El exigente entrenamiento de Colapinto en una montaña bajo 40° en el receso de la Fórmula 1

Franco Colapinto entrenando en bicicleta

Franco Colapinto no descansa pese al receso de la Fórmula 1 por el verano boreal. El piloto del equipo Alpine disfruta de otro deporte que lo apasiona, el ciclismo, pero también aprovecha para entrenarse y así se mostró en sus redes sociales bajo condiciones extremas.

“Podría refrescar un poquito, che, 40º”, escribió el bonaerense en una historia de Instagram, con un video en el que se mostró pedaleando en un camino sinuoso en las montañas. El termómetro marcó 38 grados de calor, lo que dio cuenta de la exigencia.

Luego hizo una pausa y publicó una foto en la que muestra una gaseosa con hielo. La semana pasada también se lo vio entrenándose con la bicicleta y fue al otro día del accidente que sufrió en Hungría en las pruebas de Pirelli con los neumáticos de 2026. También Franco posteó cómo se entrenaba en bicicleta en noviembre del año pasado.

El ciclismo es una actividad que Colapinto comenzó a practicar en plena pandemia de COVID-19, según le confesó a Infobae en una entrevista. Fue en 2020, antes de volver a correr: en esa temporada compitió en la Fórmula Renault Europea y fue tercero en el campeonato.

El paseo de Colapinto en bicicleta

Este domingo también se lo vio a Franco jugando al pádel con sus amigos, Bizarrap y la leyenda de ese deporte, Fernando Belasteguín, en medio de bromas en Barcelona. Cabe recordar que Colapinto ya había hecho una semana de entrenamiento junto a Belasteguín entre los Grandes Premios de Gran Bretaña (06/07) y el de Bélgica (27/07). Franco agradeció ese acompañamiento de su amigo, que lo recibió en su casa.

Alpine buscará en la segunda parte de la temporada poder avanzar, algo que será muy difícil, ya que el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, admitió que desde España no hay mejoras en los coches y no las esperan en el resto del campeonato.

La carta que puede llegar a tener Franco es que correrá en nueve circuitos en los que ya compitió sobre un auto de F1 en 2024. Fue en su etapa con Williams, el equipo en el que se desarrolló dentro de su academia y le dio la oportunidad de debutar en la Máxima. El único escenario en el que no corrió es Zandvoort (Países Bajos), pero allí llevó a cabo pruebas con los autos de temporadas anteriores conocidas como TPC (Test of Previous Cars).

El equipo de Colapinto es el peor del campeonato y ocupa el último puesto en el Mundial de Constructores. Un coche con escasa competitividad, errores de estrategias y fallas garrafales en los boxes como los que sufrió el argentino en Hungría, dan cuenta de un panorama que el propio asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, calificó como una fase crítica. La segunda parte de la temporada tconsta de diez eventos y se reanudará del 29 al 31 de agosto en Países Bajos.