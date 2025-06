“El que no quiera luchar por títulos, que se vaya”: el duro discurso de Lautaro Martínez tras la eliminación del Inter y a quién estuvo dirigido

El Inter de Milán se retiró del Mundial de Clubes, tras la dolorosa derrota que sufrió en los octavos de final ante el Fluminense. El Nerazzurro se despidió de la cita internacional con una pálida imagen, dado que en la fase de grupos tampoco convenció: empató con el Rayados de Monterrey (1-1), le costó con el Urawa Red Diamonds (2-1) y supero a River Plate (2-0).

Naturalmente, la final perdida en la Champions League frente al PSG marcó un quiebre en el plantel. Y desde la llegada de Cristian Chivu en la dirección técnica, el clima interno pareciera estar a punto de explotar.

“Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse“, dijo Lautaro Martínez cuando concluyó la caída con el elenco carioca.

“Lo siento por el grupo. Pero hay una cosa que quiero decir: hay que querer quedarse, ¿entienden? Aquí estamos luchando por los objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera quedarse, se queda; quien no quiera, que se vaya”, continuó el Toro. Y agregó: “No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Así que, como capitán, como líder del grupo, y luego está el entrenador primero, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: el que quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes que lo haga, si no que se vaya”

En En declaraciones brindadas a DAZN, el técnico rumano también se mostró fatalista: “Lo intentamos hasta el final, intentamos hacer cambios en nuestro equipo. No fue nuestro día. Intentamos darlo todo, como siempre. No fue nuestro día. No pensábamos que fueran a jugar con 5 atrás. Nos costó encontrar soluciones. En la segunda parte, intentamos jugar de otra manera. Lo intentamos hasta el final, pero no fue nuestro día", analizó.

También el presidente de la entidad del norte de Italia, Giuseppe Marotta, también continuó con la sentencia de la continuidad. Ante la prensa de su país, el directivo destacó: “El que se quiera ir del Inter, tiene la puerta abierta. Hakan Calhanoglu es uno de ellos, pero no nos enfoquemos en él. Seguramente, tendremos una conversación".

El partido, correspondiente a los octavos de final, se definió con goles de Germán Cano y Hércules. El delantero argentino abrió el marcador de cabeza a los tres minutos de iniciado el partido, tras una jugada que evidenció la desconcentración defensiva del equipo europeo. Cano aprovechó un centro y, tras un desvío en el área, empujó el balón a la red para poner rápidamente en ventaja al conjunto de Río de Janeiro.

A lo largo del primer tiempo, Inter intentó tomar la iniciativa y volcó el juego en campo rival, pero se topó con una defensa ordenada y un arquero seguro. Lautaro Martínez protagonizó las acciones de mayor peligro para el equipo de Milán: en la segunda etapa, estrelló un remate en el palo y exigió al arquero Fábio en varias oportunidades dentro del área. Sin embargo, el portero brasileño respondió con solvencia cada vez que fue exigido.

El equipo italiano buscó soluciones en el banco e introdujo varias modificaciones ofensivas. Luis Henrique, Valentín Carboni y Petar Sucic ingresaron para reforzar el ataque, pero la defensa de Fluminense cortó los circuitos e impidió que el rival generara peligro constante. Stefan de Vrij desperdició una clara ocasión dentro del área chica, mientras que Sommer, arquero del Inter, evitó que el marcador se ampliara ante un disparo de Jhon Arias.

En los minutos finales, el entrenador Renato Gaúcho ordenó replegar líneas y aprovechar los espacios que dejaba el conjunto italiano. Arias se erigió como una de las figuras con su despliegue y manejo de balón. Ya en el tiempo agregado, Hércules selló el resultado tras captar un flojo despeje defensivo y definir cruzado ante Sommer.

Con este resultado, Fluminense avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Manchester City y Al Hilal. El Inter de Lautaro Martínez quedó eliminado pese a sus intentos, en un encuentro donde la eficacia brasileña y una defensa disciplinada marcaron la diferencia.