De la NFL a la Championship: el nuevo rol de Tom Brady en el fútbol inglés

Brady ha dejado claro que su historia no terminó en la NFL y está construyendo un legado nuevo y ambicioso (EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA)

El 16 de enero de 2023, Tom Brady disputó su último partido profesional con los Tampa Bay Buccaneers, que perdieron 31-14 ante los Dallas Cowboys en la ronda de comodines de la NFL. Ese encuentro marcó el cierre definitivo de una carrera legendaria: más de dos décadas en la elite, siete anillos de Super Bowl y un legado que lo instaló como el máximo referente en la historia de la liga, de acuerdo con The New York Times.

Pocos meses después de su retiro, la leyenda de la NFL encontró un nuevo desafío fuera del campo. En agosto de 2023, el exjugador sorprendió al mundo al sumarse como inversor minoritario (3,3% de las acciones) y presidente del consejo asesor de Birmingham City, club histórico de Inglaterra que atravesaba una de las etapas más críticas de su historia reciente. Según consignó The Guardian, lo que parecía un mero golpe publicitario se convirtió rápidamente en una intervención profunda y transformadora.

Renacimiento y modernización: la impronta de Brady

El desembarco de Brady no implicó solo capital, sino la llegada de una cultura diferente, enfocada en la excelencia y el trabajo en equipo. El club, que arrastraba el trauma del descenso a League One y un ciclo fallido con Wayne Rooney como entrenador, encontró en el estadounidense un referente indiscutido. “El éxito del año pasado no garantiza nada para este año. Hay que trabajar igual o más, porque el margen de error se reduce cuando la competencia es más dura”, afirmó Brady durante una charla con el plantel y el cuerpo técnico, de acuerdo a lo publicado por The Athletic.

Tom Brady impulsa el renacimiento de Birmingham City con inversión y mentalidad ganador (Instagram/@tombrady)

Su liderazgo impulsó múltiples cambios: se reforzó la directiva, se reestructuraron las instalaciones, y se priorizó el reencuentro con la hinchada, recuperando la identidad y el sentido de pertenencia. Tal como destacó BBC Sport, la relación con los socios y la comunidad se convirtió en un eje de la nueva gestión.

Bajo esta nueva conducción, la institución dejó las fórmulas habituales y apostó por estándares internacionales. La influencia de Brady se reflejó en la exigencia diaria y en la apertura a propuestas innovadoras, que incluyeron mejoras en la comunicación interna y la creación de la serie documental Built in Birmingham: Brady & the Blues para potenciar el vínculo entre ciudad y club, según detalló The Guardian.

El ascenso: planificación, inversión y mentalidad ganadora

El efecto Brady resultó contundente y visible en los resultados deportivos. Birmingham City logró una campaña histórica: alcanzó 111 puntos y selló el ascenso a la Championship a seis jornadas del final, tras imponerse 2-1 ante Peterborough. La diferencia de 14 puntos sobre Wrexham (propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney) consolidó un ascenso automático sin precedentes para el club. Así lo reflejó The Athletic en su análisis del cierre de temporada.

El club inglés logra un ascenso histórico y récord de puntos bajo la gestión de Brady (Joe Giddens/PA vía AP)

El respaldo económico proveniente del presidente Tom Wagner y la entrada de Brady permitieron inversiones inéditas, como la adquisición de Jay Stansfield por 15 millones de libras (aproximadamente 19 millones de dólares), además de los fichajes de Demarai Gray y Kyogo Furuhashi, según informó The Guardian. La transformación fue acompañada por la llegada de Chris Davies como entrenador, quien revirtió la imagen táctica y potenció la confianza interna, de acuerdo con una crónica de The New York Times.

Brady participó activamente en la toma de decisiones, consolidándose como referencia tanto en la dirigencia como en el vestuario: “Tenemos que seguir gastando. Wrexham ha hecho un trabajo increíble dentro y fuera del campo. No puedes evitar emocionarte con lo que han logrado”, reconoció el exmariscal de campo en diálogo con The New York Times, aunque mantuvo el foco en el verdadero protagonismo de los jugadores.

Las grandes cifras de inversión y resultados deportivos devolvieron el entusiasmo a una hinchada golpeada por los fracasos, haciendo vibrar el estadio St Andrew’s en cada partido, de acuerdo con BBC Sport.

Tom Brady impulsa el renacimiento de Birmingham City con inversión y mentalidad ganadora (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

Empresario global: Brady fuera de la cancha

El impacto de Tom Brady trasciende el plano deportivo. De acuerdo con The Wall Street Journal, su experiencia como empresario le ha permitido diversificar sus inversiones más allá del fútbol americano y ahora del inglés.

Además de su participación en Birmingham City, desarrolla proyectos en sectores como el bienestar, la salud y los medios de comunicación. El acuerdo con Nike, el reciente convenio con Delta Air Lines y el aumento de la masa societaria a más de 20.000 abonados muestran la ampliación del club como marca global, según publicó The Guardian.

La visión empresarial de Brady se enfoca no solo en la rentabilidad, sino en posicionar al club y a la ciudad en nuevas plataformas, generando alianzas estratégicas y atrayendo público internacional. “Queremos que Birmingham City sea un club referente dentro y fuera de la cancha”, expresó en una entrevista con The Athletic. Todo esto, sin perder de vista el arraigo local y la historia azul de Birmingham.

Fichajes clave y nuevo entrenador potencian el rendimiento deportivo del Birmingham City (Action Images via Reuters/John Sibley)

Futuro, legado y los próximos objetivos

A un año de su llegada, Tom Brady sigue impulsando la reconstrucción del Birmingham City junto a Wagner y Davies. El club se prepara para el debut ante Ipswich en el Championship, con el objetivo de lograr el ansiado regreso sostenido a la Premier League, según consignó The Athletic.

Brady ha dejado claro que su historia no terminó en la NFL. Está construyendo un legado nuevo y ambicioso, demostrando que los valores que lo consagraron en el deporte estadounidense también pueden transformar un club centenario inglés.

Su presencia representa para Birmingham City un símbolo de esperanza renovada y mentalidad ganadora, y para el fútbol inglés, la confirmación de que el cruce de culturas puede generar transformaciones auténticas y de largo plazo.