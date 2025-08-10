Los Patriots inauguran una estatua en honor a Tom Brady en el Gillette Stadium

La escultura de Tom Brady, inaugurada antes del partido de los Patriots, simboliza su legado en la NFL (Reuters)

El Gillette Stadium, en Massachusetts, fue escenario de un homenaje especial a Tom Brady, una de las figuras más reconocidas del fútbol americano, con la inauguración de una estatua de bronce de aproximadamente 3,65 metros de altura en la Plaza Patriot Place.

La ceremonia, realizada este sábado, reunió a cientos de aficionados, miembros de la organización de los New England Patriots y a la familia Brady, quienes presenciaron la develación junto al propietario y director ejecutivo del equipo, Robert Kraft, según informó People.

Estatua de Tom Brady: detalles y simbolismo

El evento se celebró en las inmediaciones del estadio donde Brady fue mariscal de campo entre 2000 y 2019, marcando un momento relevante tanto para el exjugador como para la franquicia. La obra de bronce está ubicada en un punto emblemático de la plaza y fue presentada oficialmente antes del partido en casa de los Patriots frente a los Washington Commanders, programado para la temporada 2025.

Kraft anunció previamente este reconocimiento durante la incorporación de Brady al Salón de la Fama de los Patriots en 2024, pero la inauguración se concretó en esta reciente jornada.

Tom Brady agradece a la familia Kraft y a sus excompañeros durante la emotiva ceremonia de develación (Reuters)

La escultura representa a Brady con una pose característica y está montada sobre una base de granito extraído en Vermont, trabajo de un escultor local, según la organización de los Patriots y datos de People y ESPN. Sus 3,65 metros de altura convierten a la obra en un nuevo punto de referencia para los seguidores del equipo y visitantes del estadio.

Este homenaje hace de Brady el primer jugador en la historia de la franquicia en recibir una estatua de bronce en el recinto, lo que resalta la magnitud de su legado.

Declaraciones de Tom Brady y Robert Kraft

Durante la ceremonia, Tom Brady compartió reflexiones y comentarios que aportaron un tono distendido: “En este momento, me siento sumamente honrado, profundamente agradecido y, para ser honesto, un poco viejo”, expresó el exmariscal de campo, de 48 años, según People.

Asimismo, señaló que le sorprendía recibir una estatua a su edad y que, de niño, jamás imaginó ser inmortalizado en bronce. En tanto, Brady agradeció a la familia Kraft por el liderazgo, a sus excompañeros de equipo y entrenadores por la dedicación, y a su familia, incluidos sus hijos Jack, Benjamin y Vivian.

Además, hizo referencia a la rivalidad con los aficionados de los New York Jets, sugiriendo que la estatua podría convertirse en blanco de lanzamientos de cerveza tras los partidos.

Robert Kraft destaca el impacto de Tom Brady en la historia de los Patriots y la NFL (Reuters)

Brady destacó el sentido colectivo del homenaje: “Esta estatua no se trata de una sola persona, sino de un equipo y de un compromiso de ser grandes juntos”, afirmó.

Por su parte, Robert Kraft subrayó el impacto de Brady en la historia de los Patriots y en la NFL. El propietario describió la estatua como una forma de inmortalizar a quien considera el mejor jugador de la liga. “Tom fue la selección número 199 del draft, quien no solo se convirtió en el mejor mariscal de campo que la liga haya visto, sino que también ayudó a transformar a los Patriots en una dinastía de 20 años”, señaló.

También, destacó la exigencia de excelencia de Brady y su capacidad para elevar el nivel de todos a su alrededor, consolidándose como el motor de la franquicia durante dos décadas.

Trayectoria de Tom Brady y relevancia del homenaje

La carrera de Tom Brady con los New England Patriots abarcó 20 años desde su selección en el puesto 199 del Draft de la NFL en 2000. Durante su etapa en Nueva Inglaterra, conquistó seis títulos de Super Bowl con la franquicia antes de unirse a los Tampa Bay Buccaneers en 2020, equipo con el que sumó un séptimo campeonato en 2021. Anunció su retiro definitivo en 2023, cerrando una carrera que lo posiciona entre los grandes del deporte.

Brady conquistó seis Super Bowls con los Patriots y un séptimo con los Buccaneers antes de su retiro (Reuters)

La estatua, con su imponente tamaño y ubicación estratégica en la Plaza Patriot Place, se apoya sobre una base de granito procedente de Vermont, un elemento que refuerza el carácter local y simbólico de la obra.

Según la organización de los Patriots y ESPN, es la primera vez que un jugador de la franquicia recibe este tipo de homenaje en el Gillette Stadium, lo que añade un valor especial al reconocimiento.