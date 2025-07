“El encuentro después de la tormenta”: la reunión en Inter tras la crisis por la frase de Lautaro Martínez y el careo con otra figura

Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram, los jugadores que protagonizan el conflicto interno en Inter (REUTERS/Daniele Mascolo)

La eliminación del Inter de Milán en los octavos de final del Mundial de Clubes profundizó una crisis interna cuya magnitud se evidenció después de las declaraciones públicas de los referentes del plantel. Lautaro Martínez, molesto por el rendimiento del equipo, fue directo al apuntar contra quienes no comparten el compromiso con el club una vez que terminó el duelo ante Fluminense: “Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse”, manifestó el capitán del equipo italiano tras el 2-0 del conjunto brasileño.

Las declaraciones del argentino no tardaron en escalar. El presidente Giuseppe Moratta respaldó el mensaje de Martínez y lo vinculó de manera explícita a la situación de Hakan Calhanoglu. El futbolista turco, quien había viajado a los Estados Unidos con el resto del plantel, dejó la concentración luego de que se confirmó que tenía una lesión muscular. En medio de la disputa del trascendental encuentro entre su equipo y el campeón de la Copa Libertadores 2023, la esposa del volante publicó fotos de ambos en unas playas.

En las últimas horas, la crisis interna derivó en varias repercusiones. Según indicó el diario La Gazzetta dello Sport, el entrenador Cristian Chivu intervino de inmediato para intentar contener la situación. “El encuentro después de la tormenta”, tituló el medio deportivo en su sitio. ¿Qué dice el artículo que lleva la firma del periodista Filippo Conticello? Se informó que el rumano convocó a una reunión de todo el plantel en el hotel de Charlotte, antes del regreso a Italia, con el objetivo de encauzar el diálogo y buscar una reconstrucción del grupo.

Chivu planteó una discusión abierta que involucró tanto a Lautaro como a Marcos Thuram y a los jugadores más experimentados, quienes intervinieron para analizar el momento que atraviesa el equipo y buscar alternativas que permitan reparar los daños en la convivencia interna. El entrenador, de larga trayectoria como mediador en vestuarios complejos, asumió la responsabilidad de liderar la recomposición, que el club considera “el primer paso hacia la serenidad”, aunque reconoce que será un proceso de largo alcance.

Más allá de la reunión, hay que remarcar que la publicación de Calhanoglu desencadenó miles de reacciones, entre ellas la de Thuram: el delantero oriundo de Francia le dio “me gusta” a la publicación, lo que daría a entender su respaldo público al turco. El hijo de la leyenda Lilian, campeón mundial en 1998 con su selección, y quien integra la dupla ofensiva junto a Lautaro, experimentó un rendimiento irregular en el final de temporada, pero a través de su gesto en las redes sociales se alineó con Calhanoglu en el conflicto interno. Por eso es que fue uno de los que participó del encuentro con el argentino que impulsó el DT.

Otros integrantes del vestuario también manifestaron su apoyo, incluido Marko Arnautovic, muy cercano al mediocampista turco y recientemente desvinculado de la institución. A su vez, Gaia Lucariello, esposa del ex DT Simone Inzaghi, quien dejó su cargo tras la derrota en la final de la Champions League ante PSG y que hoy es el técnico del Al Hilal en el Mundial de Clubes, también le puso un “corazón” al mensaje del jugador turco.

¿Cómo seguirá la novela? Lo que hay que destacar es que el club apoya a Martínez. Así quedó evidenciado en la palabra del presidente de Inter tras la eliminación. “Lautaro como capitán subrayó algunos supuestos y algunas verdades y es que se refería a un concepto que yo siempre digo y es que cuando un jugador ya no quiere estar en un equipo lo correcto es que se vaya. Ahora no hay nadie que haya manifestado concretamente esta intención. Es evidente que tal vez se refería a la situación de Calhanoglu que se definirá. Así de pronto”, dijo Moratta en declaraciones a DAZN.

El directivo agregó que el club se encuentra abierto al diálogo con el mediocampista turco y respaldó el análisis que hizo el delantero de la selección argentina tras el fracaso deportivo en el máximo torneo de clubes organizado por la FIFA: “Este debe ser el espíritu ganador que nos puede llevar lejos. Calhanoglu no nos lo ha anunciado, pero estamos dispuestos a escucharle”.

Luego de la aparición pública de Lautaro y Moratta, el extenso comunicado de Calhanoglu, quien defendió su compromiso con el Inter y dejó varios mensajes que el Italia interpretaron como una respuesta a Martínez, fue lo que detonó el escándalo que es noticia en toda Italia. “Palabras que dividen, no unen. La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta”, escribió el ex jugador del AC Milan.

Una foto de las vacaciones de Calhanoglu en medio de la eliminación del Inter del Mundial de Clubes

Además, el jugador turco aclaró que su ausencia en la definición del torneo se debió a una rotura muscular sufrida en Estados Unidos: “Quería estar cerca del grupo, para darles mi apoyo. Desafortunadamente, durante un entrenamiento, sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico fue claro: una rotura muscular. Por eso no pude jugar”. Calhanoglu insistió en que nunca traicionó a los colores del club y que siempre ha elegido quedarse a pesar de recibir ofertas de otros equipos.

El respaldo de la esposa de Calhanoglu, Sinem, agregó otra voz al conflicto: “Algunas personas no son leales contigo. Son leales a su necesidad de ti. Cuando sus necesidades cambian, también cambia su lealtad. No te arrepientas de tener buen corazón, Hakan. Todo lo bueno regresa y se multiplica”, escribió en Instagram y apoyó a su marido.

Ya en Italia, habrá que ver cómo sigue el caso que estalló tras la salida del Inter del Mundial de Clubes de cara a la preparación para la nueva temporada que tendrá al equipo de Chivu como uno de los animadores de la Serie A y de la Champions League.