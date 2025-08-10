Deportes

Rodrigo de Paul dio detalles sobre su admiración por David Beckham: qué es lo que “copió” del inglés

El Motorcito de la selección argentina habló sobre su fascinación por el histórico futbolista inglés y actual propietario del Inter Miami

Inter Miami revolucionó a la Major League Soccer (MLS) con la llegada de una superestrella del calibre de Rodrigo De Paul en el mercado de pases. El Motorcito arribó a Las Garzas desde el Atlético de Madrid para jugar a la par de Lionel Messi y llegar a la institución que preside una figura a la que le tiene total admiración: David Beckham. El volante argentino nunca ocultó su fascinación por el histórico futbolista británico, no solo por lo que hizo dentro de los terrenos de juego, sino que también por lo que simboliza fuera del deporte.

En una entrevista brindada con los canales oficiales de la MLS, De Paul hizo hincapié en la importancia que tuvo la figura de Beckham en su carrera. De hecho, cuando le consultaron sobre sus similitudes en cuanto al look, el argentino las aceptó.

Sé que se compara mucho. La realidad es que yo lo admiro mucho... por eso uso el número que uso (7). Para mí, también, es mirarlo no solo por lo que hizo adentro de la cancha, sino por su manera de vivir”, comenzó relatando De Paul sobre su paralelismo con el histórico mediocampista inglés y su admiración por el estilo que tiene.

En esta misma línea, agregó: “Él siempre era seguro de lo que hacía, cuándo lo hacía, y supo llevar muy de la mano su parte futbolística y su parte desde la moda. Entonces, a mí toda esa parte me encanta, cómo supo fusionarlas. Pero no más que eso, después yo hago mi camino y tengo mi manera de vestirme. Y lo hago porque amo hacerlo”.

Rodrigo De Paul convirtió un gol y brindó dos asistencias en sus primeros tres partidos con el Inter Miami (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Incluso, cuando se confirmó la llegada de Rodrigo De Paul al Inter Miami a cambio de 15 millones de dólares, David Beckham también le había lanzado flores al argentino y se mostró muy entusiasmado por su llegada. “Rodrigo es un jugador que he admirado por muchos años. Como líder, le ha entregado mucho a los equipos en los que ha jugado, especialmente en la Selección Argentina”, argumentó.

Sobre esto, remarcó la importancia de tener un futbolista de tal jerarquía en la institución de Fort Lauderdale. “Trae experiencia, pasión y calidad a nuestro equipo y a nuestra ciudad. Estoy emocionado por recibir otro jugador campeón del mundo, no sólo al Inter Miami, sino a la MLS”.

Y De Paul estuvo a la altura de las expectativas. Desde que viste la camiseta rosa, el volante argentino ya fue clave en los tres partidos en los que jugó. En todos los duelos, correspondientes a la primera fase de la Leagues Cup, el ex Racing convirtió un gol y brindó dos asistencias.

Rodrigo de Paul durante una visita al entrenamiento de Inter Miami en agosto del 2023

El Motorcito debutó en la victoria por 2-1 sobre Atlas. Luego, dio dos pases gol en el empate 2-2 contra el Necaxa, donde fue uno de los encargados de marcar en la tanda de penales en la que el Inter Miami se impuso por 7-6. Por último, sin la presencia de Lionel Messi por una lesión, se hizo cargo del equipo y comandó el triunfo por 3-1 sobre Pumas.

Allí, De Paul fue vital para igualar el partido cuando Las Garzas estaban en desventaja. Antes del final de la primera etapa, Telasco Segovia recuperó el balón en la mitad de la cancha y jugó con Yannick Bright, quien habilitó al uruguayo Luis Suárez sobre la banda izquierda. El Pistolero llegó hasta la línea de fondo y tiró un centro preciso para la aparición del campeón del mundo en la espalda de Rubén Duarte, a quien la pelota lo superó por encima.

De Paul mató el balón con el pecho y definió con un toque sutil ante la salida del arquero Miguel Paul. En la platea, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y Thiago, su hijo mayor, Messi se puso de pie por primera vez en el encuentro y esbozó una sonrisa de satisfacción.

Con estas victorias, Inter Miami se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup y deberá medirse contra Tigres, donde juega Ángel Correa. Por su parte, Rodrigo De Paul tendrá su debut oficial en la MLS con un duelo trascendental: chocará contra Orlando City en el clásico.

