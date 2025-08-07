El paseo de Franco Colapinto en bicicleta tras el accidente que sufrió en los test de la Fórmula 1: cómo sigue su trabajo con Alpine

El paseo de Colapinto en bicicleta

Después del fuerte traspié que recibió al protagonizar un accidente en las pruebas de neumáticos en el Hungaroring durante el día miércoles con Alpine, Franco Colapinto se adentra progresivamente a las vacaciones de verano de la Fórmula 1. Tras el GP de Hungría, la categoría tiene un único receso de tres semanas en toda la temporada. Más allá de que el argentino realizará trabajos extras para encarar la recta final del año de la mejor manera, ya tiene algunos días para descansar.

Y una de las mejores maneras que tiene el pilarense para desconectarse mentalmente es realizar una de sus actividades favoritas: andar en bicicleta. Colapinto hizo hincapié en reiteradas oportunidades por su fanatismo por el ciclismo y cómo lo utiliza para mantenerse en forma y poder relajarse.

En las últimas horas, el corredor albiceleste de 22 años publicó un video en una historia de su Instagram personal, donde está rodando en una ruta ubicada en una montaña, en la cual hay un camino sinuoso. Colapinto acompañó el recorte con varios emojis, en el que se destacan una cara feliz junto al sol.

Esta no es la primera vez que el argentino publica un video andando en bicicleta. En noviembre de 2024, cuando todavía estaba al mando del Williams FW46, Colapinto subió una serie de recortes mientras realizaba la actividad. En esta, además de que subió unas fotos con el “GOAT”, también recibió el comentario de un histórico ciclista argentino: Juan Curuchet. En otra oportunidad se lo vio rodando junto con el reconocido piloto José María Pechito López y Martín Freytes, jugador argentino de rugby.

Vale destacar que, después de participar en las pruebas de Pirelli para los neumáticos de la temporada 2026, Colapinto también tendría algunas jornadas de trabajo en la sede principal de Alpine, en Enstone. Colapinto manifestó en la previa a Bélgica que su intención era no tomarse vacaciones con el fin de mejorar su rendimiento en la categoría. No obstante, esto no le prohíbe que se tome algunos días de descanso para relajarse mentalmente.

De esta manera, el argentino prepararía en el simulador de Enstone las próximas dos carreras que serán en los circuitos de Zandvoort (Países Bajos), el 31 de agosto, y en Monza (Italia), el 7 de septiembre. Precisamente, en este último fue el circuito en el que debutó oficialmente como piloto de Fórmula 1 en el año 2024, de la mano de Williams.

Cabe recordar que por reglamento, en las tres semanas de receso no se pueden hacer desarrollos en los autos en las bases de los equipos, salvo las excepciones autorizadas con antelación, como los ensayos que corresponden a Pirelli y que, al ser privados, no deberían trascender los tiempos.

En estas últimas pruebas, el argentino alcanzó a girar 25 vueltas y tuvo como mejor tiempo 1:20.279. “Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien”, fue el mensaje oficial de Alpine para informar el accidente de Colapinto, quien estaba a bordo de un choque mula del A525.

“Hemos recopilado muchos datos, aunque es una pena que hoy hayamos perdido parte de nuestro kilometraje potencial cuando Colapinto se salió de la pista, aunque esto no tuvo nada que ver con los neumáticos”, aseguró el director de Pirelli Motorsport, Mario Isola, en el texto que dieron a conocer para los medios.

Más tarde, el pilarense volvió a pista en el marco de las pruebas TPC (Test of Previous Car) de Alpine, donde las escuderías pueden girar en monoplazas con dos años de antigüedad. Allí, Colapinto compartió el A525 con Pierre Gasly.

Así las cosas, Colapinto volverá a competir en la temporada oficial de la Fórmula 1 el próximo 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos. Al mismo tiempo, cabe recordar que Alpine ya confirmó que no realizará mejoras para el monoplaza del 2025 con el fin de destinar todo el desarrollo en el auto de 2026. De esta manera, con la escudería francesa en el último lugar en el Campeonato de Constructores, todo indica que será un complicado cierre de año para el team galo.