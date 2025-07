La magnífica asistencia de Lionel Messi a Jordi Alba desde todos los ángulos: “Nunca se cansará de hacer fácil lo difícil”

La asistencia de Messi a Jordi Alba desde todos los ángulos

Lionel Messi volvió a brillar. Lo hizo en la aplastante goleada por 5-1 sobre New York Red Bulls, en una nueva fecha de la MLS. El astro rosarino se destacó con una producción magnífica y con sus dos goles llegó a 764 gritos sin penales, superando por uno a Cristiano Ronaldo, que acumula 763 en ese rubro.

Más allá de los tantos de La Pulga, su talento también se vio expuesto en una exquisita asistencia para Jordi Alba y su pincelada fue celebrada en las redes sociales por sus fanáticos. “Nunca se va a cansar de hacer fácil lo difícil”, describió la cuenta Invictos, que además festejó que el capitán de la selección argentina haya alcanzado las 386 habilitaciones a lo largo de su trayectoria. “Filtrate un pase Lionel, ¡Qué pase del Goat!“, siguió el usuario King Messi. "Miren la fantástica asistencia de Messi para Jordi Alba", se sorprendió el youtuber Sebas Crackbol.

“¿Pero que puto sentido tiene el pase de Messi? Qué barbaridad de asistencia", continuó el influencer español Jeff; mientras que el periodista Diego Borinsky escribió en X (ex Twitter): “Ah, no, mirá la asistencia que le metió Messi a Jordi Alba, dejate de joder. Sí, sé que la MLS no es la liga más competitiva del mundo ¡Pero hay que meter ese pase entre mil piernas a un tipo que pica a 20 metros!"

La actuación de Messi ante los Red Bulls incluyó, además del doblete, una asistencia y una participación determinante en la jugada del tercer gol de su equipo. El partido comenzó adverso para Las Garzas tras la apertura del marcador por parte de Alexander Hack. Sin embargo, Leo comandó la remontada con dos pases determinantes que revirtieron el resultado: primero, habilitó a Jordi Alba, quien quedó mano a mano frente al arquero; en la siguiente jugada, repitió la fórmula para que el ex lateral del Barcelona asistiera a Telasco Segovia. Posteriormente, llegó el primer gol del legendario delantero con pasado en el PSG, tras una habilitación de Sergio Busquets y una definición eludiendo al arquero rival. El segundo tanto del argentino, el quinto de su equipo, llegó con una jugada iniciada por un centro de Luis Suárez, que Messi controló antes de definir con precisión.

La jornada reafirmó la incidencia del capitán argentino en el funcionamiento colectivo del Inter Miami y su capacidad para sostener registros individuales de alto impacto. Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Mascherano suma 12 triunfos, 5 empates y 4 derrotas en la liga, con firme aspiración a los play-offs.

Messi acumula 58 goles y 25 asistencias en 68 partidos para Inter Miami y anotó su sexto doblete en los últimos siete encuentros que disputó (sólo no marcó en la dura caída por 0-3 ante Cincinnati FC) El argentino busca batir su mejor registro anual desde su llegada al fútbol estadounidense, tras marcar 28 y 29 goles en 2023 y 2024 respectivamente, sumando también su paso por el PSG.

En el balance general de su carrera, Messi registra 874 goles y 386 asistencias en 1.114 partidos considerando sus desempeños en Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami.