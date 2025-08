El incidente más extraño de Max Verstappen en la Fórmula 1: se olvidó una toalla en su coche y la arrojó afuera de la pista

El Gran Premio de Hungría comenzó con las primeras dos tandas de entrenamientos que fueron completamente dominadas por la dupla de pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Del otro lado de la moneda, sobresalieron dos escuderías que dejaron un rendimiento preocupante: Alpine y Red Bull. Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en los últimos puestos, mientras que Max Verstappen se quejó constantemente del monoplaza RB21.

Más allá de que por primera vez en la temporada de la Fórmula 1 quedó por detrás de su compañero de equipo, a esto se sumó un extraño accidente dentro de su cockpit, donde se encontró con una toalla cuando estaba en medio de la pista.

Después de terminar noveno en la FP1, Verstappen tuvo muchos problemas en los segundos entrenamientos y dejó su disgusto en reiteradas oportunidades. El cuatro veces campeón de la Máxima manifestó por la radio del equipo que el auto era “inmanejable” y que era como “conducir sobre hielo”, al mismo tiempo que demostraba su inquietud al afirmar que “no sé qué pasa, no logro mantener el equilibrio”.

En medio de todo esto, después de una parada en boxes, Verstappen tuvo que atravesar un curioso momento por el que fue investigado por parte de la dirección de carrera. A partir de la cámara que está en el monoplaza, la transmisión oficial captó el momento en el que el piloto neerlandés se encontró con una toalla de Red Bull dentro de su cockpit. El corredor bajó notablemente el ritmo y la lanzó fuera del vehículo entre la curva 3 y 4.

El momento en el que Verstappen lanzó la toalla al costado de la pista

“Era solo una toalla que normalmente llevas para cuando regresas, pero seguía en mi coche. Para evitar que se me metiera entre los pies y se volviera peligroso, me salí de la trazada e intenté tirar la toalla de la forma más segura posible. Creo que los comisarios lo entendieron”, comentó el piloto de 27 años en la conferencia de prensa.

Cabe aclarar que la FIA comenzó a investigar a Verstappen y a la escudería austriaca por relanzamiento inseguro. Después de revisar las cámaras y escuchar las declaraciones del piloto y los representantes del equipo, optaron por no sancionarlos y el veredicto final fue una advertencia.

“Poco después de que el coche 1 saliera del garaje, se observó que el piloto del coche 1 había tirado una toalla fuera de la cabina. El piloto explicó que, mientras estaba en el garaje, la toalla se le había resbalado del regazo y había caído al lado del asiento, y que el equipo no se había dado cuenta de que seguía en la cabina. Cuando el piloto se dio cuenta de que estaba allí, se desplazó hacia el extremo derecho de la pista e intentó lanzarla lo más lejos posible del coche y de la pista”, afirmó el comunicado oficial de la dirección de carrera.

A esto, agregó: “Los comisarios determinan que la toalla podía haberse quedado atascada en el espacio para los pies e interferir en la capacidad del piloto para controlar plenamente el coche. Por lo tanto, se impone una advertencia al equipo”.

Verstappen se mostró muy disconforme con el rendimiento del RB21 en el Hungaroring (REUTERS/Marton Monus)

Más allá de que el incidente no pasó a mayores, la preocupación por parte de Verstappen y Red Bull estuvo en el rendimiento del monoplaza. Por primera vez en la temporada, el neerlandés terminó por detrás de su compañero de equipo: Yuki Tsunoda finalizó en el 9° lugar y le sacó una diferencia de 0,656 segundos a Max, quien se ubicó en el 14° puesto.

“Hoy fue muy difícil. Tenía muy poco agarre y un equilibrio absoluto en el coche. Es difícil determinar exactamente cuál es el problema, porque nada ha funcionado. Tenemos que analizarlo esta noche, porque hasta ahora, no ha sido nuestro fin de semana”, analizó el neerlandés en la conferencia de prensa.

En esta misma línea, puntualizó: “Bueno, estoy seguro de que podemos hacerlo mejor, porque hoy fue bastante malo. Primero tenemos que entender esto y también entender qué está causando un problema tan grave con el coche. Los McLaren están volando, pero tenemos que resolver nuestro propio problema”.

Vale recordar que el propio Verstappen se encargó de confirmar en el Hungaroring que seguirá compitiendo con Red Bull de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pese a esto, el piloto que se consagró cuatro veces campeón de la categoría dejó en claro que la escudería tiene que aprovechar lo que resta del año para intentar dar un salto con el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo curso.

“No necesito entrar en detalles, pero me gusta la gente con la que trabajo. Ya hemos cosechado muchos éxitos juntos, aunque también sé que el año que viene será completamente diferente. En cuanto al motor, esto también aplica a nuestro propio proyecto, y todo es muy interesante. Creo que lo dejaré ahí, ya que no quiero entrar en demasiados detalles”, respondió Verstappen cuando le preguntaron por qué optó por continuar en el equipo con sede en Milton Keynes.