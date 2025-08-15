Con Racing-Tigre como atracción, se pone en marcha la quinta fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Comienza la quinta fecha del Torneo Clausura

Comienza la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con tres partidos: dos de ellos correspondientes a la Zona A del certamen y otro Interzonal, que se llevará a cabo desde las 19 en Córdoba entre Instituto y Unión de Santa Fe.

En Mar del Plata, Aldosivi recibirá a Belgrano en el primer turno (15.30), mientras que a partir de las 21.00, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing será local ante Tigre.

ALDOSIVI VS BELGRANO

Aldosivi se jugará un duelo trascendental en Mar del Plata frente a Belgrano en el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura. El cotejo, que se disputará en el estadio José María Minella, comenzará a las 15.30, tendrá como árbitro a Andrés Gariano y será televisado por TNT Sports.

El Tiburón aún no ha ganado en el certamen y lo peor es que se encuentra penúltimo en la tabla de los Promedios y en la Anual, que determinan los descensos para la próxima temporada. Ante este preocupante panorama, los dirigidos por Mariano Charlier buscarán su primer alegría y acomodarse en las posiciones del grupo. En su última presentación el elenco marplatense cayó 3-1 ante Barracas Central.

Por su parte, el Pirata es uno de los escoltas de Estudiantes y Barracas y se ilusiona con pelear por un puesto en copas internacionales en la tabla general. Los comandados por Ricardo Zielinski vienen de un triunfo 2-1 en Córdoba ante Banfield y esperan ganar para treparse a la cima de la Zona A.

Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Ayrton Preciado, Tiago Serrago; Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Mariano Charlier.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Federico Ricca; Lucas Zelarayán, Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Hora: 15.30

TV: TNT Sports

INSTITUTO VS UNIÓN

En Córdoba habrá encuentro de emparejamiento interzonal entre Instituto y Unión de Santa Fe. El partido comenzará a las 19.00, tendrá como árbitro a Bruno Amiconi y televisación de ESPN Premium.

La Gloria necesita reacomodarse en la Zona B. Acumula 5 puntos, pero hace tres fechas que no gana. Desde que se impuso 1-0 en el estreno sobre Gimnasia en La Plata, no volvió a sumar de a tres en el Clausura. En su última presentación, los dirigidos por Daniel Oldrá empataron 1-1 con Platense de local.

En tanto, el Tatengue tiene unos números idénticos a su rival, aunque en la Tabla Anual la situación es diferente, ya que el cuadro santafesino está comprometido en la lucha por no descender. Los de Leonardo Madelón vienen de una caída 1-0 en La Paternal frente a Argentinos Juniors y deben reaccionar.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Alex Luna, Stéfano Moreyra, Gastón Lodico; Matías Fonseca, Manuel Romero y Damián Puebla. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Augusto Solari; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19

TV: ESPN Premium

RACING VS TIGRE

En el último partido de la jornada del viernes, Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Tigre, desde las 21, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

La Academia, que viene de caer 1-0 en Montevideo ante Peñarol en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (su gran objetivo), buscará recomponerse del golpe, volver a sumar en el Clausura y preparar la revancha del martes en Buenos Aires. En su última presentación, los dirigidos por Gustavo Costas igualaron 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera y acumulan hasta el momento 4 puntos, fuera de los puestos de clasificación a playoffs.

En cuanto al Matador de Victoria, que tiene el mismo puntaje que Racing en la Zona A, las urgencias por volver a sumar de a tres aparecieron tras dos jornadas sin triunfos. En su partido más reciente, los comandados por Diego Dabove perdieron como locales 1-0 frente a Huracán.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Braian Martínez, Héctor Fértoli e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 21

TV: TNT Sports