La revelación del fisioterapeuta despedido por Sinner tras la sanción por doping

Sinner se consagró en el All England Club ante Carlos Alcaraz y se llevó el título de Wimbledon (Crédito: AP/Kin Cheung)

La reincorporación de Umberto Ferrara al equipo de Jannik Sinner causó sorpresa en el mundo del tenis, debido a su participación en el escándalo de dopaje que salpicó al número uno del mundo en 2024. Con vistas al Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, el vigente campeón de Wimbledon recupera a su preparador físico, luego de haberlo apartado en agosto pasado junto al fisioterapeuta Giacomo Naldi.

A casi un año de ese suceso, Naldi, de 34 años, estaba vacacionando con su esposa y su hija recién nacida cuando se enteró de la noticia y recibió un llamado del diario italiano La Repubblica de Italia para brindar sus sensaciones después de que a Ferrara lo devolvieron al staff, mientras que él continúa afuera tras haber sido apuntado como el culpable del doping. “Aquí vamos de nuevo. Ahora, la pesadilla vuelve a empezar, como el verano pasado”, se frustró el especialista.

La vuelta oficial de Ferrara, anunciada este miércoles, despertó controversia por lo ocurrido en la temporada pasada. El vínculo profesional con Jannik Sinner finalizó a mediados de 2024, poco después de la difusión de los resultados positivos en los controles antidopaje realizados durante el Masters 1000 de Indian Wells, en los que se detectó clostebol, un anabolizante prohibido, en el organismo del jugador. Esta circunstancia provocó la inmediata salida tanto de Ferrara como del fisioterapeuta Giacomo Naldi, responsables del área física y médica del italiano.

Umberto Ferrara, junto a Jannik Sinner (Crédito: @uferrara68)

Ambos ocuparon “una parte importantísima” en la carrera de Sinner, como él mismo lo declaró en conferencia de prensa, y explicó por qué había tomado la decisión de apartarlos: “Debido a estos errores, no me siento con tanta confianza como para seguir con ellos. Lo único que necesito ahora mismo es espacio. He sufrido mucho en los últimos meses. Ahora lo que necesito es aire limpio”.

La investigación extendió su impacto durante varios meses. Sinner sostuvo su inocencia desde el inicio y alegó que la contaminación se produjo accidentalmente a través de un masaje practicado por Naldi, quien, a su vez, había usado un aerosol con clostebol para tratar una herida en la mano. La apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo puso el caso en la esfera pública tras la impugnación de un fallo inicial que eximía a Sinner de culpa.

Las autoridades determinaron el carácter inadvertido del contacto con la sustancia y fijaron una sanción reducida. Sinner aceptó la responsabilidad de vigilar los protocolos de su equipo y se acordó una suspensión de tres meses durante el primer semestre de 2025, en concordancia con la WADA.

Giacomo Naldi evitó profundizar en lo sucedido durante este periodo y pidió tiempo para soltar su verdad: “No tengo intención de comentar nada. Es algo que me ha entristecido demasiado, ha dañado mi imagen. Cuando llegue el momento, hablaremos de todo con calma”. “No quiero arruinarme estas vacaciones”, sentenció sobre el acto de “negligencia” que lo condujo al destierro. En octubre pasado, contó que sigue en contacto con su ex cliente: “Me llamó para felicitarme por mi cumpleaños tras el nacimiento de mi hija”.

Giacomo Naldi, Sinner, Umberto Ferrara, Simone Vagnozzi y Darren Cahill cuando todo el staff estaba unido (Crédito: Reuters/Issei Kato)

Luego de echar a los dos integrantes de su equipo, Sinner trabajó con otras figuras del circuito, incluyendo al preparador físico Marco Panichi—excolaborador de Novak Djokovic—y el fisioterapeuta Ulises Badio. No obstante, la relación con ambos terminó justo antes del triunfo en Wimbledon.

El caso de dopaje provocó intensos debates, incluso entre jugadores activos, quienes señalaron los retrasos en la publicación de los exámenes positivos o plantearon críticas al supuesto trato benévolo recibido por Sinner.

La decisión de retomar a Ferrara suma un nuevo episodio a la carrera del tenista italiano, cuando concentra su atención en los grandes torneos de la segunda mitad de la temporada, decidido a mantener el liderazgo mundial tras cumplir su sanción y superar meses de controversia interna en su cuerpo técnico.