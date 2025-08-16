Deportes

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual con la clasificación a las copas internacionales

La lucha por entrar a los octavos del campeonato y el ingreso a los certámenes continentales, minuto a minuto

Puerto Cabello, Aurora y Aucas
Puerto Cabello, Aurora y Aucas abren en casa la Copa Libertadores número 65

La quinta jornada del Torneo Clausura se abrió ayer con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo miso que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).

En cuanto a la Tabla Anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son Rosario Central, River y Argentinos Juniors, mientras que a la Sudamericana lo harían Boca, San Lorenzo, Barracas Central, Tigre, Huracán y Racing. A tiro están Independiente, Independiente Rivadavia, Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata, que podrían desplazar a la Academia del último lugar. Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura.

Este sábado habrá actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense-San Lorenzo, Huracán-Argentinos Juniors, Rosario Central-Deportivo Riestra y Vélez-Independiente. Mañana será el turno de los dos más grandes del país: River recibirá a Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza.

LAS TABLAS DEL TORNEO

LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA

ALDOSIVI 0-0 BELGRANO

INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE

RACING 1-2 TIGRE

Sábado 16 de agosto

14:15 Platense-San Lorenzo

16:15 Huracán-Argentinos Juniors

18:30 Rosario Central-Deportivo Riestra

20:30 Vélez-Independiente

Domingo 17 de agosto

14:00 Gimnasia La Plata-Lanús

14:00 Defensa y Justicia-Newell’s

16:15 Central Córdoba SE-Barracas Central

16:15 Banfield-Estudiantes

18:30 River-Godoy Cruz

20:30 Independiente Rivadavia-Boca Juniors

Lunes 18 de agosto

19:00 Sarmiento de Junín-Atlético Tucumán

21:00 Talleres de Córdoba-San Martín de San Juan

LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia

20:00 Tigre-Independiente Rivadavia

Sábado 23 de agosto

14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba

17:30 Rosario Central-Newell’s

20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba

20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata

Domingo 24 de agosto

14:00 Unión de Santa Fe-Huracán

16:15 Argentinos Juniors-Racing

18:15 Boca Juniors-Banfield

20:30 Independiente-Platense

Lunes 25 de agosto

15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín

17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield

19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE

19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi

21:15 Lanús-River

