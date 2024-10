Emotivo: Bazán Vera explicó por qué decidió llevar a Brian Fernández a vivir a su casa mientras era DT de Almirante Brown

Bazan Vera sobre Brian Fernandez

Daniel Bazán Vera, ídolo de Almirante Brown y reciente ex entrenador del equipo, habló en DSports Radio sobre el estrecho vínculo que ha construido con el delantero Brian Fernández, quien se unió al club en medio de su lucha contra las adicciones. El atacante, de 30 años, llegó al equipo en un momento delicado de su vida, lo que motivó al Indio a brindarle un apoyo más allá del fútbol.

“Cuando llegué a Almirante Brown, lo veía que algunos días iba a entrenar, otros no. Cada vez que lo trataba, notaba que necesitaba contención. No lujos, contención. Acompañarlo, mimarlo, abrazarlo. Darle ese apoyo de estar hablando sobre su pasado glorioso y no de su pasado con los problemas”, relató Bazán Vera. “Creo que lo más fácil con alguien que tiene problemas es llevarlo a hablar de esos problemas. Para tratar de arrancarlo de ese lugar, vos le querés hablar de lo mal que él hace. El efecto que tenemos es sacarlo de ese lugar, hablándole de lo bueno y de lo que él puede lograr, no solamente en el fútbol, sino también en su vida personal y familiar”.

El ex entrenador recordó un episodio que marcó el inicio de su relación más cercana con Fernández. “La primera vez que lo vi, le dije: ‘Si esta semana venís a entrenar todos los días, el próximo partido jugás de titular’. No fue toda la semana, por lo tanto no lo puse. Al otro fin de semana jugamos el sábado, y nos concentramos el viernes. Yo los jueves en mi casa juego con mis amigos a la noche. Entonces dije, lo voy a invitar a mi casa, lo dejo durmiendo en mi casa y al otro día lo llevo al entrenamiento; y de ahí ya nos vamos a concentrar. Vino a mi casa, nos pusimos a cocinar, hice dos o tres boludeces como para sacarle a ver si le prestaba atención a lo que uno le estaba brindando... Y de ahí no se fue más. Nos instalamos los dos”, explicó.

Brian Fernández con su ex entrenador Bazán Vera

Bazán Vera subrayó que la convivencia ha sido beneficiosa para ambos: “Todos piensan que la familia Bazán Vera lo ayuda a Brian, pero él también nos está ayudando, él también nos enseña cosas. La lucha diaria, ir a entrenar todos los días, venir a dormir a casa y yo desarmar mi habitación. Nosotros somos de la vieja escuela, lo que deciden los papás, los hijos tienen que aceptarlo. Todos tenemos problemas en la vida, nosotros cuando éramos chicos también teníamos problemas. No ese problema que Brian está dejando de tener, porque lo está dejando, pero teníamos otros problemas y a nosotros también nos ayudaron”.

A pesar de haber dejado su puesto como entrenador, Bazán Vera sigue comprometido con el bienestar de Fernández: “Yo dejé de ser el entrenador, pero lo sigo llevando a entrenar, lo voy a buscar cuando termina, comemos juntos. La vida nuestra sigue igual. Mientras esté en Buenos Aires va a seguir (en la casa), porque él quiere y porque nosotros queremos. No termina nuestra vida con Brian porque no soy más el entrenador”.

Al final de la entrevista, Bazán Vera destacó la importancia del apoyo mutuo. “Yo lo llevo a casa y le pongo los goles de él, las transferencias, le digo: ‘Tengo el sueño del año que viene volver a verte en primera’. Le agradezco por haber aparecido en mi vida, le agradezco todo lo que nos está enseñando, el esfuerzo enorme que está haciendo. Nosotros estamos muy felices de poder tenerlo al lado nuestro”.

El histórico delantero de la Fragata acaba de dejar su cargo tras asegurar la continuidad del equipo en la Primera Nacional B. Había arribado al cargo en abril cuando se disputó la jornada 13 del campeonato, en una época en la que Fernández había difundido un mensaje que había generado preocupación. Bazán Vera hizo jugar a Brian 18 de los 25 partidos que disputó hasta ahora en Almirante y el delantero le pagó la confianza con cuatro goles.