El argentino Nico Varrone se acerca a la Fórmula 2: las propuestas sobre la mesa y la condición que puso para confirmar

Nico Varrone se encamina a poder correr en la Fórmula 2, pero también maneja alternativas de primer nivel para 2026 (Prensa Nico Varrone)

Todo se encamina para que Nicolás Varrone pueda finalmente correr en la Fórmula 2. Luego de varios meses de negociaciones, el tema está avanzado y tiene dos propuestas para que pueda competir en 2026 en la categoría antesala de la Fórmula 1.

Infobae pudo saber que el piloto de 24 años cuenta con dos ofertas sobre la mesa para la temporada completa. Se trata de dos equipos, uno de ellos ganador en este campeonato. Las dos escuderías quieren tenerlo al corredor de Ingeniero Maschwitz.

Del lado de Varrone, el presupuesto está confirmado para todo 2026 en la F2, pero exige correr al menos tres carreras en esta temporada. Hoy todas las butacas siguen ocupadas, pero se espera que se abra una chance. Restan cuatro fechas de dos competencias cada una: Italia (6 y 7/9), Azerbaiyán (20 y 21/09), Qatar (29 y 30/11) y Abu Dhabi (6 y 7/12). El pedido del lado del bonaerense es porque no quiere dar ventaja de cara al año próximo, más allá de las pruebas de pretemporada.

El asunto deberá resolverse en los próximos 30/40 días, debido a las posibilidades que tiene Varrone en otras categorías importantes. No quiere demorar más la definición para poder avanzar en las alternativas. La primera pasa por su continuidad en la categoría principal del Campeonato Mundial de Endurance (WEC), la Hypercar, pero no con el Porsche 963 del equipo Proton Competición con el que corre este año junto al chileno Nicolás Pino y al suizo Neel Jani y con el que vienen de conseguir su primer punto el resultar décimos en las 6 Horas de San Pablo, en una carrera que definió el argentino. La chance para Varrone pasa por el equipo Cadillac. Si bien Nico es piloto oficial de General Motors y la mencionada marca es de ese grupo automotriz, en la decisión también influirá el equipo que regentea a sus autos, el Jota Sport. La salida de Jenson Button a fin de año abre un lugar y Varrone es uno de los pilotos que se menciona como posibilidad.

Varrone se destacó en las pruebas sobre un auto de Fórmula 2 (Prensa Nico Varrone)

Cabe aclarar que, en el eventual caso de que ascienda al equipo oficial Cadillac en el WEC, no va de la mano con el programa de F1. La marca estadounidense debutará en 2026 en la Máxima con motores Ferrari y aún no confirmó quiénes serán los pilotos. Varrone, no obstante, tiene 12 puntos en su Superlicencia y le faltan 28 para poder estar habilitado para correr en la F1. El objetivo será poder integrar el plantel de pilotos de Cadillac en la Máxima y sumar horas en el simulador y las eventuales pruebas en pista para plasmar otro de los requisitos que, son 300 kilómetros sobre un auto de la Máxima.

Al WEC se suman dos propuestas en otra importante categoría de primer nivel, pero la prioridad hoy la tienen la Fórmula 2 y el WEC. También hay oferta para poder correr en otras divisionales de Endurance.

La campaña de Varrone creció de manera vertiginosa en los últimos cuatros años y, de no tener presupuesto para poder seguir en el plano internacional, a fuerza de talento y resultados logró posicionarse como uno de los pilotos argentinos con mayor proyección. Su rapidez para la adaptación de los autos, manejo fino, pero también agresivo a la hora de pelear por una posición, lo llevaron a la élite.

A bordo del Porsche, viene de lograr su primer punto en la clase Hypercar del WEC (Photo Julien Delfosse / DPPI)

Nico comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. También peleó títulos del Campeonato Argentino. Luego emigró a Europa y, tras coronarse en el Fórmula Renault VDV Sports, en 2019 pasó a correr en la Fórmula 3 Británica, la histórica promocional donde se coronaron Ayrton Senna, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Mika Häkkinen y Rubens Barrichello, entre otros. Logró una victoria, pero la pandemia truncó su ascenso.

Se reinventó en las competencias de Endurance y General Motors vio sus condiciones. En 2023 tuvo un año inolvidable: fue campeón mundial en el WEC en la clase LMGTE Am con un Corvette, con el que ganó las 24 Horas de Le Mans y también las 1000 Millas de Sebring. el tridente de clásicos en esta temporada arrancó con las 24 Horas de Daytona, con un Sport Prototipo Duqueine M30 - D-08.

Se consolidó en el WEC y el año pasado se reabrió el sueño de los monopostos. Surgió la posibilidad de probar un Fórmula 2 y fue con el equipo Aix Racing, sobre el auto del paraguayo Joshua Duerksen, con el que fue segundo en la tanda vespertina de las pruebas de fin de año efectuadas en Abu Dhabi. Sus buenos registros este año en los ensayos con Van Amersfoort Racing (VAR) ratificaron el proyecto de poder llegar a la antesala de la Máxima. En las últimas horas fue tendencia en X el hashtag #NicoVarroneAF2 y el piloto bonaerense genera furor entre los fanáticos que sueñan con tener a otro argentino en la Fórmula 1.