Erling Haaland sumó un “camión monstruo” a su increíble colección de autos de lujo valuada en más de 6 millones de euros

El noruego, que posse varios vehículos exclusivos, tuvo un inicio goleador para el Manchester City en la Premier League

Haaland celebró uno de sus
Haaland celebró uno de sus dos goles en el triunfo del Manchester City en el debut de la Premier League (Action Images via Reuters/Paul Childs)

El delantero estrella del Manchester City Erling Haaland tuvo un furioso inicio de temporada con su club en el triunfo del equipo de Pep Guardiola por el comienzo de la Premier League: fue 4-0 como visitnte del Wolverhamptonha y el gigante de Noruega anotó un doblete. Más allá de el estreno victorioso, el atacante volvió a ser noticia por adquirir un nuevo auto a su colección de lujo que significa ya una inversión cercana a los 6 millones de euros en coches de lujo desde 2024 tras firmar el contrato más lucrativo en la historia de la Primera División del fútbol inglés.

El año comenzó con la firma de un contrato que garantiza a Haaland casi un millón de libras semanales durante nueve años y medio, situándolo en la cima salarial de la Premier League. Desde entonces, el delantero ha sumado cuatro vehículos a su colección. Entre ellos se destaca la última compra, un “camión mounstro”, según indicaron varios medios británicos como Daily Mail y The Sun. La Ford Shelby F-150 valorada en 200.000 libras (230 mil euros), está equipada con un motor V8 de cinco litros capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos. Es más, en dicho vehículo se lo vio salir hace pocos días del centro de entrenamiento que tienen los Ciudadanos en la ciudad de Manchester.

Además, Haaland adquirió un Porsche 911 GT3 naranja, cuyo precio supera las 200.000 libras, y un Ferrari 812 Superfast descapotable amarillo, por el que desembolsó aproximadamente 320.000 libras en mayo (370 mil euros). En marzo del 2025, el referente del seleccionado noruego se asoció con el multimillonario coleccionista Ole Ertvaag para comprar un Bugatti Tourbillion valorado en 4 millones de libras. Este superdeportivo, uno de los 250 fabricados, se distingue por sus puertas de mariposa y un motor híbrido V16 de 1.800 caballos de potencia, capaz de alcanzar los 100 km/h en dos segundos y los 200 km/h en solo cinco.

La colección del delantero ex Borussia Dortmund incluye también un Aston Martin DBX 4x4 (350.000 libras), un Mercedes Maybach de 250.000 libras y un Audi RS6 Avant Quattro de 120.000 libras. En ocasiones anteriores, Haaland fue sido visto al volante de un Ferrari Monza SP2, un Rolls-Royce Cullinan y un Range Rover Sport. Recientemente, junto a su pareja Isabel Johansen, fue fotografiado con un Rolls-Royce 4x4 de 300.000 libras, ampliando aún más su repertorio de vehículos de alta gama.

La nueva camioneta de lujo
La nueva camioneta de lujo de Erling Haaland

Mientras su garaje no para de crecer, Haaland mantiene su protagonismo en el terreno de juego. En el inicio de la nueva temporada de la Premier League, el Manchester City se impuso por 4-0 al Wolverhampton en el Molineux Stadium, con dos goles del número 9. Los otros tantos fueron obra de los debutantes Tijjani Reijnders y Ryan Cherki. El partido incluyó un homenaje a Diogo Jota y mostró a un City decidido a recuperar el título tras una campaña anterior marcada por la eliminación temprana en la Champions League y la ausencia en la lucha por la liga.

El arranque goleador de Haaland refuerza las expectativas sobre su rendimiento para la temporada actual. Tras anotar 34 goles en 48 partidos la campaña pasada, el noruego busca acercarse o superar los 52 tantos en 53 encuentros que logró en la 2022/23, y su inicio con dos goles anticipa una temporada de grandes desafíos y ambición para Erling, un claro fanático de los autos de lujo.

Argentina finalizó en lo más

Boca Juniors buscará cortar su

River Plate recibirá a Godoy

La impactante patada que sufrió

Sigue la fecha 5 del
“Perejil”: cómo fue la pelea

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

Zelensky y Von der Leyen

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Cómo fue el regreso de

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

