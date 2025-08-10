La visita de los All Blacks a la Bombonera: los cánticos de los jugadores en una “locura de atmósfera”

La visita de los All Blacks a la Bombonera

El estadio Mario Kempes de Córdoba será el escenario del esperado debut de Los Pumas y los All Blacks en el Rugby Championship, el próximo sábado a las 18:10. El partido marcará el inicio de la competencia para ambos seleccionados y se disputará en uno de los recintos más emblemáticos del deporte argentino.

Pero antes de lo que será el duelo inaugural de la competencia que reúne a los seleccionados del Hemisferio Sur, la delegación de los Hombres de Negro llegó a Buenos Aires y aprovechó los primeros días para recorrer la ciudad antes de iniciar los entrenamientos. Uno de los momentos destacados fue la visita de los jugadores a La Bombonera, donde presenciaron el empate entre Boca y Racing, uno de los clásicos de la fecha 4 del Torneo Clausura.

Los All Blacks participaron activamente en una de las plateas del mítico estadio y utilizaron sus redes sociales para reaccionar. El ullback Rieko Ioane subió una imagen con una panorámica de la cancha y escribió: “Locura de atmósfera”. Por su parte, el pilar Ethan de Groot fue uno de los varios que subió un video en el que se lo ve a él y otros de sus comapñeros cantando una de los cánticos que son un clásico en cada partido de local del Xeneize en La Bombonera.

El mensaje de Ethan de Groot durante el clásico entre Boca-Racing

Sevu Reece, jugador de los Cruzaders, también publicó una imagen y escribió una frase sobre su sentimiento al ver a los fanáticos de Boca. “La presión en el ambiente es innegable”, citó en medio del duelo que terminó 1-1 gracias a los goles de Augusto Solari, que puso en ventaja a la Academia, y al empate final de Milton Giménez para los locales. Otros de los jugadores que subieron contenido en sus redes fueron Du’Plessis Kirifi (subcapitán), Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y el experimentado apertura Beauden Barrett. “Los de Negro se encuentran con los de azul y oro”, citó el mensaje de la cuenta del seleccionado de Nueva Zelanda de rugby, quien agradeció la invitación de la marca que los viste, la misma que tiene Boca.

Los All Blacks se hospedarán en un hotel céntrico hasta el jueves, cuando viajarán a Córdoba. El primer entrenamiento formal en Argentina se realizará el próximo martes en las instalaciones del San Isidro Club. Apenas lleguen a Córdoba, el entrenador Scott Robertson anunciará la formación titular en conferencia de prensa y el viernes, el plantel realizará el tradicional Captain’s Run en el Mario Kempes.

Por su parte, Los Pumas se instalaron en Córdoba desde el pasado jueves y realizaron un entrenamiento abierto que congregó a más de 10.000 personas. La emoción de los jugadores locales fue evidente, especialmente para Joaquín Oviedo, uno de los seis cordobeses convocados. “Es una emoción muy grande estar en este estadio y ver la cantidad de gente que vino a ver la práctica. Tengo muchas ganas de jugar en Córdoba. La última vez fue antes de la pandemia, así que tengo ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”, expresó. El próximo jueves el entrenador Felipe Contepomi dará a conocer la formación titular. El viernes, el conjunto nacional tendrá acceso al estadio para su práctica final antes del esperado enfrentamiento.

Los "Hombres de Negro" en la cancha de Boca

Las convocatorias de ambos equipos presentan novedades relevantes. En el caso de los All Blacks, el tercera línea Simon Parker y el pilar Tevita Mafileo podrían debutar con la camiseta negra, mientras que Kyle Preston y Leroy Carter figuran entre los reservas por lesión. El entrenador Scott Robertson destacó que estos jugadores han estado bajo observación y merecen la oportunidad de competir por un lugar en el equipo. Además, celebró el regreso de Tamaiti Williams y Wallace Sititi tras superar lesiones, así como la reincorporación de Peter Lakai, Finlay Christie y Josh Lord al grupo.

En el plantel argentino, la lista de 34 jugadores anunciada por Contepomi incluye a Nicolás D’amorim y Boris Wegner como jugadores en desarrollo, una apuesta por el recambio generacional y la proyección a futuro. La convocatoria también marca el regreso de seis figuras: Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Mateo Carreras e Ignacio Ruiz. No obstante, Los Pumas deberán afrontar el desafío sin tres titulares habituales: Benjamín Grondona, Emiliano Boffelli y Thomas Gallo, quienes quedaron fuera por lesión.

El historial de enfrentamientos en Córdoba añade un matiz especial al partido. Los Pumas no jugaban en la ciudad desde 2014, cuando cayeron ante Escocia por 21-19. Para los All Blacks, esta será la tercera visita a Córdoba: la primera fue en 1976 frente a un combinado del Interior y la segunda en 1985 ante Los Dogos. El regreso de ambos equipos a este escenario refuerza la relevancia del encuentro en el contexto del rugby internacional.

Tras el partido inaugural en Córdoba, la serie continuará el 23 de agosto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, un recinto habitual en los duelos entre argentinos y neozelandeses. La agenda de ambos equipos contempla una intensa preparación y la expectativa de medirse nuevamente en uno de los clásicos más exigentes del calendario del rugby.

Las fotos de los All Blacks en la Bombonera: