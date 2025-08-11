Deportes

Terror en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por una balacera

En pleno encuentro, las jugadoras de China y Canadá tuvieron que buscar refugio al oír las detonaciones

Guardar

Pánico en el Mundial sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por disparos de bala. El sobresalto se apoderó de la piscina cuando, en pleno encuentro, las jugadoras de China y Canadá abandonaron el agua y buscaron refugio, tras escuchar detonaciones provenientes del exterior del recinto deportivo en el barrio brasileño de Pituba, en Salvador.

Las imágenes del suceso muestran la reacción inmediata de las deportistas, que se tumbaron y protegieron mientras la incertidumbre dominaba el ambiente. Solo después de que la situación se estabilizó, los espectadores recibieron información sobre el incidente y el partido pudo reanudarse.

Según indicó la policía brasileña, no se registraron heridos tras los disparos que interrumpieron el encuentro entre China y Canadá durante la jornada inaugural del Mundial sub-20 femenino de waterpolo. El suceso ocurrió el domingo, en el primer día del torneo, y obligó a detener el partido durante algunos minutos.

El momento en el que
El momento en el que el pánico se apoderó de las jugadoras

En el momento de la interrupción, el marcador favorecía al conjunto asiático por 3-2. La rápida intervención policial permitió que la competición continuara sin mayores consecuencias para las jugadoras ni para el público.

La policía atribuyó el origen de los disparos a un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó escapar en las inmediaciones del recinto. No se ofrecieron más detalles sobre la identidad del sospechoso ni sobre el desarrollo posterior del incidente, según la información publicada por los medios que hicieron la cobertura del suceso.

El partido continuó y China
El partido continuó y China se impuso 12-8

El torneo, que reúne a 16 equipos y que Brasil acoge por primera vez, quedó marcado desde su inicio por este episodio de violencia externa. Tras la reanudación, China consolidó su ventaja y se impuso finalmente a Canadá con un resultado de 12-8.

El certamen también cuenta con la presencia de Argentina. El elenco representativo nacional de mujeres menores de 20 años se impuso en el debut frente a México por 16 a 7. En el segundo encuentro, el combinado albiceleste no pudo ante Brasil, ya que cayó por un contundente 16 a 9.

Argentina también participa del torneo
Argentina también participa del torneo

Argentina integra el Grupo C junto a las mexicanas, brasileñas y la selección de Croacia, que acumula dos victorias consecutivas, ante las aztecas y las sudamericanas.

La última fecha, en la que se definirá el pase a los cuartos de final del certamen, se jugará el martes 12/8. Argentina chocará contra las croatas (desde las 9:00 de nuestro país) y México y Brasil se enfrentarán desde las 17. La Copa del Mundo, que la organiza la World Aquatics, se puede seguir íntegramente por el canal de Youtube oficial de la entidad.

Los grupos del Mundial:

Grupo A: España, Países Bajos, Nueva Zelanda e Israel.

Grupo B: Grecia, Estados Unidos, Italia y Hungría.

Grupo C: Argentina, Brasil, Croacia y México.

Grupo D: Australia, China, Canadá y Sudáfrica.

El torneo, que se disputa por primera vez en tierras brasileñas, se lleva a cabo en poco tiempo y culminará el sábado 16 de agosto cuando se jueguen el partido por el tercer puesto y la final.

Temas Relacionados

WaterpoloMundial de waterpolo femenino sub 20deportes-argentina

Últimas Noticias

Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 4 del Clausura

El Halcón de Florencio Varela recibe al Malevo en el estadio Norberto Tito Tomaghello

Defensa y Justicia recibe a

Atento River Plate: una de las figuras de Libertad podría perderse el duelo por la Copa Libertadores

A horas del cruce por los octavos de final, el futbolista sufrió una lesión muscular y está en duda

Atento River Plate: una de

El mensaje de Pierre Gasly en apoyo a Yuki Tsunoda que incluyó un enigmático dardo a Red Bull

El piloto francés de Alpine respaldó al corredor japonés, que está atravesando un delicado momento en la Fórmula 1

El mensaje de Pierre Gasly

De una lesión devastadora a su regreso al ring: la historia de superación de la estrella del boxeo Tommy Fury

En diálogo con The Times, el púgil británico y figura televisiva repasó el momento más oscuro de su trayectoria profesional. “Cuando no pude boxear, perdí todo, incluso a mi familia”, confesó el atleta

De una lesión devastadora a

El posteo de Germán Pezzella tras su grave lesión en River: el mensaje de apoyo del Dibu Martínez y los jugadores de la Selección

El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas hasta 2026

El posteo de Germán Pezzella
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Zabaleta habló de las

Juan Zabaleta habló de las internas en el gobierno de Alberto Fernández: “Sin pandemia volaba por los aires mucho antes”

Receta de salsa de cilantro, rápida y fácil

Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

La Justicia ordenó el decomiso de bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

Mendoza: colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia con sus mascotas se salvaron de milagro

INFOBAE AMÉRICA
En las líneas del frente

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

El Ejército de Corea del Sur se redujo un 20% en seis años tras una fuerte caída de la población masculina

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN este 11 de agosto

TELESHOW
Julieta Prandi: “Si no le

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”