El mensaje de Brian Fernández ante los rumores generados por su ausencia en los entrenamientos de su club

Brian Fernández firmó su contrato con Talleres de Remedios de Escalada (Instagram @clubtalleres)

Brian Fernández volvió a encender las alarmas luego de una ausencia de cuatro semanas a los entrenamientos de Talleres de Remedios de Escalada, club de la Primera Nacional que lo fichó en mayo de 2025. El delantero de 30 años, que estaba libre tras un paso por Almirante Brown, disputó apenas cuatro partidos con la institución del sur del Gran Buenos Aires y su última aparición en el campo fue el 14 de junio en la derrota 1-0 ante Central Norte de Salta.

El atacante, que llegó a Talleres por un cupo extra que le dio la AFA al club para incorporar debido a la lesión de Valentín Morelini, compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram para aclarar su situación ante diversas informaciones sobre su paradero: “No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no ‘investigan’ antes de publicar su informe. Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa por mí, pero no es el caso de lo que TODOS piensan. Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy ‘desaparecido’, la vida va más allá de una red social".

“Mi llegada a Talleres se dio por las redes sociales. Me vio entrenar un agente que se llama Adrián, que me propuso poder venir acá. Tenía una propuesta para irme a otro club y la verdad que decidí esto porque iba a estar cerca de la familia. Estoy muy bien acompañado y solamente quería sostener mi cuidado personal y por eso decidí estar acá en Buenos Aires”, expresó el santafesino cuando firmó su contrato en la institución de Remedios de Escalada, en la que convirtió un gol ante Almirante Brown.

Luego, el jugador que tuvo un breve paso por Coquimbo de Chile antes de su vuelta al fútbol argentino, expresó en su arribo a Talleres: “Me preguntaban cómo andaba, como la venía pasando, qué fue lo que me pasó por la cabeza de parar estos meses. Les comenté que no me sentía bien. Quería parar un poco el proceso que venía pasando y la verdad que me hizo muy bien. Por eso hoy después de cinco meses parado pude venir a este club lindo".

Brian Fernández durante su último paso por Almirante Brown

El futbolista nacido en Santa Fe, que se inició en Defensa y Justicia, tuvo una carrera con intermitencias en los últimos años que lo llevaron a reflexionar sobre sus problemas personales. En su anterior etapa, en Almirante Brown, Brian Fernández convivió con el entrenador Daniel Bazán Vera, quien se convirtió en una suerte de padrino. “Vengo trabajando doble turno para poder estar a la altura de mis compañeros. Trabajo para estar bien, venir todos los días a entrenar es lo más importante para mí. Después, si juego o no, hoy en día pasa a estar en segundo plano, porque lo único que necesito es seguir estando bien y manejándome bien”, reconoció un año atrás en una entrevista que concedió a DSports.

“Cuando toqué el éxito, no lo pude manejar, sinceramente. No estaba apto para hacerlo. Hoy en día estoy tratando de volver a lo que realmente me pertenece. Tengo que hacer un esfuerzo más del que hice cuando me vine a Buenos Aires con 15 años para probarme en Defensa y Justicia. Me gustaría tener 17 años, pero tengo 29 y trato de levantarme; y mirar atrás un poquito para saber que tuve cosas buenas, no siempre fui malo. Trato de mirar las cosas lindas que viví”, expresó el delantero.

Brian Fernández tuvo un exitoso inicio en el Halcón de Florencio Varela, que lo empujó a dar el salto a Racing, donde brilló, pero también se empezaron a ver las primeras luces de alerta sobre sus comportamientos. Tras pasar por Sarmiento de Junín y Metz de Francia, llegó a Chile donde parecía que su carrera volvía a repuntar: “El mejor momento mío fue cuando empecé en el 2018 con Unión La Calera, que hice una campaña divina. Luego me vendieron a Necaxa de México, donde también hice muchísimos goles en pocos partidos. Luego fui a Estados Unidos donde seguí haciendo goles, cumpliendo objetivos personales”. Fue en el Portland Timbers, donde terminó siendo despedido por “incumplido el Programa de Abusos de Sustancias”. Tras su experiencia en la MLS regresó a la Argentina, donde jugó en Colón de Santa Fe, Ferro y Deportivo Madryn entre 2021 y 2023.