Roger Federer cumple 44 años: los comienzos rebeldes y volcánicos de la leyenda imparable del tenis mundial

Roger Federer tenía un juego formidable, capaz de sorprender con sus tiros hasta a sus propios rivales (Tennis TV)

Hoy Roger Federer celebra sus 44 años, y la conmemoración de su legado deportivo no puede separarse de su singular historia personal.

Si hay un aspecto crucial en su biografía es su juventud rebelde, una etapa durante la cual el futuro campeón se mostró vulnerable ante sus propios demonios, superando crisis, desórdenes y una personalidad conflictiva que amenazó con interponerse en su camino a la gloria.

Todos aquellos que hoy ven en Federer un paradigma de caballerosidad y autocontrol no conocieron al niño y adolescente inquieto, contestatario y emocionalmente volcánico que fue antes de transformarse en leyenda.

De niño en Basilea, Roger Federer fue ball boy antes de brillar en las canchas profesionales (X- Twitter)

Según la página oficial de la ATP, Federer inició su vínculo con el tenis profesional como ball boy, en el torneo Swiss Indoors de Basilea, su ciudad natal, entre 1993 y 1994.

Era apenas un niño asistiendo de primera mano a los rituales y exigencias del tenis de élite, y pronto comenzaría a destacar como uno de los mejores juniors del planeta.

En 1998, ya con 16 años, Federer se consagraba campeón junior en Wimbledon tanto en singles como en dobles junto a Olivier Rochus.

Ese mismo año, obtuvo sus primeros puntos profesionales de ranking ATP tras vencer a Manuel Jorquera en un pequeño torneo satélite en Suiza.

El talento era indiscutible: sus resultados lo catapultaron del puesto 878 al 396 del ranking mundial en una sola semana. Sin embargo, el joven suizo daba señales tempranas de que el éxito deportivo no acompañaba necesariamente a la madurez personal.

Federer creció siendo un joven inquieto y rebelde, marcado por una energía a veces incontrolable (Instagram)

El retrato más descarnado de ese Federer adolescente aparece en los testimonios de su primer preparador físico, Paul Dorochenko, en declaraciones recogidas por ESPN: “Federer era un chico muy simpático, muy abierto y muy agradable. Pero era muy hiperactivo. Estaba loco. No paraba de cantar, no venía a la preparación física y yo tenía que ir a buscarlo. Federer hacía una macana y no aprendía. Lo tenías que castigar otra vez. Esos años han sido complicados”.

En su etapa junior, la indisciplina y la hiperactividad de Federer desafiaban a sus entrenadores (Instagram)

Dorochenko narra una relación marcada por la continua desobediencia, con Federer esquivando toda rutina que no fuera un partido.

El joven Roger rehuía los entrenamientos, su energía desbordada chocaba contra la disciplina y su respuesta ante los límites impuestos por el staff técnico era la reincidencia en el desorden.

Durante la adolescencia, Federer rompía más raquetas de las que ganaba partidos en torneos importantes (Instagram)

El entrenador destaca que la repetición de sanciones era permanente, y que el proceso de aprendizaje era dificultoso porque Federer no interiorizaba las correcciones, sino que volvía a incurrir en faltas.

Este perfil de “chico malo” fue visible para todo el circuito en sus primeros años como profesional. Lejos del aura de elegancia de su etapa consagrada, Federer era explosivo dentro y fuera de la cancha y sumaba episodios de indisciplina deportiva: la acumulación de raquetas destrozadas era tan notoria que, en aquellas temporadas iniciales —particularmente hasta el año 2000—, las roturas superaban ampliamente sus victorias ATP.

Su estadística durante sus primeras 36 apariciones en el circuito mayor era contundente: 21 derrotas y sólo 15 triunfos, sin títulos ni finales a su nombre.

El joven Roger evitaba entrenamientos e incumplía rutinas, lo que dificultaba su desarrollo profesional

Según Express UK, se desarrolló un episodio compartido junto a Marat Safin, otro temperamental del circuito, durante un torneo junior para determinar quién era el mejor joven del mundo.

Ambos protagonizaron un duelo repleto de gritos, golpes de raqueta y actitudes airadas que terminaron eclipsando la calidad técnica del partido, y la transmisión de resúmenes sólo mostraba las escenas más temperamentales.

El punto de quiebre

Durante un torneo en Hamburgo, en el año 2001, ya en el top 50, Federer enfrentaba al argentino Franco Squillari, entonces número 19 del mundo. Malhumorado y fuera de foco, perdió en dos sets y, presa de la frustración, destrozó su raqueta ante la mirada de su familia y entrenadores.

Según la página de la ATP, más tarde reconoció públicamente que su actitud durante ese partido, y especialmente en el match point definitivo, fue inaceptable, y que ese día, abrumado por la mirada de decepción de sus seres queridos, comprendió que debía transformar su carácter si quería construir un verdadero futuro en el tenis profesional.

Consultó a un psicólogo y necesitó dos años de esfuerzo continuo para encontrar el equilibrio ideal entre la pasión y la serenidad. La transformación no fue instantánea ni superficial: se trató de una reconstrucción profunda.

De a poco, el chico díscolo fue transformándose en un profesional íntegro y cerebral, rasgos que con los años pasarían a definir su figura pública y privada.

