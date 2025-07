12 frases de Tevez en su presentación como DT de Talleres: advertencia al plantel, por qué se siente “en casa” y el gesto que lo destacó

“Hay que respetar al club, a la gente que paga un sueldo para ir a ver a Talleres”. Con esta frase, Carlos Tevez dejó clara su filosofía en su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. El Apache reemplaza a Diego Cocca quien renunció a un mes de haber asumido por diferencias con el presidente Andrés Fassi.

Tras dejar a su familia en Estados Unidos donde disfrutaban de sus vacaciones, Tevez subrayó su compromiso absoluto con el club y la importancia de la identificación entre el equipo y la hinchada. “El escudo está por encima de cualquier nombre que se lleva a la espalda, el que se sube al barco, bienvenido sea”, remarcó.

El anuncio de Tevez como técnico de Talleres se produjo tras una rápida negociación con Andrés Fassi, a quien ya conocía de antes. El propio entrenador relató que, al recibir el llamado, interrumpió sus vacaciones familiares y tomó un vuelo a las 19:00 para regresar a Córdoba. “Fijate si no confío en este club”, expresó, enfatizando la confianza que deposita tanto en la dirigencia como en el plantel. “Dejar a mi mujer e hijo en Estados Unidos y venirme es porque confío plenamente en los muchachos. En Andrés y en la gente”, afirmó Carlitos. Este gesto fue resaltado por el propio Fassi.

Tevez insistió en que su llegada responde a una motivación genuina: “Propuestas uno tiene, estaba esperando algo que me movilice y me traiga de vuelta a ser entrenador, recuerdo el primer zoom que le dije las ganas que tenía, que era el único club de Argentina que me podía mover de la tranquilidad que tenía”. El ex DT de Rosario Central e Independiente, destacó la estructura, disciplina y calidad de los jugadores de Talleres, diferenciándolos de sus experiencias previas.

En este sentido, el nuevo entrenador remarcó la necesidad de recuperar la identidad histórica del club: “Buscaremos recuperar el ADN; Talleres te ganaba metiendo. Hay que levantar el pasto del piso y hacer que Talleres vuelva a pelear cosas importantes”. Para Tevez, la camiseta debe estar transpirada y el equipo no puede dar ventajas, sobre todo por el escaso tiempo de trabajo antes del debut. “Hoy será intensidad para sacar adelante estos partidos”, sentenció. Vale recordar que el entrenador apenas se presentó ante el plantel y su debut será este viernes como local, ante San Lorenzo de Almagro, por la primera jornada del Torneo Clausura.

Sobre la conformación del plantel, Tevez manifestó su deseo de que todos los jugadores permanezcan, aunque reconoció que no puede impedir que quienes deseen progresar busquen nuevos horizontes. “Siempre voy a estar en su lado, si puede progresar y se quiere ir, tiene que irse, no es bueno sino para sus compañeros, institución y el técnico”, explicó. En relación a los casos de Galarza Fonda y Portillo, que son pretendidos por River Plate, aclaró que aún no conversó con el presidente sobre sus situaciones, pero fue tajante: “Si me dice que quieren salir, seguramente no estarán. Soy muy claro con eso. Evaluaremos, no quiero a nadie que no quiera estar”.

El técnico también abordó la cuestión de los refuerzos, señalando que la prensa presionó más al presidente que él mismo. Admitió la necesidad de un defensor central y un centrodelantero, aunque reiteró su confianza en el grupo actual: “Confío plenamente en los jugadores que tenemos. Obvio puede salir bien o mal, pero confío plenamente.”

En cuanto a la metodología de trabajo, Tevez subrayó la importancia de reglas claras desde el primer día. “El jugador firma entre comillas las reglas de convivencia que hay que llevar a cabo, después no tengo ningún problema de abrazar al jugador. Pero siempre sabiendo que la última decisión la va a tomar el técnico”, explicó. También advirtió que quien no cumpla las normas no tendrá lugar en su equipo: “Andrés tendrá mucho trabajo porque no va a jugar en mi equipo”.

El entrenador valoró el ambiente que encontró en el club, a pesar de la inestabilidad reciente. “Encontré a un club muy revoloteado por estas situaciones como viene el club, tranquilidad y saber para dónde vamos que es fundamental”, señaló. Aseguró que se siente en casa en Córdoba, a diferencia de sus experiencias anteriores, y que esa sensación de pertenencia le otorga tranquilidad.

Sobre el estilo de juego, Tevez reconoció que deberá adaptarse a las características del plantel. “Me tocaron situaciones totalmente diferentes, donde jugué al contragolpe porque los clubes que dirigí las clases de jugadores era para eso, hoy veo que Talleres tiene que cambiar, ser más posicional, el entrenador se adapta a los jugadores que tiene, sin querer hacer cosas que no tienen sentido. Lo mejor que un entrenador puede tener es adaptarse a las clases de jugadores que tiene”.

El exjugador también se refirió al impacto de los campeones del mundo como Leandro Paredes (Boca Juniors) y Ángel Di María (Rosario Central) en el fútbol argentino, celebrando que el país vuelva a estar en la mira internacional. Recordó que como futbolista no le gustaba enfrentar a Talleres por su carácter aguerrido y su entrega en la cancha, y ahora busca que su equipo recupere esa mística.

Finalmente, Tevez reiteró su fe en el plantel y en la capacidad de revertir la situación: “Todos juntos tenemos que sacar a Talleres de esta situación, estoy totalmente convencido que a medida que pasen los partidos nos sentiremos más cómodos, pero confío plenamente”. Destacó la actitud positiva del grupo en una semana complicada y reafirmó su compromiso: “Hace 30 horas que no duermo, imaginate”.