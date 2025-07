La tierna escena entre una famosa tenista y su perra en pleno court que cautiva al mundo del deporte: “Esta es mi bebé”

La tierna imagen de la tenista Anna Kalinskaya con su mascota

Anna Kalinskaya ha encontrado un lugar destacado en el tenis internacional, no solo por sus resultados deportivos. La tenista rusa alcanzó la final del Mubadala Citi DC Open en Washington tras vencer a Emma Raducanu por 6-4 y 6-3, pero la atención no recayó exclusivamente en su juego, sino también en la presencia constante de Bella, su perra de raza dachshund color crema inglés, quien la acompaña dentro y fuera de la cancha.

Kalinskaya, que recientemente también superó a Clara Tauson en cuartos de final 6-3 y 7-5 en un partido de una hora y 35 minutos, ha mostrado solidez en su rendimiento. Sin embargo, la gran protagonista del torneo fue su mascota que, tanto en ese duelo como en el último ante la británica, sorprendió con sus apariciones espontáneas en la pista cada vez que Kalinskaya logró una victoria.

Al finalizar el partido contra Raducanu, la rusa fue recibida nuevamente por su mascota. Bella ingresó corriendo a la cancha apenas se concretó el triunfo, se acercó a su dueña y fue alzada en el aire ante los aplausos y ovaciones del público presente. No era la primera vez que la escena ocurría: el día anterior, la perra también había irrumpido en la pista tras la victoria sobre Tauson. La organización del torneo, reconociendo el carisma de la mascota, incluso le otorgó una credencial propia que la identifica como parte del Team Kalinskaya.

Bella tiene una acreditación en el torneo

El torneo en Washington permitió conocer una faceta diferente de la atleta de 26 años. En una entrevista con Tennis Channel, Kalinskaya explicó: “Esta es mi bebé Bella, ella es mi amuleto de buena suerte. Tiene 10 meses. Me encanta ser mamá de un perro. Ahora tengo tres perros. Me encantan los perros y me traen muchísima felicidad. Es un ángel, se portó de maravilla durante mis partidos. Entrenó un poco durante la pretemporada, pero ahora vemos su esfuerzo en mis partidos; es muy paciente”.

Las imágenes de Bella recorriendo la pista no tardaron en viralizarse en redes sociales. Los asistentes al Mubadala Citi DC Open reaccionaron con entusiasmo. “¡Tan adorable!”, escribió un usuario en las redes sociales. Otro señaló: “Estoy enamorado... de su perro”, mientras que un comentario resaltó: “Sólo por el perro se merece ganar ese título”.

Bella sigue de cerca a Kalinskaya (AFP)

Kalinskaya reconoció que Bella forma una parte esencial de su rutina durante los torneos. En sus redes sociales, suele mostrar a su mascota en diferentes ciudades acompañándola en sus compromisos deportivos y compartiendo momentos con otras tenistas del circuito, como Anastasia Potapova. La organización del Mubadala Citi DC Open no dudó en incluir a Bella entre los participantes acreditados del torneo, destacando su lugar en el equipo y generando contenido especial por su inusual protagonismo.

En lo estrictamente deportivo, Kalinskaya afrontará la final ante Leylah Fernández, quien venció a Elena Rybakina, número 12 del mundo y campeona de Wimbledon 2022. La canadiense clasificó tras superar a Rybakina en tres sets después de vencer previamente a Taylor Townsend.

Kalinskaya accedió a las finales del torneo (AFP)

La historia de Kalinskaya y Bella comenzó en abril de 2025, durante el Abierto de Charleston, donde la perra hizo su primera aparición pública en el circuito WTA. Desde entonces, el vínculo entre ambas se hizo visible en cada torneo. “Me traen muchísima felicidad”, reiteró Kalinskaya sobre sus mascotas.

Mientras la rusa prepara su desafío en busca de su primer título individual de la WTA, el apoyo de Bella se ha convertido en un punto de atracción adicional para los espectadores y en un elemento motivador para la tenista. El torneo de Washington dejó imágenes poco habituales en el mundo del tenis profesional, donde el compañerismo perruno y el deporte conviven de manera natural en la carrera de Anna Kalinskaya.