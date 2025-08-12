Deportes

Se impuso en la mejor carrera del año e hizo historia en el automovilismo argentino: quién es Martín Vázquez, la nueva gloria del TC

El piloto bonaerense corre con un equipo familiar y con su Dodge Challenger venció en San Juan

La final del TC en El Villicum con el debut triunfal de Martín Vázquez

El pasado 5 de agosto el Turismo Carretera cumplió 88 años y este domingo Martín Vázquez logró su primer triunfo. Fue a la vieja usanza a bordo de un Dodge Challenger que es atendido por su propio equipo. El festejo del piloto de 31 años aconteció en el marco del Desafío de las Estrellas corrido en el Circuito El Villicum, en San Juan, por la novena fecha de la temporada.

Vázquez, oriundo de la localidad bonaerense de Parada Robles, es un auténtico producto teceísta ya que hizo toda la escuela en las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Luego de ser campeón en la Fórmula Metropolitana en 2013, al año siguiente pasó al TC Mouras (segunda divisional previa al TC).

Fue en 2018 que se dio un cambio drástico en su campaña y se debió a su decisión de empezar a correr con una escudería propia, el MV Racing Team. Junto con su padre Sergio, quien compitió en categorías zonales, y mecánicos amigos, emprendieron la dura batalla de medirse a pilotos con fuertes estructuras detrás que en las categorías promocionales de la ACTC ya cuentan con la atención de los autos.

Después de su paso por el TC Pista, debutó en el TC en 2023 y el año pasado, en plena transformación de la categoría por la llegada de los autos nuevos, estrenó un Dodge Challenger.

El cambio de neumáticos más rápido en el Desafío de las Estrellas (Campeones)

Atrás quedaron muchos sinsabores, momentos duros para finalmente, después de 38 carreras y poco más de dos años en el TC, alzarse con el triunfo en la más longeva categoría de la Argentina. Fue, además, su primer podio en la especialidad.

“Estoy emocionado y muy feliz, por fin completé el casillero que me faltaba. Fueron años de sufrimiento de altas y bajas. En la última vuelta pensé en cada uno de los chicos del equipo y quería que terminara cuanto antes. Espero que esto no termine, hacemos un esfuerzo enorme y lo de hoy fue una gran recompensa”, contó Martín, que fue escoltado por Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro).

El TC nació hace más de ocho décadas con los pilotos que se preparaban sus autos y con el apoyo de las peñas de sus localidades que organizaban eventos para recaudar fondos y así ayudar a su corredor. Por eso cada pueblo se sentía partícipe. Hoy, Vázquez, con mucho esfuerzo, mantiene una tradición que marcó a la categoría.

Se trató de una carrera especial cuya grilla de partida se armó por sorteo. También por su duración a 50 vueltas o 95 minutos. Se sumaron las paradas en boxes para recargar combustible y cambiar neumáticos. En este marco los pilotos y equipos debieron apelar a la mejor estrategia y sacar provecho de paradas rápidas y efectivas para salir en la mejor posición y continuar adelante con el plan trazado.

Martín Vázquez logró su primer
Martín Vázquez logró su primer triunfo en el Turismo Carretera (Crédito: Prensa ACTC)

La competencia tuvo diferentes matices, con varios punteros hasta que promediando la misma, Emiliano Spataro (Ford Mustang), que había cargado menos combustible que el resto parecía que se llevaba el triunfo, pero se retrasó en el final. Detrás suyo, un trío pugnó por la victoria: el propio Vázquez, que prevaleció sobre Ebarlín y Chapur.

El campeonato lo tiene como líder al vigente campeón, Julián Santero, que fue 12° con su Ford Mustang. El mendocino suma 239,5 puntos y es seguido por Marcelo Agrelo (234), Mauricio Lambiris (216), Juan Martín Trucco (216), y Agustín Canapino (211,5).

La próxima fecha se llevará a cabo el 24 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Será un evento de impacto emotivo ya que sería la última vez que la categoría correrá en el mítico Circuito 12 como se lo conoce hoy, ya que será modificado por las obras para recibir al MotoGP en 2027.

El evento en el escenario porteño también marcará el final de la Etapa Regular y los doce primeros del certamen se clasificarán para la Copa de Oro que se disputará en las últimas cinco fechas y el que más puntos sume será coronado campeón.

