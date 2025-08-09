Las frases de Gustavo Costas tras el empate de Racing ante Boca: del fichaje de Marcos Rojo a la queja por el arbitraje

Luego del encuentro entre Boca Juniors y Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el entrenador de la Academia Gustavo Costas realizó la habitual conferencia de prensa con el foco puesto en el partido pero también en la llegada de Marcos Rojo a la entidad.

“En el primer tiempo nos faltó la definición porque llegamos. Tomamos malas decisiones dentro del área. Me gustó, especialmente, el primer tiempo. Fue un partido que lo teníamos manejado y que si estábamos finos era para definirlo en el primer tiempo“, comentó.

“En el segundo pasó lo de siempre. Cobraron todos fouls, porque ustedes vieron que no fue foul el del tiro libre, no es que lloramos. ¿Cuántas faltas nos cobraron? 19 contra 6. Contra Independiente el mismo árbitro nos cobró 18 contra 2. En el segundo tiempo, tuvimos un desgaste grande. Pero bueno, ya está, lo decimos siempre: tenemos que hacer dos o tres goles para poder ganar un partido“, agregó en relación a la infracción que derivó en el empate del Xeneize.

Racing igualó 1-1 en su visita a Boca (FOTOBAIRES)

En las últimas horas, el club de Avellaneda sumó a sus filas a Marcos Rojo, quien, en una operación relámpago, rescindió su contrato con Boca y se incorporará al plantel dirigido por Costas. Sin embargo, la llegada del defensor tendría un inesperado problema. Según indicó TyC Sports, el artículo 19.2.4 de la normativa no permite que futbolistas que se desvincularon de sus equipos después del 24 de julio puedan ser inscriptos para los torneos locales. Debido a eso, la Academia solo podría contar con él en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores, pero no en el Torneo Clausura.

Sin embargo, el DT evitó hablar de esa situación: “De Marcos Rojo no voy a hablar hoy, voy a hablar de mis jugadores los de hoy. Que se mataron, el grupo, hasta los lesionados quisieron estar hoy para estar todos. Es algo que nunca me había pasado".

“Estamos peleando en todos los frentes. Después, ojalá Dios quiera, podamos lograr algo. La unión del grupo es algo que necesitábamos y que se va dando", sumó Costas.

La Academia había llegado a este encuentro luego de vencer por 3-0 a Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina. En cambio, por el torneo local, su última presentación antes de este duelo fue una derrota 1-0 ante Estudiantes de La Plata, en condición de local. Antes, le ganó por la mínima a Belgrano y cayó por el mismo resultado con Barracas Central, en el debut.

Con este resultado, el equipo de Costas alcanzó las 32 unidades en la tabla anual y está a la expectativa en la lucha por entrar a la próxima Copa Libertadores.

El siguiente compromiso para Racing será el martes ante Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en Uruguay. El partido de vuelta de la serie se jugará siete días más tarde, en el Cilindro.

Precisamente, con la mirada puesta en ese partido internacional, advirtió: “Vamos a rotar, son 48 horas porque el día del partido no lo contás. Tenemos 48 horas para recuperarnos, no es mucho. Por eso fueron los cambios, para Maravilla (Adrián Martínez) y (Santiago) Solari, que entró porque después de la lesión no había jugado".

“Tratamos de no cambiar los once porque cuando lo hicimos nos fue mal. Aprendimos de eso. Ahora lo mismo, hay que rotar, hablar con los médicos y con los profes para ver cómo están. Uno tiene el equipo en la cabeza, pero nosotros tenemos el martes, el viernes y después el martes. Entonces tenés que ir viendo qué clase de jugadores necesitás para cada partido", añadió.

Otras frases de Costas:

El rendimiento de Facundo Cambeses: “Lo de Facu... el arquero tiene que atajar, para que puedan demostrar. Al principio jugaba cuando cambiábamos todo el equipo. Aparte, ponerte la camiseta de Racing pesa mucho. Lo hizo muy bien, por eso lo trajimos. Hoy lo demostró de nuevo, qué clase de arquero es, está para ser arquero de Racing".

Cómo vio a Matías Pardo: “Lo de Pardo no me sorprende, porque ya lo conozco. Nos pasó lo mismo con Maravilla, con Salas, con Sosa, que vinieron y se pusieron la camiseta. Tuvimos esa suerte que los chicos que traemos responden”.

Los empates que tuvo Racing: “Estudiantes no nos había pateado al arco y lo perdimos. Tenemos que aprender. Tenés que darte cuenta, más cuando tenemos partidos tan seguidos. Hoy tenemos una bronca bárbara por todo lo que pasó, porque no había sido foul, porque nos empataron faltando tres minutos. Con el empate no te vas contento, pero estás jugando con Boca, que hace mucho que no gana, más en este cancha. Hay que saber, acostumbrarnos que a veces cuando no lo podés ganar, porque pienso que en el primer tiempo era para liquidarlo, pero no voy a decir más nada".

La posición que ocupa Santiago Sosa en la cancha: “Nosotros tenemos dos laterales extremos que pasan muy bien, el año pasado si vos ves el 38% de los goles vienen de los laterales. Yo sabía que él había jugado de 2, de 5, tiene una categoría espectacular, de arriba es muy difícil ganarle. Tiene todo para hacer ese trabajo y lo hace muy bien. Si quedamos abiertos es culpa de los otros dos que tienen que cerrarse. Al trabajar con los dos extremos, que pasan constantemente, a veces si ellos tienen un 9 solo Santi pasa de 5 y después nos acomodamos. Es un trabajo que hacía el Milan del 90″.

La continuidad de Agustín Almendra: “Es un gran jugador, tiene que tener la confianza en él. Trabajar en la semana al 100. Yo hablo mucho con él, a veces hablo más con él que con mis hijos. Pero tiene todo, hoy lo demostró. Había salido todo eso que se iba o que se quedaba y eso es difícil en la cabeza de los pibes, pero hoy demostró la calidad que tiene para jugar”.