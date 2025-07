El posteo de Lautaro Martínez tras el feroz cruce que tuvo con una de las figuras del Inter durante el Mundial de Clubes

Hakan Calhanoglu y Lautaro Martínez hicieron las paces después del conflicto posterior al Mundial de Clubes

Inter de Milán terminó una particular temporada porque el cuadro de Italia estuvo a un paso de ganar todos los títulos posibles, pero Milan lo derrotó en la final de la Supercopa local y en las semis de la Copa Italia, sumado a que perdió la Serie A en la última fecha a manos de Napoli. La goleada 0-5 de PSG en la final de la Champions y la eliminación en octavos del Mundial de Clubes terminaron de configurar un año para el olvido, que concluyó en medio de un cambio de entrenador (Cristian Chivu ocupó el lugar de Simone Inzaghi) y con un inesperado conflicto entre los dos símbolos del plantel: Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu.

Después de los cortocircuitos que tuvieron durante las últimas semanas, el argentino y el turco hicieron las paces. El reencuentro quedó sellado este viernes con una imagen publicada por Lautaro Martínez en formato de historia (se elimina a las 24 horas de subirla) en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 11 millones de usuarios, en la que se los vio a ambos jugadores abrazados y sentados en un sofá bajo un ambiente descontracturado. De esta forma dejaron atrás el conflicto que disparó versiones de un quiebre en el vestuario. Calhanoglu replicó la postal desde su perfil.

Todo se inició a partir de las declaraciones del capitán argentino en Charlotte tras la caída frente a Fluminense en los Estados Unidos: “Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse”.

Acto seguido, el Toro siguió con su opinión: “No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Así que, como capitán, como líder del grupo… quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: el que quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes que lo haga, si no que se vaya”.

El Toro Martínez y Calhanoglu comparten plantel desde 2021 (Crédito: REUTERS/Daniele Mascolo)

A pesar de que Lautaro no quiso apuntar a ningún compañero, el presidente del Inter, Giuseppe Marotta, señaló abiertamente a Calhanoglu, quien había sufrido una rotura muscular durante la preparación al Mundial de Clubes, fue desafectado del plantel e inició sus vacaciones. El volante alemán nacionalizado turco respondió con duros términos a través de una carta publicada en redes sociales y aseguró que esos dichos fueron “palabras que dividen, no unen”. “La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta", sentenció.

Estas expresiones pusieron en duda los próximos pasos en la carrera del mediocampista de 31 años, quien jugó tres Eurocopas con Turquía. Sin embargo, el primer paso de la reconciliación llegó en una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, donde declaró haber dialogado con Lautaro: “Ya lo hemos hablado: somos profesionales, no hay problema. Cuando el capitán vuelva, simplemente le daré un abrazo. Ahora está de vacaciones y eso está bien. Tuvimos momentos difíciles, pero estamos todos más relajados y miramos hacia adelante”.

Inter de Milán afrontó una temporada para el olvido con derrotas en todos los torneos que compitió (Crédito: Reuters/Alberto Lingria)

En un contexto más descontracturado, Hakan Calhanoglu disipó la incertidumbre sobre su futuro con un claro guiño para seguir en el Neroazzurro: “Estoy contento de volver; soy jugador del Inter y quiero quedarme aquí. Mi objetivo es ganar aquí. Todos los años hay rumores de traspaso, un poco más esta vez, pero no dije nada porque quería que nuestros aficionados vieran que he vuelto: no está bien hacer declaraciones siempre”. El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, se hizo eco de estas afirmaciones para descartar una posible salida en el corto plazo.

Además, su agente Gordon Stipic negó cualquier traspaso inmediato, tras los rumores de una posible partida a Galatasaray o Fenerbahce. Finalmente, Calhanoglu manifestó su deseo de dejar la polémica atrás y centrarse en la nueva etapa: “Mis vacaciones no fueron fáciles por muchas razones, pero siempre estuvimos en contacto con el Inter. También entrené durante mis vacaciones y estoy en plena forma. Estoy contento de estar de vuelta: los extrañé a todos. Y nada... ahora quiero empezar a trabajar”.