Deportes

Con Racing-Tigre como atracción, se pone en marcha la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia recibirá al Matador desde las 21. Antes, se jugarán Aldosivi-Belgrano e Instituto-Unión

Guardar
Comienza la quinta fecha del
Comienza la quinta fecha del Torneo Clausura

Comienza la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con tres partidos: dos de ellos correspondientes a la Zona A del certamen y otro Interzonal, que se llevará a cabo desde las 19 en Córdoba entre Instituto y Unión de Santa Fe.

En Mar del Plata, Aldosivi recibirá a Belgrano en el primer turno (15.30), mientras que a partir de las 21.00, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing será local ante Tigre.

ALDOSIVI VS BELGRANO

Aldosivi se jugará un duelo trascendental en Mar del Plata frente a Belgrano en el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura. El cotejo, que se disputará en el estadio José María Minella, comenzará a las 15.30, tendrá como árbitro a Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports.

El Tiburón aún no ha ganado en el certamen y lo peor es que se encuentra penúltimo en la tabla de los Promedios y en la Anual, que determinan los descensos para la próxima temporada. Ante este preocupante panorama, los dirigidos por Mariano Charlier buscarán su primer alegría y acomodarse en las posiciones del grupo. En su última presentación el elenco marplatense cayó 3-1 ante Barracas Central.

Por su parte, el Pirata es uno de los escoltas de Estudiantes y Barracas y se ilusiona con pelear por un puesto en copas internacionales en la tabla general. Los comandados por Ricardo Zielinski vienen de un triunfo 2-1 en Córdoba ante Banfield y esperan ganar para treparse a la cima de la Zona A.

Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Ayrton Preciado, Tiago Serrago; Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Federico Ricca; Lucas Zelarayán, Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Hora: 15.30

TV: TNT Sports

INSTITUTO VS UNIÓN

En Córdoba habrá encuentro de emparejamiento interzonal entre Instituto y Unión de Santa Fe. El partido comenzará a las 19.00, tendrá como árbitro a Bruno Amiconi y televisación de ESPN Premium.

La Gloria necesita reacomodarse en la Zona B. Acumula 5 puntos, pero hace tres fechas que no gana. Desde que se impuso 1-0 en el estreno sobre Gimnasia en La Plata, no volvió a sumar de a tres en el Clausura. En su última presentación, los dirigidos por Daniel Oldrá empataron 1-1 con Platense de local.

En tanto, el Tatengue tiene unos números idénticos a su rival, aunque en la Tabla Anual la situación es diferente, ya que el cuadro santafesino está comprometido en la lucha por no descender. Los de Leonardo Madelón vienen de una caída 1-0 en La Paternal frente a Argentinos Juniors y deben reaccionar.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Alex Luna, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico; Matías Fonseca, Manuel Romero y Damián Puebla. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Augusto Solari; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19

TV: ESPN Premium

RACING VS TIGRE

En el último partido de la jornada del viernes, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Tigre, desde las 21, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

La Academia, que viene de caer 1-0 en Montevideo ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (su gran objetivo), buscará recomponerse del golpe, volver a sumar en el Clausura y preparar la revancha del martes en Buenos Aires. En su última presentación, los dirigidos por Gustavo Costas igualaron 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera y acumulan hasta el momento 4 puntos, fuera de los puestos de clasificación a playoffs.

En cuanto al Matador de Victoria, que tiene el mismo puntaje que Racing en la Zona A, las urgencias por volver a sumar de a tres aparecieron tras dos jornadas sin triunfos. En su partido más reciente, los comandados por Diego Dabove perdieron como locales 1-0 frente a Huracán.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Braian Martínez, Héctor Fértoli e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 21

TV: TNT Sports

Temas Relacionados

Torneo ClausuraRacingTigreAldosiviBelgranoInstitutoUniónLiga Profesional

Últimas Noticias

Murió Ramón Maddoni, el descubridor de Tevez, Paredes y otras estrellas de Argentina: los emotivos mensajes de sus ex dirigidos

Falleció a los 83 años. Captó en sus inicios al Apache, Cuchu Cambiasso y Juan Pablo Sorín, entre otros

Murió Ramón Maddoni, el descubridor

La actitud de Franco Mastantuono durante su presentación como refuerzo del Real Madrid que sorprendió en España: “Me ha dado envidia”

En el día de su cumpleaños 18, el argentino protagonizó un extenso evento en el Merengue y generó elogios en la prensa local

La actitud de Franco Mastantuono

Las imágenes del primer entrenamiento de Franco Mastantuono en Real Madrid: cuándo podría debutar

El joven mediocampista argentino conoció a sus nuevos compañeros y se puso bajo las órdenes de Xabi Alonso

Las imágenes del primer entrenamiento

El impactante trueque que negocia Atlético de Madrid con dos figuras de la selección argentina como protagonistas

Dos equipos importantes de Europa mantienen negociaciones y podrían generar un cimbronazo en esta ventana de transferencias

El impactante trueque que negocia

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir”: el crudo relato de Erik Lamela para explicar su retiro del fútbol

El mediocampista reveló los problemas físicos que lo acompañaron durante más de una década y detalló el sacrificio realizado. Los mensajes de Falcao, Papu Gómez, Lanzini y otras figuras del fútbol

“Hace 5 años que tomo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta llenar el changuito

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras a las más baratas

Suba de tasas y billeteras digitales: cuáles son las que más pagan tras las medidas del Gobierno para contener el dólar

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

Las ventas online de juguetes crecieron un 30% por el Día del Niño, según la Cámara del sector

La actriz Karen Reichardt será candidata a diputada de LLA en la boleta bonaerense que encabezará Espert

INFOBAE AMÉRICA
Nueva ola de arrestos en

Nueva ola de arrestos en Turquía: el gobierno detuvo a 44 opositores, entre ellos el alcalde de uno de los distritos de Estambul

Cuáles son las 10 amenazas que ponen en riesgo la conservación de la Antártida

Tras la polémica, el documental sobre el ataque de Hamás se proyectará en el Festival de Cine de Toronto

Halle Berry cumplió 59 años, lo festejó posando en bikini y aprovechó para enviarle un mensaje cargado de ironía a su ex esposo

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una camiseta con la inscripción “URSS”

TELESHOW
Peter Lanzani recordó la noche

Peter Lanzani recordó la noche que pasó en prisión en Ushuaia: “Se les había escapado un chorro”

Benjamín Vicuña le festejó el cumpleaños a su hijo Amancio: temática de Spider-Man, trucos de magia y muchas risas

La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Mauro Icardi y la China Suárez a puro romanticismo en su nueva casa de Estambul: “Qué lindo amanecer con vos”

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”