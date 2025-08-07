Deportes

Pecho y toque sutil: el golazo de Rodrigo De Paul para su primer grito en el Inter Miami y la reacción de Messi

El mediocampista de la selección argentina marcó el 1-1 parcial antes de la finalización del primer tiempo del duelo por la Leagues Cup

Guardar

En su tercer partido con la camiseta del Inter Miami, Rodrigo De Paul volvió a sus inicios en el duelo ante Pumas de México, por la Leagues Cup. Es que, sin la compañía de Lionel Messi, lesionado, Javier Mascherano optó por un esquema en el que tuvo mayores responsabilidades ofensivas, casi como un enganche, función que cumplía en sus comienzos con la casaca de Racing. Y, gracias a llegar al área con astucia, anotó un golazo que significó el 1-1 parcial en el Chase Stadium y su primer grito en el club de Florida.

Las Garzas perdían 1-0 por el tanto de Ruvalcaba y, a pesar de algunos trazos interesantes, al Inter le costaba lastimar sin su capitán, quien sufrió una lesión muscular en el triunfo por penales contra Necaxa. A los 44 minutos, Telasco Segovia robó en mitad de cancha y cedió para Yannick Bright, quien puso a correr a Luis Suárez como wing izquierdo. El uruguayo llegó al fondo y lanzó un centro preciso para la aparición del Motorcito por detrás de Rubén Duarte, a quien la pelota lo superó.

De Paul bajó el balón de pecho y definió con un toque sutil ante la salida del arquero Miguel Paul. En la platea, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y Thiago, su hijo mayor, Messi se puso de pie por primera vez en el encuentro y esbozó una sonrisa de satisfacción. Cerca suyo, una bandera argentina con su rostro y el de su “guardaespaldas” albiceleste cerró una escena cinematográfica.

Ya en el segundo tiempo, Rodrigo también participó del 3-1: recibió por la derecha y encontró Suárez en la medialuna del área. El Pistolero asistió con precisión a Tadeo Allende para que firmara su tanto. Fue reemplazado a los 88 minutos y recibió una estruendosa ovación (en su lugar entró Federico Redondo).

El volante de 31 años firmó vínculo con la franquicia estadounidense hasta 2029 a cambio de unos 20 millones de dólares. Casi sin entrenarse, debutó y disputó los 90 minutos en el triunfo 2-1 de los rosas frente a Atlas de México, por la primera jornada de la Leagues Cup, certamen que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la liga mexicana.

El ex Udinese dejó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por el anhelo de vivir el día a día con Messi, su socio en Argentina, con el que ya ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima. “Siempre que hablaba con Leo, tuvimos el sueño de jugar juntos, de llevar lo que pudimos lograr en la selección argentina a un club“, supo declarar. Aunque antes de dar el paso, decidió hablarlo con Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste.

“Le fui muy claro en qué necesitaba él de mí para poder seguir siendo parte del proyecto de nuestra Selección, que nos ha dado tantas alegrías. Y él conmigo fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años. Me dijo ‘yo sé lo que me podés dar dentro de la cancha, yo sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que hacés adentro de una cancha de fútbol’“, contó los detalles del diálogo. Así, hoy es una pieza clave de un equipo repleto de estrellas, como el propio Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba. Y en su tercer compromiso ya logró inflar la red.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRodrigo De PaulInter MiamiPumasLeagues Cupdeportes-argentina

Últimas Noticias

El contundente mensaje de Neymar a Carlo Ancelotti de cara a una posible convocatoria a la selección de Brasil

El delantero recuperó continuidad en el Santos, que tomó un poco de aire en la pelea por alejarse del descenso en el Brasileirao

El contundente mensaje de Neymar

Una de las mejores tenistas del mundo mostró los violentos mensajes que recibió de apostadores tras una caída: “Es vergonzoso”

Elina Svitólina y su esposo Gael Monfils fueron agredidos en sus redes sociales. Fue tras su derrota ante Naomi Osaka en los cuartos de final Masters 1000 de Montreal

Una de las mejores tenistas

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

El club emitió un comunicado lamentando la confirmación de que los restos eran de Diego Fernández, quien fuera futbolista de ese club. Estaba desaparecido en 1984

El mensaje de Excursionistas al

Alex Woiski, el juvenil de los 100 millones de euros, debutó en la Reserva de River: sus mejores intervenciones

El jugador de la Selección Sub 20 que proviene del Mallorca, jugó los 90 minutos en el empate ante Independiente

Alex Woiski, el juvenil de

Las sorpresas de Miguel Russo en la última práctica de Boca: la postura con Cavani de cara al duelo ante Racing

El entrenador xeneize paró dos equipos y el que sería titular llamó la atención

Las sorpresas de Miguel Russo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo la forma de cocinar

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

Detectaron a dos mulas en un micro que había salido de Salta: estaban ingestadas con 197 cápsulas de cocaína

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años