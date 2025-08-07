Pecho y toque sutil: el golazo de Rodrigo De Paul para su primer grito en el Inter Miami y la reacción de Messi

En su tercer partido con la camiseta del Inter Miami, Rodrigo De Paul volvió a sus inicios en el duelo ante Pumas de México, por la Leagues Cup. Es que, sin la compañía de Lionel Messi, lesionado, Javier Mascherano optó por un esquema en el que tuvo mayores responsabilidades ofensivas, casi como un enganche, función que cumplía en sus comienzos con la casaca de Racing. Y, gracias a llegar al área con astucia, anotó un golazo que significó el 1-1 parcial en el Chase Stadium y su primer grito en el club de Florida.

Las Garzas perdían 1-0 por el tanto de Ruvalcaba y, a pesar de algunos trazos interesantes, al Inter le costaba lastimar sin su capitán, quien sufrió una lesión muscular en el triunfo por penales contra Necaxa. A los 44 minutos, Telasco Segovia robó en mitad de cancha y cedió para Yannick Bright, quien puso a correr a Luis Suárez como wing izquierdo. El uruguayo llegó al fondo y lanzó un centro preciso para la aparición del Motorcito por detrás de Rubén Duarte, a quien la pelota lo superó.

De Paul bajó el balón de pecho y definió con un toque sutil ante la salida del arquero Miguel Paul. En la platea, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y Thiago, su hijo mayor, Messi se puso de pie por primera vez en el encuentro y esbozó una sonrisa de satisfacción. Cerca suyo, una bandera argentina con su rostro y el de su “guardaespaldas” albiceleste cerró una escena cinematográfica.

Ya en el segundo tiempo, Rodrigo también participó del 3-1: recibió por la derecha y encontró Suárez en la medialuna del área. El Pistolero asistió con precisión a Tadeo Allende para que firmara su tanto. Fue reemplazado a los 88 minutos y recibió una estruendosa ovación (en su lugar entró Federico Redondo).

El volante de 31 años firmó vínculo con la franquicia estadounidense hasta 2029 a cambio de unos 20 millones de dólares. Casi sin entrenarse, debutó y disputó los 90 minutos en el triunfo 2-1 de los rosas frente a Atlas de México, por la primera jornada de la Leagues Cup, certamen que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la liga mexicana.

El ex Udinese dejó el Atlético de Madrid del Cholo Simeone por el anhelo de vivir el día a día con Messi, su socio en Argentina, con el que ya ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima. “Siempre que hablaba con Leo, tuvimos el sueño de jugar juntos, de llevar lo que pudimos lograr en la selección argentina a un club“, supo declarar. Aunque antes de dar el paso, decidió hablarlo con Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste.

“Le fui muy claro en qué necesitaba él de mí para poder seguir siendo parte del proyecto de nuestra Selección, que nos ha dado tantas alegrías. Y él conmigo fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años. Me dijo ‘yo sé lo que me podés dar dentro de la cancha, yo sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que hacés adentro de una cancha de fútbol’“, contó los detalles del diálogo. Así, hoy es una pieza clave de un equipo repleto de estrellas, como el propio Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba. Y en su tercer compromiso ya logró inflar la red.