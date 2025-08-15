Javier Mascherano habló sobre la vuelta de Lionel Messi tras la lesión que sufrió

Las palabras de Javier Mascherano en la última conferencia de prensa antes de un nuevo encuentro de Inter Miami por la MLS sacaron una sonrisa en el elenco norteamericano, pero también en la selección argentina. El DT anunció que Lionel Messi está listo para volver a 13 días de la lesión que lo obligó a abandonar el partido contra Atlas de la Leagues Cup durante los primeros minutos.

“Leo está bien. Desde el miércoles ya ha entrenador con el equipo, lo han visto ustedes. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy (viernes), creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana”, informó el Jefecito en la rueda de prensa previa al compromiso contra Los Angeles Galaxy este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium por una nueva jornada de la MLS.

La Pulga, que sufrió “una lesión muscular leve en la pierna derecha” en la segunda fecha de la Leagues Cup, posiblemente sumará minutos en el segundo tiempo en este partido correspondiente al torneo norteamericano pero enfocado realmente en el duelo del próximo miércoles 20 de agosto en como local en Fort Lauderdale contra los Tigres de México que tienen como flamante estrella a Ángel Correa. El ganador de esta llave de cuartos de final disputará las semifinales del certamen continental una semana más tarde contra el triunfador de Toluca-Orlando City.

En este contexto, Messi se encamina también a estar sin problemas en la próxima convocatoria de la selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias que tendrá al combinado de Lionel Scaloni recibiendo a Venezuela el jueves 4 de septiembre y visitando a Ecuador el martes 9.

Mascherano además explicó por qué estuvo ausente en las últimas prácticas Rodrigo De Paul, aunque aclaró que también lo tendrá en cuenta para el duelo de este fin de semana: “Se sumó hoy. Él necesitaba salir del país, ya saben como es todo el tema de la visa. Se demoró un poquito más de lo previsto. Pero hoy se sumó a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria”.

El otro tema que tocó el DT fue la salida de Federico Redondo, quien ya fue presentado como flamante fichaje del Elche de España: “Planteó al club que veía con buenos ojos el poder salir. Se dio todo muy rápido. Claramente el domingo yo sabía que podía existir, ya estaban las negociaciones bastante avanzadas. Pero, bueno, también son profesionales. A nosotros nos ha pasado con David Martínez, yo lo utilicé. Pienso eso de los jugadores, que más allá de que, quizás para afuera, se piense que el jugador esté negociando y puede salir, mientras pertenezcan al club y si nosotros tenemos algunas necesidades, los vamos a utilizar hasta el final. Pero sí está claro que lo de Fede ya durante la semana pasada estaba en negociaciones con el Elche”.

Mientras sueña con ganar el título de la Leagues Cup, el Inter Miami figura sexto en su zona de la MLS donde clasificarán siete de manera directa a la próxima instancia. Las Garzas suman 42 puntos y están a nueve puntos de la cima, aunque tienen tres presentaciones menos que el líder Philadelphia Union.

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS