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15 años después, Glee podría regresar a la televisión: esto se sabe del nuevo guion hecho por Ryan Murphy

Murphy señaló que alrededor de diez actores de la producción original ya conocen la propuesta

The Price of Glee - Official Trailer
Ryan Murphy prepara el regreso de Glee y ya contactó a parte del elenco original.
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Ryan Murphy confirmó que ya terminó de escribir el guion para un posible regreso de Glee, la serie musical que se emitió durante seis temporadas entre 2009 y 2015.

El creador habló sobre el proyecto durante el estreno de la nueva temporada de American Horror Story, donde explicó que el texto fue desarrollado junto con Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes participaron con él en la escritura de las primeras temporadas de la producción.

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“Acabo de terminar el guion hace una hora. He estado en contacto con unos diez miembros del reparto original. Es muy bonito, y aunque tenían muchas preguntas, todos se mostraron muy entusiasmados con la idea”, declaró a Entertainment Tonight.

Sin embargo, Ryan Murphy señaló que el guion todavía no ha sido presentado oficialmente al reparto.

“Nadie lo ha leído. Así que no sé, ya veremos. Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opinaba la gente, sobre todo el reparto, porque éramos muy unidos cuando lo estábamos rodando. Así que ya veremos”, dijo.

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"American Horror Story. NYC"- Tráiler - Star+/ Streaming
Parte del elenco original de Glee conoce la propuesta de la nueva serie.

La posibilidad de recuperar la serie ya había sido mencionada por Murphy en julio. En declaraciones a People, el creador explicó que Glee había vuelto a despertar interés entre públicos jóvenes.

A partir de esa recepción, planteó la posibilidad de desarrollar una nueva versión o una continuación de la producción en algún formato.

“Esa serie es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes la ven ahora. Y pienso: ‘Quizás deberíamos retomarla’. Mi nostalgia y mi cariño por ella son tales que creo que a la gente le gustaría ver una nueva versión de alguna forma”, expresó.

Blaine Anderson, un hombre con camisa polo roja y el pelo peinado, canta con la boca abierta y el brazo extendido, con un baterista detrás
Ryan Murphy afirmó que le tiene un cariño especial a Glee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glee se centraba en el club de canto New Directions de la ficticia William McKinley High School, ubicada en Lima, Ohio. Matthew Morrison interpretó a Will Schuester, profesor encargado del grupo.

Mientras que Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Chris Colfer, Dianna Agron, Naya Rivera, Heather Morris, Kevin McHale y Jenna Ushkowitz formaron parte del elenco principal en distintos momentos de la serie. También participaron Darren Criss, Harry Shum Jr. y Mark Salling, entre otros intérpretes.

Jane Lynch interpretó a Sue Sylvester, una profesora que mantenía una rivalidad con Schuester y con el club musical. La producción también dio lugar a Glee: The Concert Movie, estrenada tras el éxito de la serie. La emisión original concluyó en marzo de 2015, después de seis temporadas.

Mientras trabaja en el posible regreso de Glee, Ryan Murphy mantiene varios proyectos en producción.

En julio estrenó The Shards, adaptación de la novela homónima de Bret Easton Ellis para FX y Hulu. Posteriormente presentó una nueva entrega de su franquicia Monster para Netflix, titulada Monster: The Lizzie Borden Story, la cual se estrenó el 17 de septiembre de 2026.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden
Ryan Murphy recientemente estrenó 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' (Netflix)

Además, American Horror Story inició su decimotercera temporada con tres episodios. La nueva entrega cuenta con varios intérpretes que han participado anteriormente en la franquicia, entre ellos Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett y Kathy Bates.

La serie ya se encuentra disponible desde este 24 de septiembre de 2026 en Disney+

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