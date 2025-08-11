Deportes

Con Boca “afuera” e Independiente último en su Zona, así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima Libertadores

El triunfo de Argentinos desplazó al Xeneize a la zona de Sudamericana; mientras que el Rojo es colista en el Grupo B

Guardar
Boca e Independiente, dos de
Boca e Independiente, dos de los equipos denominados grandes que no pasan un buen presente en el Torneo Clausura (Fotobaires)

La 4ª fecha del Torneo Clausura tuvo el foco puesto en los clásicos pautados el sábado. Más allá de la igualdad sin goles entre Independiente y River Plate, Boca Juniors rescató un empate ante Racing en la Bombonera, estiró a 12 partidos sin triunfos la peor racha de su historia y perdió su puesto en la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la Tabla Anual.

El Xeneize está 14° en el Grupo A del Torneo Clausura con apenas tres puntos sobre 15 equipos, pero más allá de la pelea por avanzar a octavos de final de este certamen la mirada está puesta en la Tabla Anual que entregará los boletos a la Libertadores 2026: los de La Ribera figuran cuartos con 36 unidades, detrás de pero Argentinos Juniors (38), que con el triunfo ante Unión de este domingo lo sacó del último lugar que entregará pases a la Copa.

Hay que tener presente que Platense ya aseguró su lugar en la próxima Libertadores como tras conquistar el Apertura y será acompañado por los dueños del Clausura y de la Copa Argentina de esta temporada. El reglamento establece que, si un mismo club gana tanto el Clausura como la Copa Argentina, el cupo correspondiente a la Copa Argentina se asignará al “siguiente equipo de Primera División, mejor ubicado en la Copa Argentina 2025, y así sucesivamente corresponda”. Además, si el Calamar repite el título en el Clausura, se habilitarán otra plaza por Tabla Anual para la Libertadores.

Además de los tres campeones argentinos de la temporada, habrá tres pasajes de base para los tres mejores ubicados en la Tabla Anual que no hayan conquistado títulos. En cuanto a la Copa Sudamericana, los seis equipos mejor ubicados en la Tabla Anual, después de ordenar a los clasificados a la Libertadores, accederán a ese certamen.

Existe la posibilidad de que Argentina sume dos cupos adicionales en la Libertadores si algún club argentino que disputa los playoffs de la Sudamericana (Independiente, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán, Godoy Cruz y Lanús) o de la Libertadores (River Plate, Vélez, Racing y Estudiantes de La Plata) se consagra campeón de esos torneos.

Hay que tener presente que tres de los cuatro protagonistas de la jornada sabatina de clásicos reiniciarán la actividad internacional entre semana: la Academia visitará a Peñarol en Uruguay el martes desde las 19.30 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Rojo afrontará su llave de octavos de Sudamericana el miércoles en Chile ante Universidad (21.30) y el Millonario jugará por Libertadores el jueves en Paraguay contra Libertad.

La jornada había iniciado el jueves con la derrota de Godoy Cruz como local ante Gimnasia La Plata que derivó en la salida de Esteban Solari como DT del Tomba y la posterior contratación de Walter Ribonetto en su lugar. Pero también hubo un importante triunfo de San Lorenzo 1-0 sobre Vélez para pelear por el ingreso a la Copa Libertadores en la Tabla Anual y para poner en aprietos a un Fortín que está mirando de reojo el descenso en ese conteo. También hubo triunfos de Estudiantes de La Plata (2-1 sobre Independiente Rivadavia), Huracán (1-0 ante Tigre) y Lanús (1-0 frente a Talleres) junto con el empate 1-1 entre Newell’s y Central Córdoba.

La fecha se cerró con tres partidos este (Barracas Central 3-1 Aldosivi, Instituto 1-1 Platense y Argentinos Juniors 1-0 Unión) y un duelo el lunes (Defensa y Justicia-Deportivo Riestra).

Respecto al descenso, uno corresponderá al último de la Tabla Anual y otro al colista de los Promedios, que considera los puntos de los campeonatos 2023, 2024 y 2025. San Martín de San Juan figura último en ambos listados, por lo que, según el artículo 93 del Estatuto de AFA, el otro descenso recaería en el anteúltimo en la General del año, es decir, Aldosivi.

