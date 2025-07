Calhanoglu confirmó su futuro después del “fuego cruzado” con Lautaro Martínez en Inter: qué dijo del reencuentro con el argentino

Calhanoglu tendió los puentes de la reconciliación con Lautaro Martínez(Crédito: REUTERS/Alberto Lingria)

La eliminación del Inter de Milán en octavos de final del Mundial de Clubes a manos de Fluminense en los Estados Unidos destapó una interna en el plantel profesional que disparó esquirlas para todos lados en medio de un proceso iniciado por Cristian Chivu, sucesor de Simone Inzaghi. El fuego cruzado iniciado por Lautaro Martínez, avivado por el presidente Giuseppe Marotta y la respuesta de Hakan Calhanoglu, luego de que se perdió la competición por una lesión, motivó muchos rumores en torno al futuro del volante ofensivo, quien disipó todas las dudas en el regreso a los entrenamientos.

En declaraciones divulgadas por La Gazzetta dello Sport, Calhanoglu fue consultado por los dichos del delantero en Charlotte, y aseguró haber tenido con una charla entre ambos: “Ya lo hemos hablado: somos profesionales, no hay problema. Cuando el capitán vuelva, simplemente le daré un abrazo. Ahora está de vacaciones y eso está bien. Tuvimos momentos difíciles, pero estamos todos más relajados y miramos hacia adelante”.

A continuación, se refirió explícitamente a los próximos pasos de su carrera: “Estoy contento de volver; soy jugador del Inter y quiero quedarme aquí. Mi objetivo es ganar aquí. Todos los años hay rumores de traspaso, un poco más esta vez, pero no dije nada porque quería que nuestros aficionados vieran que he vuelto: no está bien hacer declaraciones siempre".

Tras perder 5-0 ante PSG la final de la Champions League, el Neroazzurro llegó con muchas dudas al certamen en suelo americano, y sus resultados con empate frente a Rayados de Monterrey, sumado a una victoria sufrida contra Urawa Red Diamonds, dejó malas sensaciones. La victoria ante River Plate trajo calma, pero la derrota contra el Flu generó llamativas declaraciones del Toro Martínez ante la prensa: “Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse”.

*Los dichos de Lautaro Martínez

Sin un claro destinario, el capitán del equipo siguió con sus fuertes declaraciones: “No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Así que, como capitán, como líder del grupo, y luego está el entrenador primero, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: el que quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes que lo haga, si no que se vaya”.

En este sentido, Marotta dejó las medias tintas para acusar abiertamente al mediocampista de 31 años, quien llegó al club hace cuatro calendarios procedente del Milan: “El que se quiera ir del Inter, tiene la puerta abierta. Hakan Calhanoglu es uno de ellos, pero no nos enfoquemos en él. Seguramente, tendremos una conversación”. Además, respaldó a Lautaro y enfocó sobre el tono exigente de la directiva: “Este llamamiento de Lautaro yo diría que es absolutamente compartido por el club porque este debe ser el espíritu ganador que nos puede llevar lejos. Calhanoglu no nos lo ha anunciado, pero estamos dispuestos a escucharle, como todos los demás”.

Luego de estos dichos, Calhanoglu alzó su voz a través de su perfil de Instagram con duros dardos a Lautaro Martínez y Marotta: “Palabras que dividen, no unen. La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta“.

En una extensa publicación en redes sociales, el futbolista alemán nacionalizado turco se refirió a su ausencia en la definición del Mundial de Clubes: “Quería estar cerca del grupo, para darles mi apoyo. Desafortunadamente, durante un entrenamiento en Estados Unidos, sufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico fue claro: una rotura muscular. Por eso no pude jugar”.

Inter perdió 5-0 ante PSG en la final de la Champions y decepcionó a sus hinchas en el Mundial de Clubes (Crédito: Reuters/Annegret Hilse)

En pleno conflicto interno, su familia también realizó intervenciones públicas. Su esposa, Sinem, escribió en Instagram: “Algunas personas no son leales contigo. Son leales a su necesidad de ti. Cuando sus necesidades cambian, también cambia su lealtad. No te arrepientas de tener buen corazón, Hakan. Todo lo bueno regresa y se multiplica”.

Su agente, Gordon Stipic, desmintió las versiones sobre una transferencia inmediata del mediocampista turco a Galatasaray o Fenerbahce, y sostuvo en diálogo con TRT Sport en Turquía: “No va a ir ni a Fenerbahce ni a Galatasaray. Nunca pidió irse del club y está decidido a quedarse. No hay negociaciones con otros equipos”. Esta definición llegó luego de que las declaraciones públicas de los futbolistas abrieran una grieta en el vestuario del Inter de Milán: algunos respaldaron a Lautaro Martínez y otros se mostraron más cercanos a Calhanoglu.

De igual manera, el volante europeo zanjó el tema y, con sus frases, invitó a dar vuelta la página para seguir adelante. “Mis vacaciones no fueron fáciles por muchas razones, pero siempre estuvimos en contacto con el Inter. También entrené durante mis vacaciones y estoy en plena forma. Estoy contento de estar de vuelta: los extrañé a todos. Y nada... ahora quiero empezar a trabajar”, manifestó mostrándose recuperado de la dolencia que le impidió decir presente en el Mundial de Clubes.