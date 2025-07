River Plate acelera por la vuelta de Juanfer Quintero: un contrato especial y el guiño del colombiano

Juan Fernando Quintero ultima detalles para lograr su vuelta a River Plate (EFE/ Ernesto Guzmán)

Juan Fernando Quintero vive días de intensidad plena en Medellín. Son jornadas decisivas para el futbolista colombiano, quien entrena bajo la supervisión de Julio César Murillo en el Polideportivo Sur de Envigado, apelando a rutinas de doble turno en gimnasio y cancha. Este plan apunta a afinar la puesta a punto antes de intentar cerrar su vuelta a River Plate.

Quintero, de 32 años, se encuentra en la etapa final de su salida de América de Cali. El vínculo que lo unía al club colombiano vence en 2027, pero los reiterados atrasos salariales, con una deuda de seis meses por parte del grupo inversor designado para cubrir sus honorarios, precipitaron la negociación. Por estas horas, existen dos caminos posibles: una rescisión unilateral del contrato por incumplimiento o una operación de compra del pase, en la que el Millonario ya ha manifestado el interés por su vuelta al poner sobre la mesa una oferta contractual.

Mientras el futbolista colombiano resuelve los detalles legales de su desvinculación, en River ajustan los movimientos necesarios para su llegada, ya que necesitan liberar una plaza de extranjero. Adam Bareiro fue recientemente presentado en Fortaleza, pero esa plaza sería utilizada para contratar al chileno Cepeda. Ante este escenario, buscarían una salida de Gonzalo Tapia y/o Matías Rojas, jugadores que corren desde atrás en la consideración del Muñeco.

El mediocampista ya mantuvo una conversación directa con Gallardo en los últimos días, manifestando su interés en regresar al Monumental. El contrato, en principio, abarcaría hasta 2028. Vale destacar que esta novela comenzó a rodarse, entre las sobras, hace un tiempo. El héroe en Madrid ya había lanzado públicamente un guiño para tantear el terreno para una vuelta al Monumental. Al mismo tiempo que anunció públicamente su inminente salida de América de Cali, sorprendió al afirmar que “tengo claro que después de mi retiro, mi futuro va a ser como director deportivo de River. Así lo siento y así va a pasar”. Por eso, este contrato será especial para Juanfer, quien tiene la intención de lanzar sus últimos cartuchos con la banda roja cruzada en el pecho para luego cumplir otro rol en la institución en la que quedó marcado a fuego producto de su gol en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Juan Fernando Quintero anhela continuar en River Plate una vez que decida retirarse del fútbol

El habilidoso cafetero también fue claro que el “pacto” con Diego Milito tras su salida de Racing ya no corre producto del escenario actual con el que se encontró en su país. “Fue un pacto pero en ese momento, en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo que no me iba a ir a River en ese momento”. Luego, indicó: “ya pasaron seis meses”.

El propio jugador reconoció estar en uno de los mejores momentos físicos de su carrera, avalado por los 21 partidos disputados en el semestre para América de Cali, donde completó los 90 minutos en 15 encuentros y registró tres goles junto con cinco asistencias. Estos números reflejan la vigencia de un mediocampista con capacidad de desequilibrio y visión de juego, características que fueron determinantes en su paso anterior por el Monumental.

La revelación de Juan Fernando Quintero sobre el pacto con Racing

En paralelo, el mercado de pases de River también transita horas de máxima definición. El club dispone de tiempo hasta el jueves para concretar movimientos, aunque en caso de producirse ventas al exterior, el libro podría extenderse hasta fines de agosto. Este martes aparece como una jornada clave, porque se hará efectivo el pago de la cláusula de rescisión de Maxi Salas con Racing (8 millones de euros), una gestión que convertirá al delantero correntino en refuerzo oficial.

Además, continúan abiertas las negociaciones por Lucas Cepeda, el desequilibrante zurdo chileno de 22 años. River mantiene diálogo con Colo Colo luego de ofertar adquirir el 70% de la ficha por 4.5 millones. No obstante, el conjunto trasandino también evalúa una propuesta de 5 millones por el total de su pase por parte del Bologna de Italia.

El Millonario también busca avanzar en la incorporación de Juan Carlos Portillo, polifuncional defensor de 25 años perteneciente a Talleres de Córdoba. La primera oferta del club de Núñez, fijada en 4 millones de dólares por el 80% del pase, fue rechazada por Andrés Fassi, presidente de Talleres, que elevó la cotización hasta los 6,8 millones de dólares. Desde Núñez no descartan ofrecer a alguno de los jugadores prescindibles para destrabar las tratativas.