Lionel Messi sorprendió a un niño en las calles de Miami: el tierno gesto que se hizo viral

Lionel Messi tuvo un gesto con un niño que se acercó a saludarlo mientras estaba en su auto

Lionel Messi es ídolo de niños y adultos. La Pulga, a base de su fútbol y su sencillez fuera de la cancha, supo ganarse el cariño de la gente. A sus 38 años, sigue regalando momentos únicos para sus fanáticos. La calidez del campeón del mundo no pasó inadvertida en las calles de Miami.

El capitán de la selección argentina y del Inter Miami no necesitó marcar un gol o brindar una asistencia para quedar marcado a fuego en la memoria de uno de sus admiradores, sino que le alcanzó con tener un tierno gesto con un niño.

En las últimas horas, se viralizó un video del astro rosarino firmando un autógrafo en su auto a un chico, que se lo encontró casualmente en un semáforo. En las imágenes, se puede observar claramente que Messi aceptó el pedido del menor que le solicitó solamente una firma en sus botines, aprovechando que el vehículo estaba detenido.

Además, en el clip viral se ve que el niño porta la camiseta del Inter Miami con el número 10 en la espalda y el nombre del jugador con pasado en FC Barcelona y Paris Saint Germain. Incluso, al principio del video, se oye una frase del propio Messi, que es utilizada en varios de este tipo de posteos en redes sociales, en la que expresa: “Porque solo hay algo mejor que un sueño, hacer que se cumpla”.

El momento en el que Messi le firma los botines al niño

Antes de irse, ya con el sueño cumplido, el niño le pidió tomarse unas fotos, a las que Leo accedió sin problema. Una vez que el menor subió al auto en el que se trasladaba, le realizó un gesto con sus manos en forma de corazón, en señal de agradecimiento para con el zurdo argentino.

En el plano deportivo, Messi se encuentra en plena recuperación de una lesión en su pierna derecha, que sufrió durante la segunda fecha de la Leagues Cup, lo que lo obligó a abandonar el campo a los pocos minutos del inicio del partido contra Necaxa.

Tras dos semanas de rehabilitación, el regreso del capitán de las Garzas se perfila como inminente, aunque se prevé que sume minutos en el segundo tiempo del compromiso ante Los Angeles Galaxy, con la mirada puesta en el duelo del miércoles 20 de agosto frente a Tigres de México en Fort Lauderdale. Este encuentro, correspondiente a los cuartos de final del certamen continental, cobra especial relevancia, ya que el vencedor se medirá en semifinales con el ganador del cruce entre Toluca y Orlando City.

Javier Mascherano detalló que el astro argentino completó los entrenamientos con normalidad desde el miércoles y, salvo imprevistos, integrará la convocatoria para el partido de este sábado frente a Los Angeles Galaxy. Según el entrenador, “Leo está bien. Desde el miércoles ya ha entrenado con el equipo, lo han visto ustedes. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy (viernes), creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido".

Lionel Messi en el palco del Inter Miami con Antonela Roccuzzo observando el partido ante Pumas por la Leagues Cup

El estado físico de Messi no solo impacta en el presente de Inter Miami, sino que también influye en la planificación de la selección argentina. En este sentido, si se mantiene la evolución positiva, el capitán estará disponible para la próxima convocatoria de la Albiceleste, que afrontará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre y visitará a Ecuador el martes 9.

El elenco de Florida ocupa actualmente la sexta posición en su zona de la MLS, con 42 puntos y a nueve puntos del líder, Philadelphia Union. El equipo dirigido por Mascherano cuenta con tres partidos menos que el puntero y aspira a clasificar de manera directa a la siguiente fase, para lo cual deben acceder al grupo de los siete primeros. Mientras tanto, el club mantiene la ambición de conquistar la Leagues Cup.