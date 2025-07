Otra polémica con el N°1 del mundo Jannik Sinner: volvió a contratar al preparador físico implicado en su dopaje

El número 1 Jannik Sinner confirmó la reincorporación de Umberto Ferrara como su preparador físico (@uferrara68)

El actual número uno del ranking ATP y reciente campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de confirmar la reincorporación de Umberto Ferrara como su preparador físico. La decisión se comunicó de manera oficial este miércoles y generó una oleada de reacciones, dado el papel de Ferrara en el caso de dopaje que involucró al tenista italiano en 2024.

Sinner, de 23 años, terminó su vínculo profesional con Ferrara a mediados de 2024, poco después de que se hicieran públicos los controles antidopaje positivos que se le realizaron durante el Masters 1000 de Indian Wells. Dichos resultados arrojaron la presencia de clostebol, una sustancia anabólica prohibida, en el organismo del tenista. Esta situación llevó a la separación inmediata tanto de Ferrara como del fisioterapeuta Giacomo Naldi, responsables directos del área física y médica del jugador.

La novela judicial y deportiva se extendió varios meses. Sinner mantuvo desde un principio su inocencia, argumentando que la sustancia ingresó a su cuerpo sin intención a través de un masaje que realizó Naldi, quien previamente había utilizado un aerosol que contenía clostebol para tratarse una herida en su mano. El caso tomó estado público tras la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, impugnando una decisión inicial que absolvía a Sinner de responsabilidad.

Las autoridades deportivas reconocieron el origen accidental de la contaminación y determinaron que el jugador debía afrontar una sanción reducida. Así, Sinner cumplió una suspensión de tres meses durante el primer semestre de 2025 después de llegar a un acuerdo con la WADA, asumiendo su obligación de supervisar los procedimientos de su equipo de trabajo.

El italiano Jannik Sinner viene de celebrar Wimbledon tras vencer en la final al español Carlos Alcaraz (AP Foto/Kin Cheung)

El equipo de prensa del tenista confirmó este miércoles la reincorporación de Umberto Ferrara, indicando que la decisión se tomó “en consonancia con el equipo de gestión de Jannik Sinner y como parte de los preparativos para los próximos torneos, incluidos el Abierto de Cincinnati y el US Open”. El comunicado subrayó que “Umberto ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de Jannik hasta la fecha, y su regreso refleja un enfoque renovado en la continuidad y el rendimiento al más alto nivel”.

Ferrara había formado parte del equipo técnico de Sinner desde 2022. Tras el conflicto por dopaje, continuó su carrera dentro del circuito profesional acompañando al también italiano Matteo Berrettini. En declaraciones recogidas por medios italianos, Ferrara admitió haber recomendado a Naldi la utilización de spray con clostebol para cerrar rápidamente una herida, pero aclaró que advirtió sobre la necesidad de evitar el contacto con el tenista. “No se lo di a Naldi, le sugerí que lo utilizara para curar un corte que no cicatrizaba y que complicaba su trabajo. Fui muy claro al hablarle de la naturaleza de ese producto y sobre que en ningún caso debía entrar en contacto con Jannik”, expresó. El preparador afirmó que él mismo había estado usando el producto “desde hacía años” debido a una prescripción médica para tratar una patología crónica.

En el punto más álgido de la investigación y tras la separación profesional, Sinner manifestó en una entrevista durante la realización del US Open del año pasado que atravesaba un momento crítico en su carrera y necesitaba un cambio total en su entorno inmediato. “Ahora, debido a estos errores, no me siento tan seguro para seguir con ellos. Tuve muchas dificultades en los últimos meses. Estaba esperando el resultado. Lo único que necesito ahora mismo es aire limpio”, declaró entonces.

“Lo primero que tratamos de averiguar era de qué sustancia se trataba. Umberto (Ferrara) es quien sabe muy, muy bien este proceso, tiene un alto conocimiento sobre nutrición y farmacia. Le preguntamos. Sabía de inmediato que se debía al spray. Al saber que se debía al spray y cómo había podido acabar en mi cuerpo, les respondimos de inmediato, les explicamos todo acerca de cómo había pasado, y ese fue el motivo por el que pude seguir jugando”, añadió en su momento.

Durante los últimos meses, el número uno del mundo acudió a otros profesionales del circuito. Trabajó primero con Marco Panichi, quien anteriormente participó en el cuerpo técnico de Novak Djokovic, y con el fisioterapeuta Ulises Badio. Sin embargo, la colaboración con ambos se dio por concluida justo antes del último torneo de Wimbledon, en el que Sinner logró consagrarse campeón al vencer en la final al español Carlos Alcaraz.

El episodio en torno al dopaje de Sinner generó múltiples debates dentro del circuito profesional, incluso entre los propios jugadores. Algunos denunciaron la demora en la publicación de los resultados positivos mientras que otros apuntaron contra una supuesta permisividad en la sanción impuesta.

El regreso de Ferrara al equipo de Sinner ocurre en un momento clave de la temporada. La preparación para el Masters 1000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos marca el objetivo primordial del tenista italiano, quien busca consolidar su liderato mundial y fortalecer su estado físico de cara a la segunda mitad del calendario.