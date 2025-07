Los movimientos decisivos que planea River Plate en su plantel a la espera del regreso de Juanfer Quintero

River Plate se mueve activamente dentro del mercado de pases para diagramar su plantel (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La vuelta de Juan Fernando Quintero a River Plate parece inminente y encendió un debate ineludible en el club de Núñez: el cupo de extranjeros y su impacto en los refuerzos para la próxima temporada. La reglamentación de la Liga Profesional argentina establece un máximo de seis futbolistas extranjeros por plantel, un límite que obliga al Millonario a analizar con precisión cada movimiento del mercado de pases.

En la actualidad, River ocupa cinco de esos seis lugares con Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño (Colombia), Gonzalo Tapia (Chile), Matías Rojas (Paraguay) y Sebastián Boselli (Uruguay). Hay que remarcar que Paulo Díaz, defensor chileno, ya no cuenta como extranjero por haberse naturalizado argentino.

Durante esta ventana de transferencias, el club concretó la salida de Adam Bareiro. Fortaleza, de Brasil, acordó la compra del 50% de su pase a cambio de 1.800.000 dólares. De esta manera, River liberó una plaza de extranjero, la que está a punto de ser ocupada por Quintero. El colombiano tendría un contrato especial y ya dio señales positivas para volver a la Argentina, donde vivió sus mejores momentos futbolísticos con la camiseta de la banda roja. Su regreso está encaminado y cuenta con el visto bueno tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia, deseosa de contar nuevamente con el colombiano por el peso de su talento y experiencia en instancias decisivas. En las próximas horas se espera que el mediocampista logre destrabar su salida de América de Cali para viajar rumbo a Buenos Aires y ponerse a disposición del Muñeco.

Sin embargo, la reaparición de Quintero no es el único frente activo en los despachos de River. La directiva tiene en la mira a Lucas Cepeda, volante ofensivo de Colo Colo y de la selección chilena, por quien ya elevó una oferta. Su llegada obligaría a liberar otra plaza de extranjero.

Tras su paso por América de Cali, Juanfer Quintero se prepara para volver a River (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán)

En este contexto, las miradas se posan sobre Gonzalo Tapia y Matías Rojas. El primero, de nacionalidad chilena, apenas sumó minutos en el ciclo actual y recibió un sondeo para sumarse a San Pablo de Brasil en calidad de préstamo. El punta no logró consolidarse bajo la conducción de Marcelo Gallardo y busca continuidad.

Matías Rojas, por su parte, llegó a River luego de una destacada etapa en Racing y un breve paso por el Inter Miami. Pese a las expectativas, las lesiones musculares le impidieron tener continuidad y responder a las demandas del conjunto millonario. Sin el nivel ni la frecuencia de juego necesaria, el club evalúa opciones para desvincularlo o facilitar su salida, actitud clave para redefinir el mapa de extranjeros y buscar refuerzos que sumen alternativas reales en la estructura del equipo.

Otro nombre que sonó con fuerza en las últimas horas fue el del mediocampista paraguayo Matías Galarza Fonda, por quien el Millonario se encuentra en negociaciones con Talleres para adquirir en un combo que también podría incluir al defensor Juan Carlos Portillo.

Durante la conferencia de prensa de presentación oficial de Carlos Tevez como nuevo DT de la T, Andrés Fassi, mandamás del club cordobés, reconoció que buscarán reducir el número del plantel a 22 ó 23 futbolistas: “Cuando llega una institución como River y te pide jugadores... Los mismos jugadores son los que vinieron a vernos y pedirnos salir. Es muy difícil hacer que se queden jugadores que no quieren estar. Es muy complejo para la institución tener a un jugador que sabe que quiere estar en otro lado”. No obstante, luego aclaró: “River sabe que tendrá que pagar lo que Portillo y tendrá que pagar lo que vale Fonda para poder irse. Si pagan, se irán. Y si no pagan lo que vale, extraordinario. Dos jugadores más que tendrá Carlos para Talleres”.

Un dato clave para esta negociación (que podría incluir jugadores del Millonario a cambio) es que Fonda cuenta con ciudadanía argentina, por lo que no ocuparía plaza de extranjero.

De esta manera, en Núñez trabajan a contrarreloj para mover todas sus fichas y poder reforzar el plantel con los jugadores que solicitó Marcelo Gallardo para ir en búsqueda de los tres objetivos del semestre: Torneo Clausura, Copa Libertadores (en octavos de final se medirá con Libertad de Paraguay) y Copa Argentina (se medirá con San Martín de Tucumán).