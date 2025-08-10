Deportes

Los dos goles de Cristiano Ronaldo contra un equipo español en un amistoso contra el Al Nassr

El portugués, de 40 años, firmó un doblete en la caída 3-2 ante el Almería

Goles de Cristiano Ronaldo en amistoso vs Almería

Cristiano Ronaldo volvió a exponer su vigencia, aunque su equipo no lo acompañe. El astro lusitano tuvo una gran producción en el amistoso frente al Almería de España, al convertir dos goles, que no le alcanzaron a Al Nassr, debido a que el triunfo fue para el elenco andaluz por 3 a 2.

El partido disputado en el Estadio Juegos del Mediterráneo entregó un gran espectáculo. A los seis minutos de iniciado el pleito, Sergio Arribas puso en ventaja al elenco europeo, pero pasado el cuarto de hora, el legendario delantero con pasado en el Real Madrid, Juventus y Manchester United emparejó las acciones con un violento remate que dejó sin respuestas al arquero ibérico.

Además, el Bicho pondría en ventaja al conjunto de Jorge Jesús con un penal que significó el 2 a 1. Sin embargo, antes del descanso, Adrián Embarba igualaría las acciones y en el complemento el experimentado extremo surgido del Rayo Vallecano sellaría el 3 a 2 definitivo.

Cristiano Ronaldo disfruta de la última etapa de su carrera en Al Nassr, donde firmó un contrato que ha sido calificado como “el más lucrativo en la historia del deporte”. El acuerdo que lo vincula con el club de Arabia Saudita hasta los 42 años, incluye una suma total de al menos 492 millones de libras esterlinas durante dos años (676 millones de dólares), junto a diversos beneficios, bonificaciones y privilegios exclusivos.

Más allá de la situación económica, el legendario delantero lusitano también tiene objetivos ambiciosos desde el aspecto deportivo y los 21 goles y seis asistencias que Mason Greenwood ha sumado en la Ligue 1 de Francia han motivado al ex Real Madrid a intentar convencer a la figura del Olympique de Marsella para que lo acompañe en su aventura por Medio Oriente.

El astro portugués ha asumido la responsabilidad de transformar al club de Riad en un equipo campeón, una tarea que ha comenzado a materializarse con la llegada de refuerzos de peso. Entre las primeras incorporaciones se destacan los arribos de Joao Félix y los futbolistas locales Al Jaber y Al Sharari, piezas clave para fortalecer al plantel y elevar el nivel competitivo en la liga doméstica.

La competencia en el campeonato de Arabia Saudita se ha intensificado notablemente. El Al Hilal ha reforzado su plantel con las incorporaciones de Theo Hernández y Kaio César, y mantiene negociaciones avanzadas por el brasileño Ederson, actualmente en el Atalanta.

Por su parte, el Al Ittihad, vigente campeón, permanece a la espera de la resolución del proceso electoral antes de acometer nuevas incorporaciones, tras haber conquistado el título la temporada pasada. Además, Al Ahli, reciente campeón de la Champions League asiática, ha experimentado movimientos significativos: tras la salida de Gabri Veiga, ha asegurado de forma definitiva a Galeno, Alexander, Toney y Mateo Dams.

En una competencia cada vez más exigente, CR7 es consciente de la necesidad de actuar con velocidad para que el Al Nassr recupere protagonismo.

