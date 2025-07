La singular presentación a lo sheriff de Rodrigo De Paul en Inter Miami y las fotos del primer encuentro con Messi

La singular presentación de De Paul en Inter Miami

Inter Miami apostó a una estrategia diferente para revelar oficialmente la llegada de Rodrigo De Paul. El club estadounidense estrenó un video que muestra al nuevo refuerzo envuelto en una ambientación de sheriff, inspirada en el cine del oeste y en el sobrenombre de “Motorcito” que lo acompaña desde su protagonismo en la selección argentina.

En las imágenes, el mediocampista viste botas y una placa en el cinturón, además de un colgante con la Copa del Mundo y aretes que simulan ser esposas. Se sube a un auto con un botón de arranque que lleva sus iniciales, acciona el encendido y dirige una mirada cómplice a la cámara. En ese momento aparece la leyenda en inglés “The engine is on” (el motor está encendido), jugando con el apodo que lo acompaña desde la etapa de Lionel Scaloni al frente del seleccionado.

Esta puesta en escena sucedió al primer anuncio del club en sus redes, donde solo se escuchaba el sonido de un motor. El futbolista surgido en Racing, además, utilizó sus cuentas personales para compartir su entusiasmo ante el paso a la Major League Soccer (MLS) tras su ciclo en el Atlético de Madrid. “Muy feliz por este gran desafío en mi carrera, ¡estoy listo! ¡VAMOS INTER!”, escribió en su cuenta de Instagram. El mensaje incluyó una serie de fotografías, entre ellas una charla íntima con Lionel Messi, la risa junto a Javier Mascherano, Luis Suárez y el propio Messi, y momentos familiares sobre el césped con sus hijos, todos con la indumentaria de Inter Miami.

Rodrigo De Paul será compañero de Lionel Messi en Inter Miami (@rodridepaul)

La publicación del primer encuentro con Messi como compañero a nivel clubes generó amplia repercusión, ya que ambos forjaron una relación fuerte en la selección argentina. Se trata de una sociedad que tuvo peso fundamental en la obtención de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Inter Miami generó un fuerte impacto en el mercado de pases de la MLS al confirmar la incorporación del mediocampista argentino. El traspaso se oficializó tras el comunicado de Atlético de Madrid en el que notificó la salida del futbolista. La operación se concretó en condición de préstamo hasta la temporada 2025, con opción a extender el vínculo hasta 2029. El club de Florida informó que De Paul será presentado formalmente este sábado, durante la previa del encuentro ante Cincinnati en el Chase Center.

Las risas se desatan en Inter Miami entre Javier Mascherano, Lionel Messi y Luis Suárez tras la llegada de Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

En declaraciones al sitio oficial de Inter Miami, De Paul explicó los motivos de su decisión. “Lo que me trae al Inter Miami es el deseo de competir, ganar títulos y escribir páginas en la historia del club”, manifestó. El futbolista remarcó el potencial de la institución estadounidense, a la que definió como un club que busca ocupar un lugar protagónico en el fútbol de la región. “Es un club que se perfila para ser grande, con una larga trayectoria, para que mucha gente siga a este increíble equipo”, añadió.

Desde el club, el copropietario David Beckham también resaltó la importancia del fichaje. “Rodrigo es un jugador que he admirado durante muchos años. Como líder, ha aportado muchísimo a los equipos en los que ha jugado, especialmente a su selección nacional, Argentina. Aporta experiencia, pasión y calidad a nuestro equipo y a nuestra ciudad. Me entusiasma dar la bienvenida a otro jugador campeón del mundo, no solo al Inter Miami, sino también a la MLS”, manifestó el ex futbolista inglés.

Atlético de Madrid despidió al jugador con un mensaje en sus canales oficiales. “Rodrigo de Paul se despide del Atlético de Madrid y continuará su carrera profesional en el Inter Miami. El mediocentro argentino afronta así un nuevo reto en su carrera deportiva y cierra una etapa de cuatro temporadas como futbolista rojiblanco. Desde nuestro club le deseamos mucha suerte a Rodrigo de Paul en sus futuros proyectos personales y profesionales”, expresó la institución española. En el club madrileño, De Paul acumuló 187 partidos, 14 goles y 26 asistencias, aunque no logró títulos oficiales durante su estadía.

La transferencia de De Paul, según el periodista Fabrizio Romano, requirió una inversión cercana a los 15 millones de euros (alrededor de 18 millones de dólares) y un contrato por cuatro temporadas. Así, el jugador de 31 años finaliza su actuación en La Liga antes del vencimiento de su vínculo, que estaba firmado hasta 2026.

Rodrigo De Paul, feliz con su desembarco en el Inter Miami (@rodridepaul)

El recorrido de De Paul hasta su desembarco en Estados Unidos abarca varias etapas y desafíos. Formado en Racing Club, tuvo su primera experiencia internacional en Valencia, pasó luego por Udinese en la Serie A italiana y alcanzó protagonismo en Atlético de Madrid. Su desempeño en Europa lo impulsó hacia la selección argentina, donde se afianzó como titular y referente del vestuario. En la Albiceleste, se transformó en una pieza clave de la renovación y logró cuatro títulos: dos Copas América, el Mundial en Qatar y la Finalissima.

El arribo a Inter Miami no solo representa un cambio de escudo, sino también la continuidad de la sociedad futbolística con Lionel Messi. Su entendimiento dentro y fuera de la cancha fue fundamental para los éxitos recientes del seleccionado argentino y ahora buscarán trasladarlo a la MLS. De Paul se integra así a un plantel que cuenta con presencia argentina en el cuerpo técnico y en la alineación principal, bajo la dirección de Javier Mascherano y la inclusión de Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari, Marcelo Weigandt y Federico Redondo. El plantel, además, suma futbolistas con raíces argentinas nacidos en otros países, como Rocco Ríos Novo y Benjamín Cremaschi (Estados Unidos) y Santiago Morales (España).

La plantilla del Inter Miami reúne también a figuras internacionales, entre ellas los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el uruguayo Luis Suárez y el venezolano Telasco Segovia. El principal objetivo inmediato será la participación en la fase de grupos de la Leagues Cup, que dará inicio el miércoles 30 ante el Atlas de México, continuará ante Necaxa el 2 de agosto y cerrará el 6 frente a Pumas de UNAM.

Rodrigo De Paul jugará con la número 7 en su espalda en el Inter Miami (@rodridepaul)

La llegada de De Paul tiene, además, una proyección internacional vinculada a la selección argentina, que disputará en 2026 la Copa del Mundo en territorio norteamericano. El mediocampista, que mantuvo su lugar en las últimas convocatorias, afrontará el 2025 con el foco puesto en la defensa del título. Durante ese año, Argentina completará la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Venezuela y jugará cuatro amistosos en las Fechas FIFA de octubre y noviembre.