TABLA ANUAL

* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).

* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

LA 4ª FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

• INDEPENDIENTE 0-0 RIVER PLATE

• BOCA JUNIORS 1-1 RACING

• SAN MARTÍN DE SAN JUAN 0-1 SARMIENTO DE JUNÍN

• LANÚS 1-0 TALLERES DE CÓRDOBA

• NEWELL’S 1-1 CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

• ESTUDIANTES DE LA PLATA 2-1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

• SAN LORENZO 1-0 VÉLEZ

• GODOY CRUZ 1-2 GIMNASIA LA PLATA

• ATLÉTICO TUCUMÁN 0-0 ROSARIO CENTRAL

• BELGRANO 2-1 BANFIELD

• BARRACAS CENTRAL 3-1 ALDOSIVI

<br>

• INSTITUTO 1-1 PLATENSE

<br>

• ARGENTINOS 1-0 UNIÓN

LA AGENDA DE LA 4ª FECHA DEL TORNEO CLAUSURA

Lunes 11 de agosto

19.00: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Temas Relacionados

Copa LibertadoresCopa SudamericanaTabla de posicionesTorneo ClausuraBoca JuniorsRIver PlateRacing ClubClub Atletico IndependienteTabla Anual

Últimas Noticias

La emotiva dedicatoria de Ben Shelton al argentino Camilo Ugo Carabelli, quien debió retirarse por una lesión de Cincinnati

El representante albiceleste no pudo terminar el partido de tercera ronda ante el estadounidense, que viene de coronarse en el Masters 1000 de Toronto. El Brujo sufrió una preocupante molestia en la rodilla, a dos semanas del inicio del US Open. El mensaje del Top Ten

La emotiva dedicatoria de Ben

“Para siempre”: la romántica propuesta de matrimonio que recibió una futbolista inglesa campeona de la Eurocopa

Ella Toone aceptó el pedido de su pareja en Ibiza. Las tiernas imágenes

“Para siempre”: la romántica propuesta

El posteo de Edinson Cavani en medio de la crisis de Boca

El delantero buscó dar un mensaje esperanzador en plena racha sin triunfos del Xeneize, que llegó a 12 partidos

El posteo de Edinson Cavani

Roger Federer anunció su regreso a los courts: cuándo y dónde volverá a deleitar a los fanáticos del tenis

El suizo protagonizará una exhibición a un año de su última aparición con la raqueta

Roger Federer anunció su regreso

“Adicto, lo siento”: la revelación de LeBron James que generó especulaciones sobre un cercano retiro

La estrella de la NBA, de 40 años, confesó haberse apasionado por otra disciplina

“Adicto, lo siento”: la revelación
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por puro desprecio a su

“Por puro desprecio a su vida”: caminaba con sus hermanos por José C. Paz y motochorros lo asesinaron

Lo atraparon por atacar a su vecino con un machete tras una discusión por la música fuerte

Cuál es la zona del AMBA donde los alquileres registraron en julio el menor aumento desde la pandemia

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

Qué significa despertarse con terror en medio de la noche, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días de la

A pocos días de la cumbre entre Trump y Putin, Zelensky advirtió que Rusia “tiene la intención de engañar” a EEUU

Liberaron a un sicario en Chile por error y en la Patagonia están en alerta

GAESA: el conglomerado empresarial de los militares cubanos que concentra miles de millones de dólares mientras el país se hunde en la pobreza

Trump y Netanyahu hablaron sobre el plan de Israel para tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza

Nueva masacre en Ecuador: ocho muertos en un ataque a tiros frente a una discoteca en Santa Lucía

TELESHOW
El video del accidente del

El video del accidente del líder de Dale Q’ Va en pleno show: se rompió el escenario y cayó al vacío

Valeria Mazza y Fátima Flórez se destacaron en Starlite 2025, la gala benéfica de Antonio Banderas

¿Nicki Nicole, de novia con Lamine Yamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

El look inspirado en un caramelo que las hijas de Wanda Nara le armaron a su mamá: “Es para ir al supermercado”

Axel recordó el duro momento de su cancelación: “Me bajoneé, lloré dos meses seguidos, pero siempre supe quién soy”