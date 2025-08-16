Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Anual con la clasificación a las copas internacionales

La quinta jornada del Torneo Clausura se abrió ayer con tres interesantes partidos que movieron las tablas de ambos grupos. Belgrano rescató un punto de su visita a Aldosivi en Mar del Plata y quedó a tiro de la cima de la Zona A, lo miso que Unión de Santa Fe con su goleada ante Instituto en Córdoba por el partido interzonal de la fecha. En tanto, a Racing se le escapó un partido insólito sobre el final frente a Tigre que dejó al Matador en zona de ingreso a octavos de final (la Academia continúa fuera de la misma).
En cuanto a la Tabla Anual, clasificatoria para las copas internacionales, los tres que accederían hoy a la Libertadores son Rosario Central, River y Argentinos Juniors, mientras que a la Sudamericana lo harían Boca, San Lorenzo, Barracas Central, Tigre, Huracán y Racing. A tiro están Independiente, Independiente Rivadavia, Deportivo Riestra y Estudiantes de La Plata, que podrían desplazar a la Academia del último lugar. Vale recordar que Platense ya selló su boleto a la Libertadores 2026 como campeón del Apertura.
Este sábado habrá actividad múltiple con interesantes encuentros: Platense-San Lorenzo, Huracán-Argentinos Juniors, Rosario Central-Deportivo Riestra y Vélez-Independiente. Mañana será el turno de los dos más grandes del país: River recibirá a Godoy Cruz en el Monumental (previo a definir su llave de octavos de final de la Libertadores ante Libertad de Paraguay el próximo jueves) y Boca visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza.
LAS TABLAS DEL TORNEO
LA AGENDA DE LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA
ALDOSIVI 0-0 BELGRANO
INSTITUTO 0-4 UNIÓN DE SANTA FE
RACING 1-2 TIGRE
Sábado 16 de agosto
14:15 Platense-San Lorenzo
16:15 Huracán-Argentinos Juniors
18:30 Rosario Central-Deportivo Riestra
20:30 Vélez-Independiente
Domingo 17 de agosto
14:00 Gimnasia La Plata-Lanús
14:00 Defensa y Justicia-Newell’s
16:15 Central Córdoba SE-Barracas Central
16:15 Banfield-Estudiantes
18:30 River-Godoy Cruz
20:30 Independiente Rivadavia-Boca Juniors
Lunes 18 de agosto
19:00 Sarmiento de Junín-Atlético Tucumán
21:00 Talleres de Córdoba-San Martín de San Juan
LA AGENDA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA
Viernes 22 de agosto
15:30 Barracas Central-Defensa y Justicia
20:00 Tigre-Independiente Rivadavia
Sábado 23 de agosto
14:30 San Lorenzo-Instituto de Córdoba
17:30 Rosario Central-Newell’s
20:00 Atlético Tucumán-Talleres de Córdoba
20:00 San Martín de San Juan-Gimnasia La Plata
Domingo 24 de agosto
14:00 Unión de Santa Fe-Huracán
16:15 Argentinos Juniors-Racing
18:15 Boca Juniors-Banfield
20:30 Independiente-Platense
Lunes 25 de agosto
15:00 Deportivo Riestra-Sarmiento de Junín
17:00 Godoy Cruz-Vélez Sársfield
19:00 Belgrano de Córdoba-Central Córdoba SE
19:15 Estudiantes de La Plata-Aldosivi
21:15 Lanús-River