torta, que el boxeador destrozó a trompadas limpias, se convirtió en un símbolo de la espontaneidad y el humor que caracterizan a la familia. El propio Jake bromeó sobre su incapacidad para “dejar el pastel durante el conteo”, en alusión a su carrera deportiva.

Cabe recordar que Jake Paul no ha vuelto a subirse al ring desde su victoria por puntos sobre el mexicano Julio César Chávez Jr. Su equipo ha mantenido conversaciones recientes para organizar un combate de alto perfil contra Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado. La posibilidad de este enfrentamiento cruzado ha generado expectativas en sus seguidores, quienes confían observar al ídolo popular nuevamente en el cuadrilátero.

En este sentido, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se refirió a la posibilidad que tiene el influencer de pelear por un campeonato mundial. Y es que de acuerdo con las declaraciones del directivo, el Youtuber necesitará ganarle a algún peleador clasificado para tener la oportunidad.

“Lo que sería muy bueno es que le gane a un clasificado. A un boxeador del uno al 40, tiene muchos para escoger y ya con eso quitar tantita especulación. Mi opinión personal es que es un buen boxeador, entrena fuerte, tiene quijada, pero lo único que tiene que hacer es vencer a un boxeador clasificado. Ya con eso tiene carta libre para pelear un título mundial”, declaró el titular del organismo. Además, destacó las cualidades del influencer arriba del ring y lo catalogó como un buen boxeador.

Uno de los posibles rivales de Jake Paul es el campeón mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien ostenta actualmente los cinturones de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ambos se vieron las caras durante su última función luego de haber ganado. Además, Paul ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría enfrentar a Ramírez, mientras que el Zurdo ha declarado que no descarta aceptar el reto, en caso de que se confirme.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJake PaulBoxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

Con el debut de una promesa, River Plate empata con Godoy Cruz por el Torneo Clausura

El equipo de Gallardo, que viene de jugar por la Libertadores ante Libertad, enfrenta al Tomba en el Monumental. Transmite TNT Sports

Con el debut de una

Con formación confirmada, Boca Juniors busca cortar su racha sin ganar frente a Independiente Rivadavia en Mendoza

El Xeneize, que lleva 12 partidos sin victorias, visitará al conjunto mendocino de Sebastián Villa. Transmite ESPN Premium a las 20.30

Con formación confirmada, Boca Juniors

“Día top”: el video de Franco Colapinto en una moto acuática durante sus vacaciones antes de volver a la F1

El piloto de Alpine disfruta de un momento de descanso junto al productor musical Bizarrap

“Día top”: el video de

La dura respuesta de Mascherano a Benjamín Cremaschi luego de sus reclamos por la falta de continuidad en Inter Miami

El Jefecito habló tras el triunfo de Las Garzas y fue consultado por los dichos del juvenil

La dura respuesta de Mascherano

Khabib Nurmagomedov y la disciplina extrema que forjó al campeón invicto de la UFC

La rutina implacable en las montañas del Cáucaso y la austeridad de su entrenamiento lo transformaron en un luchador imparable

Khabib Nurmagomedov y la disciplina
ÚLTIMAS NOTICIAS
Escándalo en un control de

Escándalo en un control de alcoholemia con una mujer que había cruzado en rojo, chocó y mató

Un cura cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco será el primer candidato a diputado del peronismo por Santa Cruz

“Dopamine dressing”: cómo la elección de ropa puede influir en el bienestar emocional

Cayó un montacargas en San Lorenzo: cuatro obreros murieron y uno está en gravísimo

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

INFOBAE AMÉRICA
El Frente reformista iraní pidió

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

Ulises Beisso en el Malba: el rescate de una voz singular en la historia queer rioplatense

Temblor en Chile hoy de 5.1, epicentro del sismo reportado por el CSN

TELESHOW
Toto Kirzner celebró sus 27

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

El álbum íntimo de Valentino López y su novia Carola Sánchez Aloe: entre besos, sonrisas y complicidad

Valeria Lynch hizo bailar y cantar a todos con la vigencia eterna de sus clásicos