Federico Redondo dejó el Inter Miami y tuvo una curiosa presentación en su nuevo club de España: “La elegancia se hereda”

Federico Redondo refuerzo del Elche

Inter Miami acaba de hacer oficial la transferencia de Federico Redondo al Elche de España, que jugará nuevamente en la primera división luego de su reciente ascenso. “El Inter Miami CF anunció hoy el traspaso del centrocampista Federico Redondo al Elche CF de La Liga española. El Inter Miami CF retendrá un porcentaje de reventa en caso de un futuro traspaso definitivo del centrocampista”, informó la franquicia de Florida.

La entidad europea difundió un curioso video titulado “la elegancia se hereda”, donde se ve al protagonista arribar de smoking al Estadio Manuel Martínez Valero. “El principito”, lo describieron, en clara referencia a su padre Fernando Redondo que defendió las camisetas de Tenerife y Real Madrid en ese país. Es por eso que Federico, quien firmó contrato hasta junio del 2030 en Elche, nació en territorio español más allá de que creció en Argentina y ya representó a las juveniles de la Albiceleste.

Federico Redondo se había sumado a las filas del Inter Miami meses después del arribo de Lionel Messi. El volante dejó Argentinos Juniors en una operación que se cerró a inicios de 2024 en un monto cercano a los USD 5.000.000, que podían escalar a los USD 8.500.000 en base a objetivos. A lo largo de esta temporada y media, el hijo de Fernando, histórico ex jugador del Real Madrid, tuvo un rendimiento irregular en la Major League Soccer (MLS), pero disputó un total de 60 partidos, supo compartir la mitad de cancha con Sergio Busquets y, a pesar de tener contrato hasta 2027, finalizó su etapa para convertirse en refuerzo del Elche.

Según se informó extraoficialmente, las Garzas llevarán a cabo un traspaso por la mitad de su ficha a cambio de USD 2.500.000 y el mediocampista ya está en España para su presentación oficial. El entrenador Eder Sarabia asumió el cargo en julio de 2024 y fue el encargado de devolverlo a la máxima categoría después del descenso en 2023.

El diario catalán Sport añadió más detalles, ya que hay un punto de conexión en la negociación. Según manifestó el matutino, Redondo es representado por Score Fútbol, la agencia de Christian Bragarnik, quien tiene la propiedad de los Franjiverdes. El futbolista de 22 años firmó un contrato por cinco temporadas y no ocupará plaza de extracomunitario porque tiene pasaporte español debido a su nacimiento en Madrid.

Tras disputar 58 juegos con el Bicho de La Paternal, el entrenador Gerardo Martino se lo llevó a Florida para compartir vestuario con leyendas como Messi, Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. Su contratación ocurrió bajo la figura de “sustituto por lesión”, ya que Facundo Farías había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante la pretemporada.

A lo largo de sus 60 encuentros con las Garzas, Redondo convirtió dos goles, brindó cuatro asistencias y recibió 18 tarjetas amarillas, pero nunca fue expulsado, un detalle que marca una parte de su elegante estilo para jugar, con similitudes a la herencia familiar de su padre, quien también surgió en las inferiores de Argentinos, saltó al Tenerife de España, jugó seis temporadas en Real Madrid y cuatro en el Milan hasta comunicar su retiro en 2004. De esta manera, Federico jugará en la misma liga que supo hacerlo Fernando.

Sus dos únicos gritos sucedieron el miércoles 17 de julio de 2024. En ese momento, convirtió el segundo y tercer gol de su equipo en la victoria 3-1 sobre Toronto FC. Fue parte de la campaña que terminó levantando la MLS Supporters’ Shield como el cuadro con mayor cantidad de puntos en temporada regular, pero se quedó con la espina del título tras la caída en los playoffs.

En lo que va de 2025, Federico Redondo registró un total de 27 partidos con un pase gol. De hecho, acumuló 102 minutos en los tres partidos de la Leagues Cup ante Atlas, Necaxa y Pumas. Será una baja sensible en el mediocampo para Javier Mascherano con vistas a la llave del miércoles 20 desde las 21 contra Tigres por los cuartos de final, como así también por lo que resta de la MLS. Disputó su último partido este domingo, cuando jugó los seis minutos finales de la caída 1-4 contra Orlando City en el clásico del estado.

Redondo ya lució la camiseta del Elche (Foto: Elche oficial)

Elche, que ya hizo un anuncio oficial a través de sus redes sociales, se llevó a un futbolista con mucha proyección, que incluso disputó cuatro partidos del Mundial Sub 20 de 2023 en la Argentina. El nuevo pupilo del entrenador Eder Sarabia llegará a un plantel que luchará por la permanencia en la Liga de España, será compañero del arquero argentino Matías Dituro y no se descarta que pueda estar a disposición para el debut liguero del próximo lunes desde las 16 (hora argentina) ante Betis en el Estadio Manuel Martínez Valero.

EL COMUNICADO DE INTER MIAMI CF

El Inter Miami CF anunció hoy el traspaso del centrocampista Federico Redondo al Elche CF de LaLiga española. El Inter Miami CF retendrá un porcentaje de reventa en caso de un futuro traspaso definitivo del centrocampista.

Redondo, de 22 años, se incorporó al Inter Miami en febrero de 2024 y disputó 60 partidos en todas las competiciones, aportando dos goles y cuatro asistencias. Cabe destacar que formó parte del equipo que conquistó el Supporters’ Shield de 2024 con un récord de 74 puntos en la temporada regular, logrando así el segundo título en la historia del Club.

El Club desea agradecer a Federico por sus contribuciones dentro y fuera de la cancha durante su tiempo en Inter Miami y le desea lo mejor en el futuro.