La pelea más extraña de Jake Paul: así “noqueó” al pastel de casamiento de su hermano Logan

Jake Paul destruyó una torta de casamiento a las trompadas

Luego de vencer a Mike Tyson y Julio César Chávez Jr, el excéntrico Jake Paul protagonizó un llamativo episodio en el que descargó toda su potencia contra el pastel de casamiento de su hermano.

El momento en que el Youtuber descargó una serie de golpes sobre la torta de tres pisos, mientras sonaba el hit We are Family de Sister Sledge, se convirtió en uno de los clips más virales de las últimas horas. El propio púgil, de 28 años, compartió el video en sus redes sociales, acompañándolo con la pregunta: “¿Jake o pastel?”. La escena, que alternó entre lo surrealista y lo festivo, culminó con un abrazo entre los hermanos, reflejando el ambiente distendido que marcó la velada.

El hecho ocurrió en la unión entre Logan Paul y Nina Agdal, en una ceremonia privada y lujosa en el Lago de Como, en el norte de Italia. El evento, que reunió a familiares y amigos cercanos, se mantuvo alejado de la exposición mediática habitual de la pareja, ya que ni Logan ni Nina han publicado imágenes en sus redes sociales. La discreción contrastó con la magnitud de los festejos, que incluyeron una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

El acceso a los detalles del evento llegó principalmente a través de Jake Paul, quien utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer a sus seguidores una mirada de lo que sucedía en la boda. En uno de los videos, se observó a una Nina Agdal visiblemente emocionada pronunciando sus votos matrimoniales. Jake acompañó las imágenes con una confesión personal: “Realmente he estado llorando”.

La jornada también incluyó la presencia de Jutta Leerdam, prometida de Jake, quien posó junto a la pareja recién casada para las fotografías oficiales. La fiesta, según publicó el medio británico The Sun, se caracterizó por un ambiente que tuvo momentos relajados y otros de intensidad, como el que interpretó el youtuber frente al pastel.

El episodio de la torta, que el boxeador destrozó a trompadas limpias, se convirtió en un símbolo de la espontaneidad y el humor que caracterizan a la familia. El propio Jake bromeó sobre su incapacidad para “dejar el pastel durante el conteo”, en alusión a su carrera deportiva.

Cabe recordar que Jake Paul no ha vuelto a subirse al ring desde su victoria por puntos sobre el mexicano Julio César Chávez Jr. Su equipo ha mantenido conversaciones recientes para organizar un combate de alto perfil contra Anthony Joshua, dos veces campeón mundial de peso pesado. La posibilidad de este enfrentamiento cruzado ha generado expectativas en sus seguidores, quienes confían observar al ídolo popular nuevamente en el cuadrilátero.

En este sentido, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se refirió a la posibilidad que tiene el influencer de pelear por un campeonato mundial. Y es que de acuerdo con las declaraciones del directivo, el Youtuber necesitará ganarle a algún peleador clasificado para tener la oportunidad.

“Lo que sería muy bueno es que le gane a un clasificado. A un boxeador del uno al 40, tiene muchos para escoger y ya con eso quitar tantita especulación. Mi opinión personal es que es un buen boxeador, entrena fuerte, tiene quijada, pero lo único que tiene que hacer es vencer a un boxeador clasificado. Ya con eso tiene carta libre para pelear un título mundial”, declaró el titular del organismo. Además, destacó las cualidades del influencer arriba del ring y lo catalogó como un buen boxeador.

Uno de los posibles rivales de Jake Paul es el campeón mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien ostenta actualmente los cinturones de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ambos se vieron las caras durante su última función luego de haber ganado. Además, Paul ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría enfrentar a Ramírez, mientras que el Zurdo ha declarado que no descarta aceptar el reto, en caso de que se confirme.