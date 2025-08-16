Deportes

“Ladrón, ladrón”: la ira de Gustavo Costas en medio de la ráfaga de goles de Tigre para darle el vuelta el partido a Racing en 3 minutos

El director técnico de la Academia protagonizó un momento de furia contra el árbitro Darío Herrera. El Matador revirtió el marcador sobre el final del encuentro

El estadio Presidente Perón fue escenario de una de las derrotas más dolorosas para Racing Club en lo que va del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Gustavo Costas cayó 2-1 ante Tigre, tras ceder la ventaja en un final cargado de polémica, expulsiones y reclamos. El conjunto de Avellaneda se imponía por un tanto de Adrián Balboa, pero la expulsión de Franco Pardo y un penal sancionado a instancias del VAR habilitaron una ráfaga de goles visitantes en los últimos minutos.

La jugada clave del encuentro se produjo a los 45 minutos del segundo tiempo. Luego de que el árbitro Darío Herrera fuera llamado por el VAR, a cargo de Fernando Echenique, revisó la acción y sancionó un penal por sujeción de Gabriel Rojas sobre Ignacio Russo. El delantero Braian Chaco Martínez ejecutó la pena máxima y convirtió el empate para la visita. La decisión encendió la furia de todo Racing, en especial de Costas, que protestó de inmediato y terminó expulsado tras gritar “ladrón” al árbitro.

La tensión se trasladó del campo a las tribunas. Los simpatizantes de Racing lanzaron cánticos contra la AFA y acompañaron el reclamo del cuerpo técnico, mientras los futbolistas intentaban recuperar la concentración en medio del descontrol. Aunque Marcos Di Césare tuvo una oportunidad clara de cabeza para volver a poner al club local en ventaja, el balón se perdió por encima del travesaño.

En uno de los últimos ataques, Tigre concretó la remontada. Tras un contragolpe y una jugada colectiva, Ignacio Russo conectó un cabezazo que venció a Gabriel Arias, cerrando el marcador 2-1 en favor del conjunto visitante. Así quedó plasmado un desenlace que dejó a Racing sumando solo cuatro puntos en el torneo y sin conocer la victoria en el Cilindro durante el semestre.

El ciclo de Costas volvió a estar bajo la lupa por episodios recientes. Además de la expulsión sufrida ante Tigre, el entrenador ya había sido sancionado por reclamar airadamente durante el Clausura. En la primera fecha, frente a Barracas Central, una intervención del VAR determinó la anulación de un gol de la Academia y la sanción de un penal en contra, que resultó en derrota. En ese partido, el DT también fue expulsado y debió ser contenido por sus colaboradores. Luego, en la caída ante Boca Juniors, el director técnico volvió a expresar públicamente su malestar con el arbitraje, afirmando en conferencia: “Pasó lo de siempre”, en referencia a una falta discutida en la jugada previa al gol rival.

El contraste con la campaña de Tigre fue notorio. El equipo dirigido por Diego Dabove aprovechó la inferioridad numérica de Racing y se mostró preciso en los últimos metros. Con este triunfo, alcanzó el sexto puesto de la Zona A con siete unidades y se prepara para recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza en la próxima jornada.

Racing, en cambio, es la otra cara de la moneda. El conjunto de Avellaneda encadenó dos derrotas consecutivas, ya que en la semana sucumbió en su excursión por Uruguay para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Gustavo Costas afrontaran una semana determinante: el martes será local ante Peñarol en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, tras perder en la ida por 1-0, y luego visitará a Argentinos Juniors por la sexta fecha del certamen local.

