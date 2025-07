El cruce de mensajes entre el argentino Kevin Vallejos y Danny Silva que calienta el ambiente en la previa a su pelea en UFC

Vallejos se enfrentará a Silva en la cartelera principal

La previa al combate entre Kevin Vallejos y Danny Silva, programado como apertura de la cartelera principal del UFC Fight Night en el Apex de Las Vegas, se ha visto marcada por cruces virtuales y comentarios en redes sociales. El argentino Vallejos, conocido como Chino, ha volcado la tensión previa al evento a su cuenta de X (ex Twitter), mientras su rival estadounidense, de ascendencia mexicana, optó por responder a través de otras plataformas.

A pocas horas del pesaje y del enfrentamiento, Vallejos reveló el primer indicio de antipatía digital al informar: “Danny Silva me bloqueó, ¡pero no hice nada! Debería bloquear a todos los que lo critican por su peso, no a mí”. El comentario surgió después de que circularan especulaciones sobre las dificultades del estadounidense para marcar el peso límite de la categoría pluma. En su cuenta, el marplatense advirtió a sus seguidores: “Escuché que Danny Silva podría no dar el peso… Si no lo hace, no creo que pelee”.

La respuesta no tardó. Un fanático le objetó en redes: “¡No! tu pelea es la más interesante de la cartelera”, a lo que Vallejos replicó: “Dile que de el peso entonces, voy a pelear de todas formas, contra cualquiera que pueda llegar a los 66 kg”.

En paralelo, Silva utilizó Instagram para avivar la discordia, subiendo una historia en la que se lo observa disfrutando de uno de sus últimos platos antes del corte de peso, acompañada de la frase: “Si, puede que no llegue al peso”.

Los mensajes de Kevin Vallejos en Instagram

El origen del cruce entre ambos peleadores parece vincularse a la presión del pesaje, paso obligatorio antes de disputar un combate oficial en la organización. Las dudas públicas en torno al estado físico de Silva sumaron un condimento previo a la pelea, mientras ambos equipos ultiman detalles para el evento de este sábado por la noche.

Kevin Vallejos, nacido en Mar del Plata en 2001, hará su segunda aparición en la organización tras un debut destacado en marzo con un nocaut en el primer asalto frente al surcoreano Seung Woo Choi. El KO de Vallejos se viralizó rápidamente, ubicándolo entre las promesas más observadas de la nueva generación argentina en las artes marciales mixtas. Con un récord de 15 victorias y apenas una derrota profesional, Vallejos buscará consolidarse y sumar una nueva victoria en su historial.

Al anunciarse el duelo contra Silva, Vallejos ironizó sobre la elección del rival: “No es el Silva que pedí, pero es un Silva que está dispuesto a cruzarse”. La referencia al apellido del rival (el mismo que el único que logró vencerlo en el pasado) marca una línea humorística que el peleador argentino continuó en redes sociales durante la semana previa.

La respuesta de Danny Silva

Silva llega al duelo con un sólido récord profesional de 10 victorias y una derrota. Su camino en la compañía incluye dos triunfos por decisión dividida, ante el australiano Josh Culibao y el brasileño Lucas Almeida. De raíces mexicanas, intentará frenar el ascenso del argentino y demostrar su capacidad en uno de los eventos con mayor visibilidad para peleadores emergentes.

Vallejos, en tanto, expresó su entusiasmo por regresar al escenario de su debut: “¡Me gusta Apex! Sé que todos quieren verme pelear en una Arena, y algún día lo haré, pero siento que Apex es mi hogar. Estoy feliz de volver”.

El evento UFC Fight Night, que retoma la tradición del Apex de Las Vegas tras dos meses, contará con la televisación de Fox Sports a partir de las 22.00 horas en Argentina. Además del combate entre Vallejos y Silva, la cartelera principal tendrá como atractivo el cruce en el peso mosca entre Tatsuro Taira, de Japón, e HyunSung Park, de Corea del Sur, ambos invictos. En representación argentina también estará Esteban Ribovics, quien junto a Vallejos busca afianzarse en la organización más importante de las artes marciales mixtas.