Las buenas noticias que recibió Miguel Russo en Boca: dos figuras hicieron fútbol y pelean por ser titulares

El regreso a los entrenamientos tras el domingo libre trajo novedades relevantes para el cuerpo técnico de Boca Juniors: la recuperación de Nicolás Figal y Ayrton Costa. La posible reaparición de la dupla central titular del Xeneize se produce en un contexto de máxima exigencia, en el que el equipo acumula 12 partidos sin victorias en todas las competencias y la presión sobre el entrenador Miguel Ángel Russo crece partido a partido.

Tanto Figal como Costa participaron de un ensayo de fútbol junto a los jugadores que no sumaron minutos en el reciente clásico frente a Racing en la Bombonera. Ambos defensores, que ya se entrenaban con normalidad, completaron 45 minutos de fútbol reducido sin inconvenientes físicos, lo que los deja a disposición para el partido del domingo 17 a las 20:30.

Ayrton Costa se recuperó de su lesión (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Esto no solo amplía las opciones defensivas, sino que también plantea un dilema táctico de cara al próximo compromiso ante Independiente Rivadavia en Mendoza, donde además se producirá el regreso del público visitante.

La decisión sobre si la dupla central volverá a ser titular recae ahora en Russo, quien debe ponderar el rendimiento de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino, quienes fueron los que saltaron desde el inicio en el último encuentro frente a Racing. La posibilidad de modificar nuevamente la zaga se convierte en una de las principales incógnitas tácticas de la semana, especialmente considerando la necesidad de encontrar solidez defensiva en un momento crítico.

El caso de Ayrton Costa merece una mención especial. El defensor sufrió un desgarro en el bíceps femoral durante el Mundial de Clubes frente al Bayern Múnich, lo que lo mantuvo fuera de las canchas más tiempo del previsto. Antes de esa lesión, Costa era considerado una pieza inamovible en la defensa por Russo, quien incluso esperó hasta último momento para incluirlo en el viaje a Miami. Su regreso representa una noticia alentadora para el entrenador, que afronta cada partido bajo una fuerte presión por los resultados.

Figal había sido expulsado en el debut del Mundial de Clubes (REUTERS/Nathan Ray Seebeck)

Por su parte, Nicolás Figal también retorna tras superar molestias físicas. Aunque fue expulsado de manera evitable en el partido contra el Benfica durante el Mundial de Clubes, Russo mantuvo su confianza en él para el debut del Clausura ante Argentinos en La Paterna. En ese encuentro, Figal debió abandonar el campo a los 73 minutos del segundo tiempo por una molestia en la cicatriz de una lesión previa.

La reincorporación de Figal y Costa se produce en una semana determinante para el futuro inmediato de Boca. Con la racha negativa aún vigente y la presión de la hinchada en aumento, Russo dispone ahora de mayores alternativas para recomponer la defensa y buscar un resultado que permita cortar la serie adversa.

La expectativa se centra en si el técnico optará por restablecer su dupla central predilecta o mantendrá la estructura que jugó en el último compromiso.

Con solo tres puntos, el Xeneize marcha anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, por lo hecho en el Apertura, se encuentra cuarto en la Tabla Anual, gracias a las 36 unidades que posee. Aunque en este momento se encuentra fuera de la clasificación a la Copa Libertadores, se mantiene expectante de poder lograr el cupo al máximo torneo continental.