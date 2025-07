Con tres juveniles del exterior, Argentina dio la lista de la Sub 20 para el tradicional Torneo de L’Alcúdia

“Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante”. Con esta afirmación, Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20, justificó la decisión de presentar un plantel compuesto por juveniles de la categoría 2008 en el COTIF 2025, el tradicional torneo internacional que se celebrará en L’Alcúdia (Valencia) del 19 al 30 de julio. La noticia principal es que, aunque el certamen está destinado a futbolistas sub 20, la Albiceleste optará por competir con su equipo sub 17, con el objetivo de preparar a estos jugadores para el Mundial de la categoría que se disputará en noviembre.

El grupo argentino estará conformado en su mayoría por futbolistas que participaron en el último Sudamericano Sub 17, a quienes se sumarán algunos nuevos talentos seleccionados para potenciar el plantel y ser evaluados de cara a futuras competencias. Según detalló Placente, “es un grupo que ya viene trabajando desde hace mucho tiempo. Igual, en esta oportunidad sumamos algunos chicos nuevos para potenciar el plantel y observarlos para futuras competencias. Tras trabajar varias semanas en el predio, tuvimos la posibilidad de jugar varios partidos amistosos contra chicos más grandes y fueron muy positivos. Estamos con mucha expectativa de que hagan un gran torneo”.

La Selección Argentina integrará el grupo B junto a Chile, ADH Brasil y Valencia, mientras que el grupo A estará compuesto por Mauritania, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela. El torneo, que este año celebra su 41ª edición, representa una oportunidad estratégica para que los juveniles argentinos se midan ante rivales físicamente superiores, una experiencia que, según el cuerpo técnico, fortalecerá al grupo y les permitirá corregir falencias detectadas en el Sudamericano, donde el equipo mostró buen juego pero careció de solidez para alcanzar las instancias finales.

Una característica distintiva de este plantel es la presencia de varios jugadores de nacionalidad argentina que actualmente desarrollan su carrera en clubes europeos. El técnico explicó que Juan Martin Tassi, responsable de scouting de la AFA en Europa, ha seguido de cerca a estos futbolistas y facilitó su integración al equipo. Entre los convocados se encuentran Alain Gómez, observado desde hace tiempo en el Valencia, y José Castelau, quien ya disputó el Sudamericano en Bolivia. Además, se suma Can Armando Güner, nacido en Alemania y promesa del fútbol de aquel país, actualmente en el Borussia Mönchengladbach.

“Fueron posibilidades que se dieron y los citamos sin dudarlo. Estos torneos son ideales para ver su adaptación, tanto en lo futbolístico como en lo grupal. La idea es observarlos, evaluarlos y que ellos puedan seguir en la selección a futuro”, concluyó Placente.

LA LISTA DEL SUB 20 PARA EL TORNEO DE L’ALCÚDIA

Arqueros: José Castelau (Real Madrid) y Alain Gómez (Valencia)

Defensores: Misael Zalazar (Talleres), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Ramiro Scandolo (Vélez), Mateo Martínez (Racing), Fernando Closter (Independiente), Matías Satas (Boca), Thiago Yáñez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Joaquín Salas (Talleres)

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Santiago Espíndola (River), Tomás Nosei (Vélez), Tomás Parmo (Independiente) y Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros: Thomas De Martís (Lanús), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)