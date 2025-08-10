La historia de la policía brasileña que ganó un histórico torneo de fisicoculturismo: “Absolutamente nunca pensé en rendirme”

Renata Soares Guaraciaba campeona del Masters Olympia

“Este año fue muy especial para mí. Soy atleta desde hace 20 años, mucho tiempo, y me siento muy orgullosa de representar esta categoría. Mi padre eligió este deporte para mí. Era un gran admirador del fisiculturismo. Falleció hace tres meses y le prometí que este show sería el mejor de mi vida. Y así fue”. Con estas palabras, Renata Soares Guaraciaba resumió la carga emocional y el significado de su reciente triunfo en el Masters Olympia de Tokio, donde la brasileña dejó una huella indeleble en el escenario internacional del fisiculturismo.

El evento, considerado la antesala más prestigiosa del circuito para atletas veteranos, otorgó a Guaraciaba la medalla de oro en la categoría Wellness Masters 40+, asegurando su clasificación para el Mr. Olympia de octubre en Las Vegas.

La atleta carioca, que también ejerce como policía, subrayó la importancia de la disciplina y la constancia en una carrera que ya suma dos décadas, y dedicó su victoria a la memoria de su padre, quien falleció tras permanecer 20 días en cuidados intensivos este mismo año.

Renata Soares Guaraciaba, de malla azul, campeona del Masters Olympia

“A algunas personas debe haberle parecido extraño el hecho de que no dejé de prepararme después de la muerte de mi padre. ¡Absolutamente nunca pensé en rendirme! He experimentado el peor momento de toda mi vida durante los 20 días que estuvo en el CTI", indicó la atleta.

En ese sentido, reveló que fue lo que la atravesó en ese momento: “Me sentí como si estuviera en trance y atrapada en una película de terror. No hay palabras para describir lo que siento. Hice absolutamente todo lo que pude para salvarle. Y como no se resistió, no había nada que pudiera hacer excepto honrarlo haciendo lo que me admiraba que hiciera”.

“Seguí los pasos de mi abuelo y padre siendo policía y atleta. Su última sonrisa fue cuando me escuchó decirle al doctor que éramos policías. ¡Rendirse sería renunciar a la mujer fuerte que creó! Prometí traer este trofeo. ¡Y lo traje! ¡Misión cumplida!“, concluyó la experimentada atleta.

La atleta también se desempeña como policía

La jornada japonesa también consagró a Nana Silva en la categoría Physique Masters 40+ femenina, quien se impuso sobre la estadounidense Susan Graham y la australiana Tracey Guile, obteniendo así su propio pase al certamen de Las Vegas. La presencia brasileña en el podio femenino fue reforzada por Simara Walter, quien alcanzó la cuarta posición en Wellness Masters 40+, consolidando el dominio sudamericano en estas divisiones.

En contraste, la representación masculina de Brasil no logró replicar el éxito de sus compatriotas. Rogério Felizardo y Everton Ribeiro obtuvieron sendos cuartos lugares en las categorías Men’s Classic Physique 40+ y Men’s Physique 40+, respectivamente.

En ambas pruebas, los títulos quedaron en manos de atletas estadounidenses: Alex Cambronero y Andre Ferguson. Por su parte, el veterano Marcelo Cruz, figura emblemática del fisiculturismo brasileño, finalizó en la undécima posición del Men’s Bodybuilding 40+, superado por Odilon Batista, quien ocupó el décimo puesto. El campeón de esta categoría fue el norteamericano Dorian Haywood.

Con estos resultados, Guaraciaba y Silva representarán a Brasil en el escenario más exigente del fisiculturismo mundial, el Mr. Olympia, tras haber conquistado los máximos honores en Tokio y asegurado su lugar en la cita de Las Vegas.