El principio de una leyenda imparable

En 2001, Federer ganó su primer título ATP al vencer a Julien Boutter en la final de Milán (Facebook)

La consolidación de Federer en la élite comenzó con el triunfo en su primer título ATP en Milán en 2001, tras vencer a Julien Boutter.

El triunfo en Milán marcó el verdadero despegue del suizo entre la élite del tenis profesional (Reuters)

Su estadía entre los grandes se selló definitivamente con el título de Masters 1000 en Hamburgo en 2002, venciendo al número uno, Marat Safin, y alcanzando así el top 10 mundial, según narra el sitio de la ATP.

El ascenso fue vertiginoso. En 2003, Wimbledon lo vio coronarse por primera vez en un Grand Slam, tras una campaña brillante en la que solo cedió un set.

Federer conquistó Wimbledon en 2003 cediendo únicamente un set durante todo el torneo (Reuters)

Desde 2004, Federer inició un ciclo hegemónico nunca antes visto: dominó la cima del ranking mundial durante 237 semanas consecutivas, un récord aún inédito, conquistó 11 de 16 majors entre 2004 y 2007.

Con una actuación magistral, Roger Federer sumó su título número 12 de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2007 (Reuters)

La metamorfosis fue total. De acuerdo con la prensa internacional, Federer pasó de ser observado por los árbitros por conductas antideportivas, a tener a jugadores y fans boquiabiertos por la perfección de su tenis y por su comportamiento impecable.

Cliff Drysdale y Donald Dell, históricos del tenis profesional, describieron cómo Federer pasó a ser un referente moral para sus pares y un emblema de deportividad, al tiempo que su figura trascendía la cancha con apariciones en portadas de revistas y el lanzamiento de una fundación benéfica en África, dirigida especialmente al desarrollo educativo en la región donde nació su madre, según The New York Times.

La carrera del suizo estuvo jalonada por títulos e hitos tras dejar atrás su carácter volátil. En 2009 igualó el récord de 14 Grand Slams de Pete Sampras tras conquistar Roland Garros por primera vez, y de esa manera completó los famosos torneos grandes.

En 2009, Roger Federer venció a Robin Soderling y se consagró campeón por primera vez Roland Garros, el único Grand Slam, que le faltaba completar (Reuters)

Un par de semanas después lo superó en Wimbledon ante Andy Roddick, estableciéndose con 15 títulos major, siendo el jugador de ese entonces, con la mayor cantidad.

Su palmarés continuó creciendo: seis ATP Finals, un oro olímpico en dobles, la ansiada Copa Davis junto a Stan Wawrinka en 2014 y la obtención de 103 títulos en su carrera. Es el segundo tenista con más trofeos de la historia del tenis.

Todos los trofeos de Roger Federer en el circuito ATP

La última etapa de su carrera lo vio reinventarse nuevamente: triunfos en Grand Slams pasados los 35 años, el título de Grand Slam número 20 en 2018 en Australia y la conquista del récord de mayor edad como número uno del mundo, con casi 36 años.

Roger Federer ganó el Abierto de Australia 2018, alcanzó su vigésimo Grand Slam (Reuters)

En 2022, se retiró del tenis profesional, a sus 41 años, en la Laver Cup, un torneo de exhibición, que reúne a los mejores jugadores de Europa y Resto del Mundo.

Federer se despidió del tenis profesional en la Laver Cup 2022, rodeado de sus grandes rivales y amigos (Reuters)

El suizo pudo decir adiós al deporte que tanto ama junto con sus rivales históricos como Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La presencia de Novak Djokovic y Rafael Nadal en la despedida de Federer destacó la magnitud de su legado compartido (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

Estaban todos emocionados por la situación, que ameritaba esta ocasión tan importante en la historia de este deporte y más que nada Rafael Nadal, que seguramente sentía que su retiro estaba cerca de llegar, algo que sucedió finalmente en noviembre del año pasado.

En su emotivo retiro, Federer eligió jugar un último partido junto a Rafael Nadal, reforzando su histórica rivalidad y amistad (Peter van den Berg-USA TODAY Sports/Sipa USA)

Federer, ya convertido en padre y modelo de conducta, afrontó sus derrotas, con naturalidad y sin perder nunca su aura de caballero, aceptando con grandeza el avance de Nadal y Djokovic como rivales en el podio histórico.

Su legado permanece como uno de los más grandes referentes en la historia del deporte y, sin duda, en la élite de los mejores en su disciplina.

Considerado por colegas y especialistas como un ejemplo de templanza, respeto, paciencia y concentración, representa la síntesis de los valores que inspiraron a generaciones; su trayectoria encarna todo aquello que define lo mejor del espíritu humano dentro y fuera de la competencia.

El legado de Federer trasciende los títulos, convirtiéndose en inspiración para generaciones futuras (Reuters)

Además de sus hazañas en la cancha y su lugar indiscutido entre los grandes de todos los tiempos, su trayectoria demuestra que la excelencia no solo se mide en victorias, sino en la capacidad de superar debilidades, transformarse y respetar a los demás. Su figura, admirada por rivales y seguidores, trasciende récords y títulos, mostrando que la grandeza verdadera se construye con humildad, disciplina y generosidad.