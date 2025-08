Revolución en el Chelsea de Enzo Fernández tras ganar el Mundial de Clubes: la “limpieza” alcanzaría a 9 futbolistas

Al menos 9 jugadores del Chelsea no continuarán en el equipo (REUTERS/Hannah Mckay)

El reciente desembolso de 125 millones de dólares que recibió el Chelsea tras imponerse al París Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes no solo ha impulsado una intensa actividad en el mercado de fichajes, sino que también ha precipitado una reestructuración profunda en la plantilla. Este movimiento, que se traduce en la salida de nueve futbolistas de cara a la pretemporada 2025/26, marca un punto de inflexión en la estrategia deportiva del club londinense, que se prepara para regresar a la UEFA Champions League tras un año de ausencia.

El inicio de la pretemporada en el Cobham Training Center ha estado marcado por la decisión del entrenador Enzo Maresca de prescindir de un grupo significativo de jugadores. Según informó la prensa europea, entre los nombres que no formarán parte de la preparación figuran Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu y Armando Broja. La directiva ya trabaja en la salida de cada uno de ellos, lo que evidencia la magnitud de la renovación que afronta el club.

La situación de estos futbolistas es diversa. Varios regresan tras cesiones en equipos como Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa, Juventus, Sheffield United, Borussia Dortmund, Southampton y Everton. Sin embargo, algunos casos llaman especialmente la atención por el volumen de la inversión realizada en su momento. Axel Disasi, por ejemplo, llegó hace dos temporadas por 45 millones de euros, mientras que Sterling costó 56.200.000 euros. Estas cifras subrayan la volatilidad del mercado y la rapidez con la que un jugador puede pasar de ser una apuesta estratégica a convertirse en prescindible.

La política de fichajes del Chelsea se ha caracterizado históricamente por su dinamismo, y el presente mercado no ha sido la excepción. El club ha incorporado ocho refuerzos y ha concretado once salidas, a lo que se suma la lista de nueve jugadores que no participarán en la pretemporada. Este proceso de ajuste ha contado con la participación activa del Racing de Estrasburgo, entidad que comparte propietario con el Chelsea, el empresario Todd Boehly. La sinergia entre ambos clubes ha facilitado varias operaciones, consolidando una red de traspasos que responde tanto a necesidades deportivas como a intereses empresariales.

El regreso a la máxima competición europea exige una plantilla competitiva y equilibrada. La decisión de Maresca de reducir el grupo responde a la necesidad de optimizar recursos y garantizar que cada integrante del plantel aporte valor en un calendario exigente. La magnitud de los movimientos, tanto en incorporaciones como en salidas, refleja la ambición del club por consolidar un proyecto ganador tras el éxito en el Mundial de Clubes y la expectativa de volver a ser protagonista en la Champions League.

ALTAS

Joao Pedro (le pagó al Brighton 63,7 millones de euros)

Jamie Gittens (le pagó al Borussia Dortmund 56 millones de euros)

Jorrel Hato (le pagó al Ajax 44,18 millones de euros)

Liam Delap (le pagó al Ispwich 35,5 millones de euros)

Estevao Willian (le pagó al Palmeiras 34 millones de euros)

Dario Essugo (le pagó al Sporting Lisboa 22,27 millones de euros)

Mamadou Sarr (le pagó al Racing Estrasburgo 14 millones de euros)

Kendry Páez (le pagó a Independiente del Valle 10 millones de euros)

BAJAS

Noni Madueke (lo compró Arsenal en 56 millones de euros)

Joao Felix (lo compró Al-Nassr en 30 millones de euros)

Djordje Petrovic (lo compró Bournemouth en 28,9 millones de euros)

Mathis Amougou (lo compró Racing Estrasburgo en 14,5 millones de euros)

Bashir Humphreys (lo compró Burnley en 14 millones de euros)

Kepa Arrizabalaga (lo compró Arsenal en 5,8 millones de euros)

Marcus Bettinelli (lo compró Manchester City en 2,4 millones de euros)

Lucas Bergström (quedó libre y se sumó al Mallorca)

Mamadou Sarr (se fue a préstamo al Racing de Estrasburgo, tras comprarlo)

Mike Penders (se fue a préstamo al Racing de Estrasburgo)

Kendry Páez (se fue a préstamo al Racing de Estrasburgo, tras comprarlo)