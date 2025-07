El conmovedor mensaje de Marcela Tigresa Acuña para Locomotora Oliveras: “Es una revolucionaria del boxeo”

Marcela "La Tigresa" Acuña compartió palabras emotivas para su colega, Alejandra "Locomotora" Oliveras (NA: WALTER PAPASODRO)

Marcela “La Tigresa” Acuña expresó su preocupación y solidaridad ante el crítico estado de salud de Alejandra “La Locomotora” Oliveras, quien se encuentra internada en terapia intensiva tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Ambas fueron protagonistas de una de las rivalidades más emblemáticas del boxeo femenino argentino, pero el delicado momento generó un mensaje de empatía por parte de Acuña.

Oliveras, de 46 años, permanece hospitalizada bajo pronóstico reservado. En las últimas horas, su familia y allegados comunicaron que la ex boxeadora presentó una leve mejoría, aunque la situación continúa siendo complicada y permanece bajo estricta observación médica. El ACV se produjo el martes mientras Oliveras se encontraba en su domicilio, y desde entonces se mantiene estable, pero con considerable preocupación por parte de todo el ambiente del boxeo.

Acuña, ante la noticia, ofreció un testimonio sincero, destacando que las diferencias entre ambas y la competencia deportiva quedan en segundo plano frente a una situación de salud tan grave. “Es sabido que durante mucho tiempo hemos tenido idas y vueltas, mediáticamente hablando. Pero el año pasado nos encontramos nuevamente, dimos vuelta la página y ahí empezó otra clase de relación", contó en una entrevista con Súper Deportivo en Radio Villa Trinidad.

Imagen de archivo. La formoseña Marcela "La Tigresa" Acuña, titular supergallo de la AMB, y la jujeña Alejandra "Locomotora" Oliveras, campeona de esa categoría para el CMB, tras la firma del contrato para disputar la pelea unificatoria en el Luna Park (NA: WALTER PAPASODRO)

“Hemos peleado en el 2008, hicimos por primera vez unificación de títulos mundiales en nuestro país, llenamos el Luna Park y a partir de ese momento cada una forjó su camino por lugares diferentes, pero siempre, siempre, llevando bien en alto el boxeo femenino”, agregó la Tigresa sobre el detrás de escena de la rivalidad deportiva que vivieron durante muchos años.

Sobre cómo recibió la noticia, contó: “Me lo tomé muy, pero muy mal. Me enteré por la televisión, me tomó muy por sorpresa, no lo puedo creer. Cuando caí, me puse realmente muy mal porque no puedo entender cómo una persona tan joven, con tanta fortaleza, con tanta vida, con tanta salud, esté prácticamente al borde de la muerte de un día para el otro, es algo inexplicable”.

Para terminar, la Tigresa Acuña, excampeona mundial peso pluma (WIBA) y peso supergallo (WIBA & CMB), resaltó las virtudes de su colega y aseguró: "Es una revolucionaria del boxeo. Destacábamos su fortaleza, su forma de dar sus mensajes. A algunos les gustaba, a otros no tanto, pero ella es así. Al que le guste bien y al que no también. Ella es auténtica y se mostraba como es".