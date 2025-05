El video que compartió Christine GZ tras el ascenso de Colapinto en Alpine: el detalle que causó furor en los fanáticos

La periodista dejó un comentario después de que se haya confirmado que el argentino reemplazará a Jack Doohan

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 después de un breve tiempo como piloto reserva de Alpine. El anuncio sobre la ocupación de la butaca que tenía Jack Doohan hasta el Gran Premio de Miami generó una inmediata repercusión a nivel mundial, luego de cristalizarse el segundo cambio de piloto en esta temporada después del intercambio entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson con Red Bull y Racing Bulls.

A la infinidad de mensajes desde todo el espectro de la Máxima, se sumó una persona que marcó el paso de Franco por Williams con diálogos descontracturados, que en más de una oportunidad le sacaron una sonrisa al argentino, tanto en los buenos momentos como en los malos. La periodista de la cadena internacional DAZN, Christine GZ, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a pocas horas del anuncio en el que confirmaron que el hombre de 21 años correrá el domingo 18 de mayo en Imola.

La reportera posteó un video en su perfil oficial de Instagram, seguido por más de 250.000 usuarios, en la que hizo la mímica de la frase “Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?”, que fue popularizada por el actor Guillermo Francella. En la misma publicación le agradeció a una marca por el regalo de un mate y lanzó que estará presente en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari para el reestreno de Colapinto: “Nos vemos en Imola, baby”.

La publicación de Christine GZ en Instagram

El episodio que hizo tendencia a la cronista y al pilarense sucedió el 29 de agosto pasado, cuando ella le hizo una entrevista durante su primer día como corredor de la F1 y la respuesta inicial que dio se hizo viral: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Ese momento causó furor entre los fanáticos, y algunos llevaron a preguntarse si ese encuentro espontáneo llegó a tener un correlato fuera de la pista. “No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”, aclaró la mujer en charla con Radio La Red. Y remató: “Es lindo, yo creo que él lo sabe”.

Más allá de cumplir su rol como periodista, Christine GZ conoce muy de cerca el automovilismo porque también se dedica a esto: corrió el Rally Dakar de 2024 en el TC Racing, el equipo cuyo propietario es el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y se desempeñó entre 2021 y 2023 como corredora en la categoría Extreme E, que cobija vehículos todo terreno eléctricos. Nació en la India, vivió allí hasta los 8 años y la mudanza junto a su familia a la isla de Fuerteventura, en Canarias, profundizó su pasión por los autos.

Un mes después de la primera conversación entre ambos, compartieron una salida y ella contó detalles sobre esto en diálogo con el programa Despistados por DeporTV: “Fue muy divertido, ya lo ven, es tan amable, tan natural que se ríe por todo. El otro día fuimos a jugar al pádel. Son todos, él y sus managers, muy buena gente. Es increíble encontrarse a gente así en la Fórmula 1, que sabemos es un mundo muy estricto y complicado. Ver este tipo de gente que entra que es tan como nosotros, es bueno”.

La simpática entrevista de Franco Colapinto antes de su debut en Fórmula 1

En diciembre último, los resultados de Franco Colapinto eran distintos. Luego de su buen arranque, registró dos abandonos en San Pablo y Qatar. El primero sucedió bajo una lluvia intensa en Interlagos y en el último fue víctima de una mala maniobra de Nico Hülkenberg, en ese entonces piloto de Haas.

Bajo ese contexto, se encontró con Christine en la previa al Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2024, y ella le regaló un collar de la suerte como amuleto antes de largar último en la carrera. “Es un préstamo”, le comentó y Colapinto le retrucó: “Si me va bien mañana me lo quedo para siempre, si no, te lo devuelvo”.

Y le trajo fortuna. Más allá de haber tenido que abandonar en los Emiratos Árabes Unidos, Franco encontró un nuevo destino en Alpine, una escudería que tenía a un joven como Doohan con casi nula experiencia en la categoría y con un vínculo por un puñado de carreras. Su llegada, proveniente de Williams, advirtió que, a las espaldas del oceánico, estaba él y las malas actuaciones del compañero de Pierre Gasly lo eyectaron del monoplaza para ser reemplazado por el argentino.