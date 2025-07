La venta estratégica que podría cerrar River Plate para sumar a un refuerzo extranjero

Adam Bareiro, cerca de continuar su carrera en Fortaleza de Brasil (@RiverPlate)

Tras la eliminación en el Mundial de Clubes, River Plate comenzó a moverse con fuerza dentro del mercado de pases. A la espera de la resolución de la novela por Maxi Salas, una de las operaciones que estarían próximas a cerrarse es la venta de Adam Bareiro a Fortaleza de Brasil. El club brasileño presentó una oferta formal para quedarse con el 70% de los derechos económicos del delantero paraguayo.

La transferencia del atacante aparece en Núñez no solo como una oportunidad deportiva y financiera, sino también estratégica, ya que permitiría liberar un lugar para la contratación de un jugador que ocupe plaza de extranjero.

Actualmente, la reglamentación de la Liga Profesional argentina permite un máximo de seis futbolistas extranjeros por plantel y River, antes de la vuelta de Bareiro, ya contaba con cinco cupos: Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño (Colombia), Gonzalo Tapia (Chile), Matías Rojas (Paraguay) y Sebastián Boselli (Uruguay). A pesar de que Boselli juega en Estudiantes de La Plata, su préstamo —al ser dentro del país— no libera ese espacio. Vale recordar que Paulo Díaz, naturalizado argentino, ya no ocupa plaza.

La salida de Bareiro resolvería parte del problema y allanaría el camino para posibles incorporaciones en ofensiva. Entre los apuntados, se encuentra Lucas Cepeda, extremo derecho de Colo Colo y seguido de cerca por Gallardo desde hace tiempo, cuya cláusula de rescisión ronda los cinco millones de dólares.

El delantero paraguayo volvió a River tras un préstamo en Al Rayyan de Qatar. En aquel equipo, Bareiro sumó 17 presencias oficiales, con 6 goles y 5 asistencias repartidos entre la liga doméstica, la Emir Cup y la Champions League asiática. A pesar de ese rendimiento, en su regreso a River no logró captar la atención de Gallardo y sus posibilidades de continuidad parecen haberse agotado.

El ex San Lorenzo llegó al club de Núñez en julio de 2024, con un contrato vigente hasta diciembre de 2027. Sin embargo, durante su estadía anterior en el equipo —antes de su paso por Qatar— apenas disputó 564 minutos en 16 partidos oficiales y no llegó a convertir goles. Estos números fueron determinantes para que el cuerpo técnico no lo considerara pieza clave en el futuro inmediato.

Fortaleza presentó una propuesta concreta a River para quedarse con el 70% del pase de Bareiro por una cifra que podría alcanzar los 3,5 millones de dólares si se cumplen metas pactadas. La dirigencia de River considera positiva la operación, ya que permite recuperar prácticamente el total de la inversión realizada durante 2024 apenas firmaron al atacante.

El conjunto brasileño es uno de los 16 equipos que clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores, fase en la que enfrentará a Vélez Sarsfield. En un escenario futuro, solo podría cruzarse con River en una hipotética final en Lima.

Además de estos movimientos, en Núñez, por expreso pedido del entrenador, también saldrán a la búsqueda de un mediocampista central y un volante ofensivo. En lo que respecta al volante central, uno de los nombres que se filtraron es el de Lautaro López, jugador de 20 años con pasos por Vélez y Defensa y Justicia que actualmente se desempeña en Montevideo City Torque de Uruguay. Para la opción ofensiva un nombre que gusta es el deMatko Miljevic, una de las figuras de Huracán.

Además, no se descarta que se inicien gestiones para cerrar a un centrodelantero (Miguel Borja tiene un sondeo desde Tigres de México y su vínculo finaliza a fin de año) y/o por otro mediocampista.

Tampoco habría que cerrarle la puerta a otros movimientos de foráneos dentro del plantel millonario. Con Kevin Castaño como “intocable”, además de las situaciones de Bareiro y Borja, Matías Rojas es una de los futbolistas que se encuentran bajo observación por Marcelo Gallardo y Gonzalo Tapia, producto de su poca continuidad, podría emigrar. Por otra parte, no sería descabellado que se intente desprender de un porcentaje de Sebastián Boselli.